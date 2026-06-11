Alexis Mac Allister - sylwetka, kariera i statystyki argentyńskiego pomocnika

Alexis Mac Allister - życiorys i kariera

Alexis Mac Allister pochodzi z rodziny o bardzo mocnych tradycjach piłkarskich. Jego ojciec Carlos, wujek Patricio, a także bracia Francis i Kevin oraz kuzyn Luciano również grali lub grają zawodowo w piłkę nożną. Argentyński pomocnik zaczął swoją przygodę z dorosłym futbolem w 2016 roku w zespole Argentinos Juniors. Już w pierwszym sezonie pomógł drużynie wygrać drugą ligę argentyńską i awansować do wyższej klasy rozgrywkowej. W listopadzie 2017 roku wystąpił nawet w jednym meczu ligowym wspólnie ze swoimi dwoma braćmi. W styczniu 2019 roku zawodnik podpisał kontrakt z angielskim klubem Brighton & Hove Albion, ale początkowo był wypożyczany do swojej macierzystej drużyny oraz do klubu Boca Juniors, z którym zdobył mistrzostwo Argentyny.

Piłkarz zadebiutował w lidze angielskiej w marcu 2020 roku i z czasem stał się kluczowym zawodnikiem w zespole Brighton & Hove Albion. Dobra forma strzelecka zaowocowała w czerwcu 2023 roku głośnym transferem do drużyny Liverpool za kwotę szacowaną na około 35 do 55 milionów funtów. Z nowym klubem argentyński pomocnik wygrał Puchar Ligi Angielskiej w 2024 roku oraz zdobył mistrzostwo Anglii w 2025 roku. Alexis Mac Allister odnosił również gigantyczne sukcesy z reprezentacją Argentyny. W 2022 roku wygrał turniej Finalissima oraz zdobył mistrzostwo świata w Katarze, a w 2024 roku dołożył do tego triumf w turnieju Copa América.

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Alexis Mac Allister - najważniejsze informacje

Zawodnik urodził się 24 grudnia 1998 roku w argentyńskim mieście Santa Rosa w prowincji La Pampa. Pomocnik posiada europejskie pochodzenie, ponieważ jego rodzina ma korzenie irlandzkie oraz włoskie ze strony babki macierzystej. Od wielu lat piłkarz regularnie występuje w reprezentacji swojego kraju, stając się jednym z jej podstawowych graczy na wielkich turniejach. W życiu prywatnym sportowiec jest związany z Ailen Covą. Pod koniec września 2025 roku na świat przyszła ich pierwsza córka. Podstawowe dane na temat tego gracza prezentuje lista poniżej.

Imię i nazwisko: Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister Data urodzenia: 24.12.1998

24.12.1998 Miejsce urodzenia: Santa Rosa, Argentyna

Santa Rosa, Argentyna Narodowość: Argentyna

Argentyna Pierwszy klub: Argentinos Juniors

Argentinos Juniors Aktualny klub: Liverpool

Liverpool Pozycja na boisku: Pomocnik

Pomocnik Wzrost: 176 cm

Alexis Mac Allister - kariera w liczbach

Argentyński pomocnik w trakcie swojej dotychczasowej kariery rozegrał ponad 350 oficjalnych meczów w piłce klubowej. Swojego pierwszego gola w seniorskiej piłce strzelił w marcu 2017 roku w barwach zespołu Argentinos Juniors. Z kolei w koszulce drużyny Liverpool w krótkim czasie zdołał przekroczyć barierę 150 rozegranych spotkań we wszystkich rozgrywkach. W seniorskiej kadrze narodowej zadebiutował we wrześniu 2019 roku podczas towarzyskiego spotkania z Chile, a swojego pierwszego gola dla Argentyny zdobył w meczu z Polską na mistrzostwach świata w 2022 roku. Dokładne zestawienie meczów i goli dla reprezentacji oraz we wszystkich klubach argentyńskiego piłkarza prezentuje poniższa tabela: