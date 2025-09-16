Natalia Bukowiecka obiecała to sobie po awansie do finału! Polka zdradziła szczegóły

Niesamowity start Natalii Bukowieckiej! Polka z awansem do finału

Wielu fanów Natalii Bukowieckiej miało powody do obaw przed biegiem półfinałowym, w którym udział brała 27-latka. Wszystko przez zawodniczki biorące udział w walce o finał. Pewny awans miały tylko dwie zawodniczki z tego biegu, jednak warto zaznaczyć, że połowa składu były w 2024 roku w paryskim finale na igrzyskach olimpijskich.

Bukowiecka wystartowała na piątym torze i goniła Mirileide Paulino, a tuż przed Dominikanką była Henriette Jaeger. Do rywalizacji dołączyła także Aaliyah Butler. Wszystko zakończyło się szczęśliwie dla Bukowieckiej, która wyprzedziła z rozpędu Paulino. Dominikanka odpuściła tuż przed metą. 27-latka z czasem 49,57 s. awansowała do finału.

Natalia Bukowiecka w finale biegu na 400 metrów! Polka wygrała swój półfinał z najlepszym czasem sezonu - 49,67. Na ostatnich metrach prowadząca Marileidy Paulino 🇩🇴 w zasadzie stanęła i Polka minęła mistrzynie olimpijską.Brawo! Duży sukces w tym trudnym sezonie.… pic.twitter.com/XD8WutpMJh— Sporty Olimpijskie - Łukasz Gagaska (@Igrzyska2024) September 16, 2025

Tuż po finale Bukowiecka w rozmowie z "TVP Sport" wypowiedziała się na temat biegu półfinałowego, a także zdradziła, co ma w planach zrobić po powrocie do Polski.

- Cieszę sie, bo po prostu... wracam z dalekiej podróży, którą przeżyłam w tym sezonie, ale udowadniam, że przyjechałam przygotowana na tę imprezę i jestem w finale. Naprawdę na maksa się cieszę, bo jeszcze tydzień temu nie wiedziałam, że tu wystartuje - mówiła reprezentantka Polski.

- [...] Musiałam po prostu w siebie uwierzyć. Jak jechałam autobusem to powiedziałam sobie, że jak wejdę do tego finału to wytatuuje sobie słowo "wierzyć" po angielsku. Obiecałam sama sobie to teraz muszę to zrobić! Tylko muszę wybrać miejsce. W Tokio się trochę boję, także chyba w Polsce - zdradziła Bukowiecka.

Finał z udziałem 27-latki zaplanowany jest na 18 września o godzinie 15:24.