Alexis Mac Allister - sylwetka, kariera i statystyki argentyńskiego pomocnika

Redakcja Super Sport
2026-06-11 15:48

Alexis Mac Allister rozpoczął dorosłą karierę w klubie Argentinos Juniors, skąd po kilku latach przeniósł się na angielskie boiska do zespołu Brighton & Hove Albion. W 2023 roku podpisał kontrakt z drużyną Liverpool, z którą wygrał ligę angielską, a z reprezentacją Argentyny zdobył mistrzostwo świata oraz puchar Copa América. Poniższy artykuł przedstawia dokładny przebieg jego kariery klubowej, osiągnięcia w kadrze narodowej oraz statystyki z poszczególnych sezonów.

Alexis Mac Allister - życiorys i kariera

Alexis Mac Allister pochodzi z rodziny o bardzo mocnych tradycjach piłkarskich. Jego ojciec Carlos, wujek Patricio, a także bracia Francis i Kevin oraz kuzyn Luciano również grali lub grają zawodowo w piłkę nożną. Argentyński pomocnik zaczął swoją przygodę z dorosłym futbolem w 2016 roku w zespole Argentinos Juniors. Już w pierwszym sezonie pomógł drużynie wygrać drugą ligę argentyńską i awansować do wyższej klasy rozgrywkowej. W listopadzie 2017 roku wystąpił nawet w jednym meczu ligowym wspólnie ze swoimi dwoma braćmi. W styczniu 2019 roku zawodnik podpisał kontrakt z angielskim klubem Brighton & Hove Albion, ale początkowo był wypożyczany do swojej macierzystej drużyny oraz do klubu Boca Juniors, z którym zdobył mistrzostwo Argentyny.

Piłkarz zadebiutował w lidze angielskiej w marcu 2020 roku i z czasem stał się kluczowym zawodnikiem w zespole Brighton & Hove Albion. Dobra forma strzelecka zaowocowała w czerwcu 2023 roku głośnym transferem do drużyny Liverpool za kwotę szacowaną na około 35 do 55 milionów funtów. Z nowym klubem argentyński pomocnik wygrał Puchar Ligi Angielskiej w 2024 roku oraz zdobył mistrzostwo Anglii w 2025 roku. Alexis Mac Allister odnosił również gigantyczne sukcesy z reprezentacją Argentyny. W 2022 roku wygrał turniej Finalissima oraz zdobył mistrzostwo świata w Katarze, a w 2024 roku dołożył do tego triumf w turnieju Copa América.

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Alexis Mac Allister - najważniejsze informacje

Zawodnik urodził się 24 grudnia 1998 roku w argentyńskim mieście Santa Rosa w prowincji La Pampa. Pomocnik posiada europejskie pochodzenie, ponieważ jego rodzina ma korzenie irlandzkie oraz włoskie ze strony babki macierzystej. Od wielu lat piłkarz regularnie występuje w reprezentacji swojego kraju, stając się jednym z jej podstawowych graczy na wielkich turniejach. W życiu prywatnym sportowiec jest związany z Ailen Covą. Pod koniec września 2025 roku na świat przyszła ich pierwsza córka. Podstawowe dane na temat tego gracza prezentuje lista poniżej.

  • Imię i nazwisko: Alexis Mac Allister
  • Data urodzenia: 24.12.1998
  • Miejsce urodzenia: Santa Rosa, Argentyna
  • Narodowość: Argentyna
  • Pierwszy klub: Argentinos Juniors
  • Aktualny klub: Liverpool
  • Pozycja na boisku: Pomocnik
  • Wzrost: 176 cm

Alexis Mac Allister - kariera w liczbach

Argentyński pomocnik w trakcie swojej dotychczasowej kariery rozegrał ponad 350 oficjalnych meczów w piłce klubowej. Swojego pierwszego gola w seniorskiej piłce strzelił w marcu 2017 roku w barwach zespołu Argentinos Juniors. Z kolei w koszulce drużyny Liverpool w krótkim czasie zdołał przekroczyć barierę 150 rozegranych spotkań we wszystkich rozgrywkach. W seniorskiej kadrze narodowej zadebiutował we wrześniu 2019 roku podczas towarzyskiego spotkania z Chile, a swojego pierwszego gola dla Argentyny zdobył w meczu z Polską na mistrzostwach świata w 2022 roku. Dokładne zestawienie meczów i goli dla reprezentacji oraz we wszystkich klubach argentyńskiego piłkarza prezentuje poniższa tabela:

Sezon Klub/Reprezentacja Mecze Gole
26 Reprezentacja Argentyny 2 0
25 Reprezentacja Argentyny 6 3
24 Reprezentacja Argentyny 13 2
23 Reprezentacja Argentyny 9 0
22 Reprezentacja Argentyny 12 1
19 Reprezentacja Argentyny 2 0
25/26 Liverpool 55 5
24/25 Liverpool 49 7
23/24 Liverpool 46 7
22/23 Brighton & Hove Albion 40 12
21/22 Brighton & Hove Albion 36 5
20/21 Brighton & Hove Albion 27 3
19/20 Boca Juniors 20 2
19/20 Brighton & Hove Albion 9 0
18/19 Argentinos Juniors 32 6
17/18 Argentinos Juniors 25 3
16/17 Argentinos Juniors 24 3
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