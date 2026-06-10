Achraf Hakimi - sylwetka, kariera i statystyki marokańskiego zawodnika

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Achraf Hakimi - życiorys i kariera
Achraf Hakimi urodził się w Madrycie w rodzinie marokańskich imigrantów. Piłkę nożną zaczął trenować w lokalnym zespole, po czym szybko trafił do akademii klubu Real Madryt, gdzie początkowo uczył się grać jako skrzydłowy. Z czasem przekwalifikował się na prawego obrońcę i w 2017 roku awansował do pierwszej drużyny. W barwach hiszpańskiego zespołu wygrał Ligę Mistrzów i Klubowe Mistrzostwa Świata. Ze względu na swoje arabskie wychowanie zawodnik postanowił reprezentować Maroko na arenie międzynarodowej.
Kolejnym etapem w jego karierze było dwuletnie wypożyczenie do klubu Borussia Dortmund, z którym zdobył Superpuchar Niemiec. W 2020 roku przeszedł do zespołu Inter Mediolan za około 42 miliony euro i pomógł drużynie wygrać mistrzostwo Włoch. Rok później zawodnik przeniósł się do klubu Paris Saint-Germain za blisko 68 milionów euro, gdzie wielokrotnie sięgał po mistrzostwo Francji. Z paryskim zespołem ponownie wygrał Ligę Mistrzów, a w 2025 roku został wybrany Afrykańskim Piłkarzem Roku. Zawodnik ten zapisał się w historii jako najbardziej utytułowany afrykański piłkarz z dorobkiem dziewiętnastu trofeów na koncie.
Achraf Hakimi - najważniejsze informacje
Piłkarz przyszedł na świat 4 listopada 1998 roku. Jest praktykującym muzułmaninem i wielokrotnie brał udział w religijnych pielgrzymkach do Mekki. Posługuje się językiem hiszpańskim, francuskim, angielskim oraz marokańskim arabskim. Na przełomie 2020 i 2022 roku doczekał się dwóch synów ze związku z hiszpańską aktorką. W 2022 roku po udanych mistrzostwach świata w Katarze jeden ze stadionów w Maroku został nazwany jego imieniem w ramach podziękowania za świetne występy na boisku. Prywatnie mierzył się również z oskarżeniami o napaść na tle seksualnym, jednak sam zawodnik stanowczo zaprzecza tym doniesieniom.
- Imię i nazwisko: Achraf Hakimi Mouh
- Data urodzenia: 04.11.1998
- Miejsce urodzenia: Madryt, Hiszpania
- Narodowość: Maroko
- Pierwszy klub: Colonia Ofigevi
- Aktualny klub: Paris Saint-Germain
- Pozycja na boisku: Prawy obrońca
- Wzrost: 181 cm
Achraf Hakimi - kariera w liczbach
Obrońca zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Maroka w 2016 roku w wieku zaledwie 17 lat. Zagrał z nią między innymi w historycznym półfinale mistrzostw świata i zdobył brązowy medal na igrzyskach olimpijskich. W piłce klubowej rozegrał bardzo dużo spotkań dla największych europejskich drużyn, w których regularnie trafiał do siatki rywali. Zaliczył ponad siedemdziesiąt występów dla zespołu Borussia Dortmund oraz blisko pięćdziesiąt dla klubu Inter Mediolan. Najwięcej meczów w swojej dorosłej karierze rozegrał w barwach ekipy Paris Saint-Germain. Pełne podsumowanie najważniejszych statystyk i występów piłkarza znajdziesz w poniższej tabeli:
|Sezon
|Klub/Reprezentacja
|Mecze
|Gole
|16/26
|Reprezentacja Maroka
|95
|11
|21/26
|Paris Saint-Germain
|207
|28
|20/21
|Inter Mediolan
|45
|7
|18/20
|Borussia Dortmund
|73
|12
|17/18
|Real Madryt
|17
|2
|16/17
|Real Madryt Castilla
|28
|1