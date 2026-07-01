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Wynik meczu Anglia - Demokratyczna Republika Konga
- Anglia [0:1] Demokratyczna Republika Konga
Anglia - Demokratyczna Republika Konga - STATYSTYKI
|Statystyka
|Anglia
|Demokratyczna Republika Konga
|Bramki
|0
|1
|Kto strzelił
|-
B. Cipenga (7')
|Liczba kartek
|1
|1
|Kartki żółte
J. Bellingham (19')
N. Sadiki (28')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
|-
|-
|Strzały celne
|3
|1
|Strzały niecelne
|1
|2
|Wszystkie strzały
|7
|3
|Strzały zablokowane
|3
|0
|Strzały z pola karnego
|6
|2
|Strzały spoza pola karnego
|1
|1
|Faule
|7
|5
|Rzuty rożne
|1
|1
|Spalone
|0
|2
|Posiadanie piłki
|59%
|41%
|Interwencje bramkarza
|0
|2
|Wszystkie podania
|264
|186
|Celne podania
|240
|158
|Skuteczność podań
|91%
|85%
Jan Urban o Lewandowskim
Anglia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Anglia:
- Jordan Pickford (bramkarz)
- Djed Spence (obrońca)
- Ezri Konsa (obrońca)
- Marc Guéhi (obrońca)
- Nico O'Reilly (obrońca)
- Elliot Anderson (pomocnik)
- Declan Rice (pomocnik)
- Noni Madueke (pomocnik)
- Jude Bellingham (pomocnik)
- Marcus Rashford (pomocnik)
- Harry Kane (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- James Trafford (bramkarz)
- Dean Henderson (bramkarz)
- Trevoh Chalobah (obrońca)
- John Stones (obrońca)
- Dan Burn (obrońca)
- Reece James (obrońca)
- Jarell Quansah (obrońca)
- Eberechi Eze (pomocnik)
- Jordan Henderson (pomocnik)
- Morgan Rogers (pomocnik)
- Kobbie Mainoo (pomocnik)
- Ollie Watkins (napastnik)
- Anthony Gordon (napastnik)
- Bukayo Saka (napastnik)
- Ivan Toney (napastnik)
Demokratyczna Republika Konga - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Demokratyczna Republika Konga:
- Lionel Mpasi Nzau (bramkarz)
- Aaron Wan-Bissaka (obrońca)
- Chancel Mbemba (obrońca)
- Axel Tuanzebe (obrońca)
- Arthur Masuaku (obrońca)
- Ngal'ayel Mukau (pomocnik)
- Samuel Moutoussamy (pomocnik)
- Noah Sadiki (pomocnik)
- Nathanaël Mbuku (napastnik)
- Yoane Wissa (napastnik)
- Brian Cipenga (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Matthieu Epolo (bramkarz)
- Timothy Fayulu (bramkarz)
- Dylan Batubinsika (obrońca)
- Gedeon Kalulu (obrońca)
- Joris Kayembe (obrońca)
- Steve Kapuadi (obrońca)
- Gaël Kakuta (pomocnik)
- Charles Pickel (pomocnik)
- Théo Bongonda (pomocnik)
- Aaron Tshibola (pomocnik)
- Edo Kayembe (pomocnik)
- Fiston Mayele (napastnik)
- Cédric Bakambu (napastnik)
- Simon Banza (napastnik)
- Meschak Elia (napastnik)