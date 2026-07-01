Anglia - Demokratyczna Republika Konga (01.07.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-07-01 19:07

Mecz Anglii z Demokratyczną Republiką Konga w 1/16 finału Mundialu 2026 trwa właśnie na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie. Obie drużyny rywalizują o wejście do kolejnej fazy mistrzostw świata, a sytuacja na boisku zmienia się z każdą minutą. Czy faworyci radzą sobie z presją, czy może to ekipa z Afryki przejmuje inicjatywę w tym starciu? Aktualne statystyki meczu Anglia - DR Konga możecie sprawdzić poniżej.

Złoty Puchar Świata na tle flag Anglii i DR Konga. O meczu 1/16 finału Mundialu przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI England-Congo DR (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Anglia - Demokratyczna Republika Konga

  • Anglia [0:1] Demokratyczna Republika Konga

Anglia - Demokratyczna Republika Konga - STATYSTYKI

StatystykaAngliaDemokratyczna Republika Konga
Bramki01
Kto strzelił-

B. Cipenga (7')

Liczba kartek11
Kartki żółte

J. Bellingham (19')

N. Sadiki (28')

Kartki czerwone--
Zmiany--
Strzały celne31
Strzały niecelne12
Wszystkie strzały73
Strzały zablokowane30
Strzały z pola karnego62
Strzały spoza pola karnego11
Faule75
Rzuty rożne11
Spalone02
Posiadanie piłki59%41%
Interwencje bramkarza02
Wszystkie podania264186
Celne podania240158
Skuteczność podań91%85%
Jan Urban o Lewandowskim

Anglia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Anglia:

  • Jordan Pickford (bramkarz)
  • Djed Spence (obrońca)
  • Ezri Konsa (obrońca)
  • Marc Guéhi (obrońca)
  • Nico O'Reilly (obrońca)
  • Elliot Anderson (pomocnik)
  • Declan Rice (pomocnik)
  • Noni Madueke (pomocnik)
  • Jude Bellingham (pomocnik)
  • Marcus Rashford (pomocnik)
  • Harry Kane (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • James Trafford (bramkarz)
  • Dean Henderson (bramkarz)
  • Trevoh Chalobah (obrońca)
  • John Stones (obrońca)
  • Dan Burn (obrońca)
  • Reece James (obrońca)
  • Jarell Quansah (obrońca)
  • Eberechi Eze (pomocnik)
  • Jordan Henderson (pomocnik)
  • Morgan Rogers (pomocnik)
  • Kobbie Mainoo (pomocnik)
  • Ollie Watkins (napastnik)
  • Anthony Gordon (napastnik)
  • Bukayo Saka (napastnik)
  • Ivan Toney (napastnik)

Demokratyczna Republika Konga - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Demokratyczna Republika Konga:

  • Lionel Mpasi Nzau (bramkarz)
  • Aaron Wan-Bissaka (obrońca)
  • Chancel Mbemba (obrońca)
  • Axel Tuanzebe (obrońca)
  • Arthur Masuaku (obrońca)
  • Ngal'ayel Mukau (pomocnik)
  • Samuel Moutoussamy (pomocnik)
  • Noah Sadiki (pomocnik)
  • Nathanaël Mbuku (napastnik)
  • Yoane Wissa (napastnik)
  • Brian Cipenga (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Matthieu Epolo (bramkarz)
  • Timothy Fayulu (bramkarz)
  • Dylan Batubinsika (obrońca)
  • Gedeon Kalulu (obrońca)
  • Joris Kayembe (obrońca)
  • Steve Kapuadi (obrońca)
  • Gaël Kakuta (pomocnik)
  • Charles Pickel (pomocnik)
  • Théo Bongonda (pomocnik)
  • Aaron Tshibola (pomocnik)
  • Edo Kayembe (pomocnik)
  • Fiston Mayele (napastnik)
  • Cédric Bakambu (napastnik)
  • Simon Banza (napastnik)
  • Meschak Elia (napastnik)
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