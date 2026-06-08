Alexander Isak - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

Spis treści
Alexander Isak - życiorys i kariera
Alexander Isak urodził się 21 września 1999 roku w Sztokholmie w rodzinie erytrejskich imigrantów. Wychowywał się w gminie Solna i to tam w wieku 6 lat rozpoczął treningi w zespole młodzieżowym AIK. W lutym 2016 roku zadebiutował w pierwszej drużynie tego klubu i bardzo szybko pokazał swoje duże umiejętności. Napastnik został najmłodszym strzelcem gola w historii AIK w rozgrywkach szwedzkiej ligi. Jego dobra gra przyciągnęła uwagę zagranicznych zespołów i w 2017 roku piłkarz przeszedł do Borussii Dortmund za około 9 milionów euro. W Niemczech zdobył Puchar Niemiec, a niedługo potem trafił na wypożyczenie do holenderskiego klubu Willem II.
W 2019 roku zawodnik podpisał kontrakt z hiszpańskim Realem Sociedad, z którym wygrał Puchar Króla. W Hiszpanii grał bardzo dobrze i latem 2022 roku przeniósł się do Newcastle United za rekordową dla tego klubu kwotę. W barwach angielskiego zespołu pobił rekord Zlatana Ibrahimovicia pod względem liczby goli strzelonych przez Szweda w jednym sezonie ligowym. W marcu 2025 roku pomógł Newcastle United zdobyć Puchar Ligi Angielskiej. Jego świetne występy zaowocowały wielkim transferem i we wrześniu 2025 roku napastnik dołączył do Liverpoolu. Niestety pod koniec 2025 roku piłkarz doznał poważnego złamania kości strzałkowej podczas ligowego meczu przeciwko drużynie z Londynu.
Alexander Isak - najważniejsze informacje
Szwedzki napastnik mierzy 192 centymetry wzrostu i wyróżnia się dużą szybkością oraz bardzo dobrą techniką. Mimo wysokiego wzrostu potrafi z łatwością dryblować i gubić pilnujących go obrońców. Piłkarz potrafi oddawać precyzyjne strzały obiema nogami, co czyni go wyjątkowo groźnym w polu karnym rywala. Trenerzy często wystawiają go jako osamotnionego napastnika, ale zawodnik potrafi też grać na lewym skrzydle. Alexander Isak regularnie występuje w reprezentacji Szwecji, z którą brał udział w turnieju Euro 2020. Wcześniej piłkarz zaliczył wiele występów w kadrach młodzieżowych swojego kraju w przedziale wiekowym od 16 do 21 lat.
- Imię i nazwisko: Alexander Isak
- Data urodzenia: 21 września 1999
- Miejsce urodzenia: Sztokholm, Szwecja
- Narodowość: Szwecja
- Pierwszy klub: AIK
- Aktualny klub: Liverpool
- Pozycja na boisku: Napastnik
- Wzrost: 192 cm
Alexander Isak - kariera w liczbach
Alexander Isak ma na swoim koncie setki rozegranych spotkań na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Napastnik regularnie strzelał bramki w lidze szwedzkiej, holenderskiej, hiszpańskiej oraz angielskiej. Jego najskuteczniejszy okres w karierze to czas gry w Newcastle United, gdzie w sezonie 2024/2025 zdobył 27 goli w 42 meczach we wszystkich klubowych rozgrywkach. Z kolei w seniorskiej reprezentacji narodowej zawodnik przekroczył barierę 50 występów i stale powiększa swój dorobek bramkowy. Warto wspomnieć, że w każdym ze swoich dotychczasowych klubów piłkarz notował trafienia w oficjalnych meczach. Warto zapoznać się z poniższą tabelą, która dokładnie podsumowuje statystyki i dorobek piłkarza w poszczególnych latach gry:
|Sezon
|Klub/Reprezentacja
|Mecze
|Gole
|Kariera
|Reprezentacja Szwecji
|56
|16
|25/26
|Liverpool
|22
|4
|24/25
|Newcastle United
|42
|27
|23/24
|Newcastle United
|40
|25
|22/23
|Newcastle United
|27
|10
|22/23
|Real Sociedad
|2
|1
|21/22
|Real Sociedad
|41
|10
|20/21
|Real Sociedad
|44
|17
|19/20
|Real Sociedad
|45
|16
|18/19
|Willem II
|18
|14
|18/19
|Borussia Dortmund II
|11
|5
|17/18
|Borussia Dortmund
|12
|1
|16/17
|Borussia Dortmund
|1
|0
|16/17
|Borussia Dortmund II
|1
|0
|16
|AIK
|29
|13