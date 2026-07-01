Anglia - Demokratyczna Republika Konga (01.07.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Mecz Anglii z Demokratyczną Republiką Konga w 1/16 finału Mundialu 2026 trwa właśnie na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie. Obie drużyny rywalizują o wejście do kolejnej fazy mistrzostw świata, a sytuacja na boisku zmienia się z każdą minutą. Czy faworyci radzą sobie z presją, czy może to ekipa z Afryki przejmuje inicjatywę w tym starciu? Aktualne statystyki meczu Anglia - DR Konga możecie sprawdzić poniżej.

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI England-Congo DR (Mecz Mundial 2026)