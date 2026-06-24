Wynik meczu Anglia - Ghana
- Anglia [0:0] Ghana
Anglia - Ghana - STATYSTYKI
|Statystyka
|Anglia
|Ghana
|Bramki
|0
|0
|Kto strzelił
|-
|-
|Liczba kartek
|1
|1
|Kartki żółte
Declan Rice (41')
Iñaki Williams (60')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
Anthony Gordon (65')
Djed Spence (66')
Jude Bellingham (73')
Elliot Anderson (74')
Noni Madueke (83')
Iñaki Williams (66')
Jordan Ayew (67')
Marvin Senaya (87')
Prince Kwabena Adu (95')
|Strzały celne
|3
|1
|Strzały niecelne
|10
|0
|Wszystkie strzały
|19
|2
|Strzały zablokowane
|6
|1
|Strzały z pola karnego
|0
|0
|Strzały spoza pola karnego
|0
|0
|Faule
|14
|24
|Rzuty rożne
|9
|2
|Spalone
|2
|2
|Posiadanie piłki
|79%
|21%
|Interwencje bramkarza
|0
|3
|Wszystkie podania
|0
|0
|Celne podania
|0
|0
|Skuteczność podań
|0%
|0%
Anglia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Anglia:
- Jordan Pickford (bramkarz)
- Reece James (obrońca)
- Ezri Konsa (obrońca)
- Marc Guéhi (obrońca)
- Djed Spence (obrońca)
- Elliot Anderson (pomocnik)
- Declan Rice (pomocnik)
- Noni Madueke (pomocnik)
- Jude Bellingham (pomocnik)
- Anthony Gordon (pomocnik)
- Harry Kane (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- James Trafford (bramkarz)
- Dean Henderson (bramkarz)
- Nico O'Reilly (obrońca)
- John Stones (obrońca)
- Jarell Quansah (obrońca)
- Dan Burn (obrońca)
- Trevoh Chalobah (obrońca)
- Jordan Henderson (pomocnik)
- Eberechi Eze (pomocnik)
- Kobbie Mainoo (pomocnik)
- Morgan Rogers (pomocnik)
- Ivan Toney (napastnik)
- Bukayo Saka (napastnik)
- Ollie Watkins (napastnik)
- Marcus Rashford (napastnik)
Ghana - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Ghana:
- Benjamin Asare (bramkarz)
- Marvin Senaya (obrońca)
- Jonas Adjei Adjetey (obrońca)
- Jerome Opoku (obrońca)
- Gideon Mensah (obrońca)
- Caleb Yirenkyi (pomocnik)
- Thomas Partey (pomocnik)
- Kwasi Sibo (pomocnik)
- Iñaki Williams (napastnik)
- Jordan Ayew (napastnik)
- Antoine Semenyo (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Lawrence Ati Zigi (bramkarz)
- Joseph Anang (bramkarz)
- Kojo Peprah Oppong (obrońca)
- Derrick Luckassen (obrońca)
- Alidu Seidu (obrońca)
- Abdul Mumin (obrońca)
- Rahman Baba (obrońca)
- Christopher Baah (napastnik)
- Elisha Owusu (pomocnik)
- Abdul Fatawu Issahaku (napastnik)
- Brandon Thomas-Asante (napastnik)
- Augustine Boakye (pomocnik)
- Prince Kwabena Adu (napastnik)
- Kamaldeen Sulemana (napastnik)
- Ernest Nuamah (napastnik)