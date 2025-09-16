Paweł Fajdek kończy MŚ na 7. miejscu! Niesamowity Katzberg mistrzem świata

Lekkoatletyczne MŚ: Paweł Fajdek walczy o medal

Paweł Fajdek uzyskał w kwalifikacjach 78,78 m i awansował bez problemów do wtorkowego finału rzutu młotem lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. - Trzeba będzie rzucić 81 metrów, żeby zdobyć tu medal. Koło jest świetne, problemy się zaczną, jeżeli będzie padał deszcz - ocenił Polak.Najlepszy w kwalifikacjach był Kanadyjczyk Ethan Katzberg. Mistrz olimpijski uzyskał 81,85. Wynik Polaka - pięciokrotnego mistrza świata - był drugim w stawce.

- Pierwszy rzut był z drobnym błędem na wejściu, szarpnąłem barkiem troszeczkę, ale nie chciałem go spalić, bo rzuty zaliczone są ważne. Drugi rzut był o wiele lepszy. Większy luz w barkach, lepiej utrzymana pozycja w pionie i lepszy wynik. Wszystko, co trzeba było zrobić, zostało na teraz zrobione, a we wtorek finał - powiedział Fajdek.

Pytany o reakcję trenera Szymona Ziółkowskiego po jego drugim rzucie w eliminacjach młociarz ocenił, że szkoleniowiec „chyba się modlił”. - Wiadomo, że eliminacje to największy stres. Śmialiśmy się, że do końca normalnie być nie może. Pierwszy rzut byłby na granice awansu, ale dobrze, że nie trzeba było czekać, bo trener by... No, już bardziej osiwieć nie może - zażartował Fajdek, bo Ziółkowski jest... łysy.

Na żywo Lekkoatletyczne MŚ: Finał z udziałem Pawła Fajdka Paweł Fajdek kończy mistrzostwa świata na siódmym miejscu. Katzberg rzuca na koniec 83,73 metra. Imponujący wynik Kanadyjczyka! Ethan Katzberg ze złotym medalem MŚ! Hummel też pali swoją próbę. Drugie miejsce Niemca! Halasz brązowym medalistą MŚ! Kokhan pali szóstą próbę i kończy konkurs na czwartym miejscu. Rudy Winkler kończy konkurs na piątym miejscu. 75,92 Thomasa Mardala i kończy konkurs na szóstym miejscu. 83,07 Katzberga. Imponujący, kolejny rzut. Hummel pali swoją próbę. Siódme miejsce zajęła też Klaudia Kazimierska, polska biegaczka na 1500 metrów. Dla Pawła Fajdka to już koniec startu w dzisiejszych zawodach. Mistrzostwa świata kończy na siódmym miejscu. Kokhan wchodzi do gry do medal? Ukrainiec rzuca 82,02 i traci 67 centymetrów do Halasza. Mardal też rzuca bliżej. 76,63 metra Pawła Fajdka. Nie poprawia się Polak. Szabados pali swoją próbę. Halasz rzuca daleko, ale za blisko, by chociaż zbliżyć się do 2. miejsca. 80,85 metra. Młot znowu ląduje w siatce. Tym razem po próbie Amerykanina. Po piątej serii rzutów w rywalizacji zostanie czołowa szóstka. 79,51 metra Kokhana i umacnia się na czwartym miejscu. Paweł Fajdek się poprawia. 77,75 metra! Paweł Fajdek wraca na siódme miejsce. Paweł Fajdek przed czwartą próbą. Henriksen pali swój rzut. Szabados rzuca 77,15 metra i wyprzedza Pawła Fajdka. Polak spada na ósme miejsce. Zaczynamy czwartą serię rzutów. Trey Knight pali. Po trzeciej serii rzutów:

8. Eivind Henriksen Hummel niezadowolony z rzutu i wychodzi z koła. Denzel Comenentia z rzutem 74,86 plasuje się na jedenastym miejscu. Spalone podejście Fajdka... Paweł Fajdek podejdzie do trzeciej próby. Trey Knight się nie poprawia i po trzecim rzucie jest dziewiąty. Thomas Mardal przebił granicę 78 metrów. 78,02 metra. 76,47 Henriksena. Norweg nie wyprzedził Fajdka. Dalej jest tuż za nim. 78,52 metra Winklera, który wskakuje na czwarte miejsce. Fajdek spada na siódmą pozycję. Katzberg też rzucał na dwa razy. 82,01 metra. Niesamowite! Halasz się poprawia. 82,69 metra. Ośmiu centymetrów mu zabrakło do Hummela. Kokhan po dwóch spalonych próbach rzuca 78,36 metra. Czwarte miejsce Ukraińca. Hummel rozkręca się, ale nie oddał rzutu. Miał 25 sekund na drugą próbę. 80,71 metra. Comenentia rzuca siatkę kolejny raz. Z kolei Daniel Raba notuje pierwszą dobrą próbę - 73,79 metra. Dziewiąte miejsce w tym momencie. Paweł Fajdek wskakuje na piąte miejsce. 76,69 metra. Będzie już znacznie spokojniej w tym momencie! A wynik 84,70 to nowy rekord mistrzostw świata. Ethan Katzberg jest w wybitnej formie. 77,70 Mardala i wskakuje Norweg na czwarte miejsce. Trey Knight zaczyna rywalizację od 76,11. Szóste miejsce w tym momencie. Trzech zawodników przekroczyło już granicę 80 metrów. Henriksen też pali swój rzut. Winkler pali kolejny rzut. 84,70 Ethana Katzberga. Kanadyjczyk wskakuje na pierwsze miejsce. Fenomenalny rzut. Halasz rzuca 80,03. Nie poprawia się w porównaniu z pierwszą próbą. Rywalizacja wśród panów na chwilę przerwana. Czas na kolejny półfinał na 400 metrów kobiet. Merlin Hummel nowym liderem. 82,77 metra! O 11 centymetrów dalej niż Ethan Katzberg. Kokhan, Winkler, Fajdek i Comenentia z nieudanymi próbami. Pierwszą rundę zakończy Niemiec Merlin Hummel. Mardal rzuca 77,11 metra. Na ten moment to trzecie miejsce. Paweł Fajdek rzucił w siatkę młot w pierwszej próbie. W kole jest Paweł Fajdek. Bukowiecka wygrywa swój bieg półfinałowy. 49,67 sekundy - najlepszy jej wynik w sezonie! Wystartowały półfinały biegu na 400 metrów. Winkler ledwo ustał w kole. Amerykanin rzuca poza sektor. Katzberg już zapewnił sobie medal? 82,66 metra Kanadyjczyka. Świetny rzut! Bardzo imponujący rzut Halasza. 81,51 metra Węgra. Świetne otwarcie. Kokhan wyrzucił młot poza sektor. Nie mierzymy jego próby. Czas na pierwszą serię rzutów. Trwa prezentacja zawodników przed startem konkursu rzutu młotem. Finał rzutu młotem odbędzie się we wtorek, 16 września. Początek rywalizacji zaplanowano na 14:01.

