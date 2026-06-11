Alexis Mac Allister - sylwetka, kariera i statystyki argentyńskiego pomocnika

Spis treści
Alexis Mac Allister - życiorys i kariera
Alexis Mac Allister pochodzi z rodziny o bardzo mocnych tradycjach piłkarskich. Jego ojciec Carlos, wujek Patricio, a także bracia Francis i Kevin oraz kuzyn Luciano również grali lub grają zawodowo w piłkę nożną. Argentyński pomocnik zaczął swoją przygodę z dorosłym futbolem w 2016 roku w zespole Argentinos Juniors. Już w pierwszym sezonie pomógł drużynie wygrać drugą ligę argentyńską i awansować do wyższej klasy rozgrywkowej. W listopadzie 2017 roku wystąpił nawet w jednym meczu ligowym wspólnie ze swoimi dwoma braćmi. W styczniu 2019 roku zawodnik podpisał kontrakt z angielskim klubem Brighton & Hove Albion, ale początkowo był wypożyczany do swojej macierzystej drużyny oraz do klubu Boca Juniors, z którym zdobył mistrzostwo Argentyny.
Piłkarz zadebiutował w lidze angielskiej w marcu 2020 roku i z czasem stał się kluczowym zawodnikiem w zespole Brighton & Hove Albion. Dobra forma strzelecka zaowocowała w czerwcu 2023 roku głośnym transferem do drużyny Liverpool za kwotę szacowaną na około 35 do 55 milionów funtów. Z nowym klubem argentyński pomocnik wygrał Puchar Ligi Angielskiej w 2024 roku oraz zdobył mistrzostwo Anglii w 2025 roku. Alexis Mac Allister odnosił również gigantyczne sukcesy z reprezentacją Argentyny. W 2022 roku wygrał turniej Finalissima oraz zdobył mistrzostwo świata w Katarze, a w 2024 roku dołożył do tego triumf w turnieju Copa América.
Alexis Mac Allister - najważniejsze informacje
Zawodnik urodził się 24 grudnia 1998 roku w argentyńskim mieście Santa Rosa w prowincji La Pampa. Pomocnik posiada europejskie pochodzenie, ponieważ jego rodzina ma korzenie irlandzkie oraz włoskie ze strony babki macierzystej. Od wielu lat piłkarz regularnie występuje w reprezentacji swojego kraju, stając się jednym z jej podstawowych graczy na wielkich turniejach. W życiu prywatnym sportowiec jest związany z Ailen Covą. Pod koniec września 2025 roku na świat przyszła ich pierwsza córka. Podstawowe dane na temat tego gracza prezentuje lista poniżej.
- Imię i nazwisko: Alexis Mac Allister
- Data urodzenia: 24.12.1998
- Miejsce urodzenia: Santa Rosa, Argentyna
- Narodowość: Argentyna
- Pierwszy klub: Argentinos Juniors
- Aktualny klub: Liverpool
- Pozycja na boisku: Pomocnik
- Wzrost: 176 cm
Alexis Mac Allister - kariera w liczbach
Argentyński pomocnik w trakcie swojej dotychczasowej kariery rozegrał ponad 350 oficjalnych meczów w piłce klubowej. Swojego pierwszego gola w seniorskiej piłce strzelił w marcu 2017 roku w barwach zespołu Argentinos Juniors. Z kolei w koszulce drużyny Liverpool w krótkim czasie zdołał przekroczyć barierę 150 rozegranych spotkań we wszystkich rozgrywkach. W seniorskiej kadrze narodowej zadebiutował we wrześniu 2019 roku podczas towarzyskiego spotkania z Chile, a swojego pierwszego gola dla Argentyny zdobył w meczu z Polską na mistrzostwach świata w 2022 roku. Dokładne zestawienie meczów i goli dla reprezentacji oraz we wszystkich klubach argentyńskiego piłkarza prezentuje poniższa tabela:
|Sezon
|Klub/Reprezentacja
|Mecze
|Gole
|26
|Reprezentacja Argentyny
|2
|0
|25
|Reprezentacja Argentyny
|6
|3
|24
|Reprezentacja Argentyny
|13
|2
|23
|Reprezentacja Argentyny
|9
|0
|22
|Reprezentacja Argentyny
|12
|1
|19
|Reprezentacja Argentyny
|2
|0
|25/26
|Liverpool
|55
|5
|24/25
|Liverpool
|49
|7
|23/24
|Liverpool
|46
|7
|22/23
|Brighton & Hove Albion
|40
|12
|21/22
|Brighton & Hove Albion
|36
|5
|20/21
|Brighton & Hove Albion
|27
|3
|19/20
|Boca Juniors
|20
|2
|19/20
|Brighton & Hove Albion
|9
|0
|18/19
|Argentinos Juniors
|32
|6
|17/18
|Argentinos Juniors
|25
|3
|16/17
|Argentinos Juniors
|24
|3