Zjawiskowa lekkoatletka zapiera dech w piersiach. Wybrała Polskę zamiast Niemiec [GALERIA]

Kto będzie stanowił o sile polskiej reprezentacji w lekkoatletyce?

Gwiazdy, które przez lata święciły triumfy albo kończą karierę, albo zbliżają się do sportowej emerytury

Czy jedną z gwiazd nadchodzących lat będzie zjawiskowa Carmen Nowicka?

Zjawiskowa Carmen Nowicka podbije świat?

Polscy lekkoatleci nie odnosili wielkich sukcesów na mistrzostwach świata, które odbyły się niedawno w Tokio. Jedyny medal dla Biało-czerwonych zdobyła w skoku wzwyż Maria Żodzik, sięgając po sensacyjne srebro. Niestety, więcej medali nie udało się przywieźć z powrotem ze stolicy Japonii... To sprawiło, że fani zaczęli się zastanawiać, kto zastąpi utalentowane pokolenie w kolejnych latach. Jedną z lekkoatletek, która może stanowić o polskiej sile jest Carmen Nowicka.

Utalentowana lekkoatletka na początku swojej sportowej kariery reprezentowała barwy Niemiec. Działo się tak do sierpnia 2024 roku, gdy naszych zachodnich sąsiadów zastąpiła na biało-czerwony strój Polski. Od tego czasu 20-latka odnosi różne sukcesy i próbuje swoich sił w różnych dyscyplinach.

Cały świat mówi o Polce. W nocy walczyła o życie w szpitalu, w dzień zdobyła mistrzostwo świata!

Obecnie zdecydowanie najlepiej radzi sobie w siedmioboju sportowym. Młoda zawodniczka zajmuje jeszcze odległe, 190. miejsce w światowych rankingach. Sukces odniosła także podczas mistrzostw świata do lat 20. W finale siedmioboju udało jej się zająć siódme miejsce!

Zobacz zdjęcia Carmen Nowickiej w galerii poniżej.

Carmen Nowicka – osiągnięcia

Carmen Nowicka walczy nie tylko w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej. W lipcu tego roku pojechała na mistrzostwa Europy do lat 23 w Bergen. Zajęła tam osiemnaste miejsce, rywalizując z dużo bardziej doświadczonymi przeciwniczkami. O medale otarła się także podczas mistrzostw Polski do lat 23, zajmując czwarte miejsce w sztafecie 4x100 metrów.

Czy doczekamy się już niedługo jej sukcesów także w seniorskich startach?

