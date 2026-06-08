Alexander Isak - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

Redakcja Super Sport
2026-06-08 12:18

Alexander Isak zaczynał karierę w AIK, skąd trafił do Borussii Dortmund, a następnie grał dla Realu Sociedad i Newcastle United. We wrześniu 2025 roku napastnik przeszedł do Liverpoolu za 125 milionów funtów, co ustanowiło nowy rekord transferowy w Wielkiej Brytanii. W barwach reprezentacji Szwecji zadebiutował w 2017 roku i zapisał się w historii jako jej najmłodszy strzelec.

Alexander Isak - życiorys i kariera

Alexander Isak urodził się 21 września 1999 roku w Sztokholmie w rodzinie erytrejskich imigrantów. Wychowywał się w gminie Solna i to tam w wieku 6 lat rozpoczął treningi w zespole młodzieżowym AIK. W lutym 2016 roku zadebiutował w pierwszej drużynie tego klubu i bardzo szybko pokazał swoje duże umiejętności. Napastnik został najmłodszym strzelcem gola w historii AIK w rozgrywkach szwedzkiej ligi. Jego dobra gra przyciągnęła uwagę zagranicznych zespołów i w 2017 roku piłkarz przeszedł do Borussii Dortmund za około 9 milionów euro. W Niemczech zdobył Puchar Niemiec, a niedługo potem trafił na wypożyczenie do holenderskiego klubu Willem II.

W 2019 roku zawodnik podpisał kontrakt z hiszpańskim Realem Sociedad, z którym wygrał Puchar Króla. W Hiszpanii grał bardzo dobrze i latem 2022 roku przeniósł się do Newcastle United za rekordową dla tego klubu kwotę. W barwach angielskiego zespołu pobił rekord Zlatana Ibrahimovicia pod względem liczby goli strzelonych przez Szweda w jednym sezonie ligowym. W marcu 2025 roku pomógł Newcastle United zdobyć Puchar Ligi Angielskiej. Jego świetne występy zaowocowały wielkim transferem i we wrześniu 2025 roku napastnik dołączył do Liverpoolu. Niestety pod koniec 2025 roku piłkarz doznał poważnego złamania kości strzałkowej podczas ligowego meczu przeciwko drużynie z Londynu.

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Alexander Isak - najważniejsze informacje

Szwedzki napastnik mierzy 192 centymetry wzrostu i wyróżnia się dużą szybkością oraz bardzo dobrą techniką. Mimo wysokiego wzrostu potrafi z łatwością dryblować i gubić pilnujących go obrońców. Piłkarz potrafi oddawać precyzyjne strzały obiema nogami, co czyni go wyjątkowo groźnym w polu karnym rywala. Trenerzy często wystawiają go jako osamotnionego napastnika, ale zawodnik potrafi też grać na lewym skrzydle. Alexander Isak regularnie występuje w reprezentacji Szwecji, z którą brał udział w turnieju Euro 2020. Wcześniej piłkarz zaliczył wiele występów w kadrach młodzieżowych swojego kraju w przedziale wiekowym od 16 do 21 lat.

  • Imię i nazwisko: Alexander Isak
  • Data urodzenia: 21 września 1999
  • Miejsce urodzenia: Sztokholm, Szwecja
  • Narodowość: Szwecja
  • Pierwszy klub: AIK
  • Aktualny klub: Liverpool
  • Pozycja na boisku: Napastnik
  • Wzrost: 192 cm

Alexander Isak - kariera w liczbach

Alexander Isak ma na swoim koncie setki rozegranych spotkań na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Napastnik regularnie strzelał bramki w lidze szwedzkiej, holenderskiej, hiszpańskiej oraz angielskiej. Jego najskuteczniejszy okres w karierze to czas gry w Newcastle United, gdzie w sezonie 2024/2025 zdobył 27 goli w 42 meczach we wszystkich klubowych rozgrywkach. Z kolei w seniorskiej reprezentacji narodowej zawodnik przekroczył barierę 50 występów i stale powiększa swój dorobek bramkowy. Warto wspomnieć, że w każdym ze swoich dotychczasowych klubów piłkarz notował trafienia w oficjalnych meczach. Warto zapoznać się z poniższą tabelą, która dokładnie podsumowuje statystyki i dorobek piłkarza w poszczególnych latach gry:

Sezon Klub/Reprezentacja Mecze Gole
Kariera Reprezentacja Szwecji 56 16
25/26 Liverpool 22 4
24/25 Newcastle United 42 27
23/24 Newcastle United 40 25
22/23 Newcastle United 27 10
22/23 Real Sociedad 2 1
21/22 Real Sociedad 41 10
20/21 Real Sociedad 44 17
19/20 Real Sociedad 45 16
18/19 Willem II 18 14
18/19 Borussia Dortmund II 11 5
17/18 Borussia Dortmund 12 1
16/17 Borussia Dortmund 1 0
16/17 Borussia Dortmund II 1 0
16 AIK 29 13
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