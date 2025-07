Wicemistrzyni olimpijska z Paryża cieszy się, że dla młodych lekkoatletów, którzy dopiero wchodzą do reprezentacji, staje się często autorytetem. To daje jej bardzo dużo motywacji.

– Niedawno po starcie w Oslo byłam trochę smutna i jeszcze przeczytałam o sobie kilka niemiłych komentarzy – wspomina Bukowiecka, która podczas mityngu Diamentowej Ligi w Oslo zajęła dopiero 6. miejsce w biegu na 400 metrów. - Wracałam więc w złym humorze ze startu, ale zobaczyłam w telefonie wiadomość od Alicji Sielskiej, która startowała chyba dzień czy dwa wcześniej w Gorzowie. Napisała, że nie wiedziała co z jej startem i pomyślała o tym, co ja bym zrobiła na jej miejscu. Przeczytałam, że jestem dla niej inspiracją, że wzoruje się na mnie i pociekła mi łezka ze wzruszenia. W tamtej trudnej chwili było to dla mnie bardzo motywujące – mówi Bukowiecka.

Natalia Bukowiecka panią kapitan reprezentacji Polski w lekkoatletyce

Całkiem niedawno Bukowiecka podczas Drużynowych Mistrzostw Europy w Madrycie spisała się bardzo dobrze. Medalistka olimpijska z czasem 50,14 sek. zajęła drugie miejsce w biegu na 400 metrów, osiągając najlepszy rezultat w tym sezonie.

Natalia Kaczmarek rusza do walki o medale!

– Trochę faluję, bo wiadomo, że chciałoby się zawsze więcej i nie zawsze jestem zadowolona. Chciałabym biegać tak jak w tamtym roku, ale mam w głowie nasze ustalenia i plany z trenerem, że trochę odpuszczamy i może nie być aż tak dobrze, jak w ubiegłym roku. Przypomnę tylko, że przed rokiem szykowałam się tylko do sezonu letniego, wszystko mu podporządkowałam i cały czas bardzo ciężko trenowałam. Ale to był sezon olimpijski, a ten jest trochę inny. Na pewno uczy mnie cierpliwości, ale widzę, że biegam coraz lepiej, a do wrześniowych mistrzostw świata jest jeszcze trochę czasu – mówi biegaczka InPost Sport Teamu.

Natalia Bukowiecka i jej cel - mistrzostwa świata w Tokio

Docelową imprezą dla Bukowieckiej w tym roku będą właśnie mistrzostwa świata, które we wrześniu odbędą się w Tokio. Impreza, która będzie rozgrywana na stadionie, na którym polska biegaczka zdobyła złoty i srebrny medal igrzysk olimpijskich w biegach sztafetowych, potrwa od 13 do 21 września.

