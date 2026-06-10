Achraf Hakimi - sylwetka, kariera i statystyki marokańskiego zawodnika

Achraf Hakimi - życiorys i kariera

Achraf Hakimi urodził się w Madrycie w rodzinie marokańskich imigrantów. Piłkę nożną zaczął trenować w lokalnym zespole, po czym szybko trafił do akademii klubu Real Madryt, gdzie początkowo uczył się grać jako skrzydłowy. Z czasem przekwalifikował się na prawego obrońcę i w 2017 roku awansował do pierwszej drużyny. W barwach hiszpańskiego zespołu wygrał Ligę Mistrzów i Klubowe Mistrzostwa Świata. Ze względu na swoje arabskie wychowanie zawodnik postanowił reprezentować Maroko na arenie międzynarodowej.

Kolejnym etapem w jego karierze było dwuletnie wypożyczenie do klubu Borussia Dortmund, z którym zdobył Superpuchar Niemiec. W 2020 roku przeszedł do zespołu Inter Mediolan za około 42 miliony euro i pomógł drużynie wygrać mistrzostwo Włoch. Rok później zawodnik przeniósł się do klubu Paris Saint-Germain za blisko 68 milionów euro, gdzie wielokrotnie sięgał po mistrzostwo Francji. Z paryskim zespołem ponownie wygrał Ligę Mistrzów, a w 2025 roku został wybrany Afrykańskim Piłkarzem Roku. Zawodnik ten zapisał się w historii jako najbardziej utytułowany afrykański piłkarz z dorobkiem dziewiętnastu trofeów na koncie.

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Achraf Hakimi - najważniejsze informacje

Piłkarz przyszedł na świat 4 listopada 1998 roku. Jest praktykującym muzułmaninem i wielokrotnie brał udział w religijnych pielgrzymkach do Mekki. Posługuje się językiem hiszpańskim, francuskim, angielskim oraz marokańskim arabskim. Na przełomie 2020 i 2022 roku doczekał się dwóch synów ze związku z hiszpańską aktorką. W 2022 roku po udanych mistrzostwach świata w Katarze jeden ze stadionów w Maroku został nazwany jego imieniem w ramach podziękowania za świetne występy na boisku. Prywatnie mierzył się również z oskarżeniami o napaść na tle seksualnym, jednak sam zawodnik stanowczo zaprzecza tym doniesieniom.

Imię i nazwisko: Achraf Hakimi Mouh

Achraf Hakimi Mouh Data urodzenia: 04.11.1998

04.11.1998 Miejsce urodzenia: Madryt, Hiszpania

Madryt, Hiszpania Narodowość: Maroko

Maroko Pierwszy klub: Colonia Ofigevi

Colonia Ofigevi Aktualny klub: Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain Pozycja na boisku: Prawy obrońca

Prawy obrońca Wzrost: 181 cm

Achraf Hakimi - kariera w liczbach

Obrońca zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Maroka w 2016 roku w wieku zaledwie 17 lat. Zagrał z nią między innymi w historycznym półfinale mistrzostw świata i zdobył brązowy medal na igrzyskach olimpijskich. W piłce klubowej rozegrał bardzo dużo spotkań dla największych europejskich drużyn, w których regularnie trafiał do siatki rywali. Zaliczył ponad siedemdziesiąt występów dla zespołu Borussia Dortmund oraz blisko pięćdziesiąt dla klubu Inter Mediolan. Najwięcej meczów w swojej dorosłej karierze rozegrał w barwach ekipy Paris Saint-Germain. Pełne podsumowanie najważniejszych statystyk i występów piłkarza znajdziesz w poniższej tabeli:

Sezon Klub/Reprezentacja Mecze Gole 16/26 Reprezentacja Maroka 95 11 21/26 Paris Saint-Germain 207 28 20/21 Inter Mediolan 45 7 18/20 Borussia Dortmund 73 12 17/18 Real Madryt 17 2 16/17 Real Madryt Castilla 28 1