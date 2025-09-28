Maraton Warszawski 2025. Mnóstwo zdjęć, tysiące biegaczy na trasie. Zwycięzcy z Japonii i Szwajcarii

Kto mistrzem Polski w maratonie?

Tytuły mistrzów Polski na dystansie 42,195 km wywalczyli Arkadiusz Gardzielewski i Emilia Mazek.

Takeuchi pokonał trasę w czasie 2:11.21. Drugie miejsce zajął Izraelczyk Amitai Yonah (2:15.49), a podium uzupełnił Duńczyk Thijs Nijhuis z wynikiem 2:16.46.

Tuż za pierwszą trójką uplasował się Arkadiusz Gardzielewski, który dzięki temu został mistrzem Polski.

Tytuły mistrzów Polski na dystansie 42,195 km wywalczyli Arkadiusz Gardzielewski i Emilia Mazek.

Na krajowym podium znaleźli się również Artur Olejarz oraz Patryk Pawłowski — świeżo upieczony tata, którego dziecko przyszło na świat w nocy z soboty na niedzielę.

Warszawska Dycha

Wśród kobiet zwyciężyła Michelle Schaub z czasem 2:33.41. Drugą lokatę zajęła Emilia Mazek (2:35.36), sięgając tym samym po złoto mistrzostw Polski. Trzecie miejsce przypadło Annie Bańkowskiej (2:36.51), a czwarta na mecie Joanna Konopko mogła cieszyć się z brązowego medalu w krajowym czempionacie.

Tradycyjnie maratonowi towarzyszył bieg na 10 km — Warszawska Dycha. Wśród mężczyzn najlepszy okazał się Adam Czerwiński (30.42), przed Krzysztofem Wasiewiczem i Michałem Misiewiczem. W rywalizacji kobiet triumfowała Izabela Paszkiewicz z czasem 32.39, a na podium stanęły jeszcze Agnieszka Romaniuk i Sylwia Walczak.