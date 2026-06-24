Anglia - Ghana (23.06.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-24 0:05

Starcie Anglii z Ghaną na Mundialu 2026 to mecz drugiej kolejki fazy grupowej na Gillette Stadium w Bostonie. Reprezentacje spotkały się 23 czerwca, żeby powalczyć o punkty w turnieju o mistrzostwo świata. Jak wyglądają statystyki meczu Anglia – Ghana i który zespół stworzył sobie więcej okazji pod bramką? Poniżej znajdziecie wynik, strzelców bramek oraz zestawienie danych z tego spotkania.

Złote trofeum Pucharu Świata FIFA na zielonej murawie stadionu, obok powiewają flagi Anglii i Ghany. Symbolika Mundialu 2026 i meczu Anglia-Ghana. Więcej o statystykach i składach na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI England-Ghana (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Anglia - Ghana

  • Anglia [0:0] Ghana

Anglia - Ghana - STATYSTYKI

StatystykaAngliaGhana
Bramki00
Kto strzelił--
Liczba kartek11
Kartki żółte

Declan Rice (41')

Iñaki Williams (60')

Kartki czerwone--
Zmiany

Anthony Gordon (65')

Djed Spence (66')

Jude Bellingham (73')

Elliot Anderson (74')

Noni Madueke (83')

Iñaki Williams (66')

Jordan Ayew (67')

Marvin Senaya (87')

Prince Kwabena Adu (95')

Strzały celne31
Strzały niecelne100
Wszystkie strzały192
Strzały zablokowane61
Strzały z pola karnego00
Strzały spoza pola karnego00
Faule1424
Rzuty rożne92
Spalone22
Posiadanie piłki79%21%
Interwencje bramkarza03
Wszystkie podania00
Celne podania00
Skuteczność podań0%0%
Rozmowa z Janem Urbanem

Anglia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Anglia:

  • Jordan Pickford (bramkarz)
  • Reece James (obrońca)
  • Ezri Konsa (obrońca)
  • Marc Guéhi (obrońca)
  • Djed Spence (obrońca)
  • Elliot Anderson (pomocnik)
  • Declan Rice (pomocnik)
  • Noni Madueke (pomocnik)
  • Jude Bellingham (pomocnik)
  • Anthony Gordon (pomocnik)
  • Harry Kane (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • James Trafford (bramkarz)
  • Dean Henderson (bramkarz)
  • Nico O'Reilly (obrońca)
  • John Stones (obrońca)
  • Jarell Quansah (obrońca)
  • Dan Burn (obrońca)
  • Trevoh Chalobah (obrońca)
  • Jordan Henderson (pomocnik)
  • Eberechi Eze (pomocnik)
  • Kobbie Mainoo (pomocnik)
  • Morgan Rogers (pomocnik)
  • Ivan Toney (napastnik)
  • Bukayo Saka (napastnik)
  • Ollie Watkins (napastnik)
  • Marcus Rashford (napastnik)

Ghana - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Ghana:

  • Benjamin Asare (bramkarz)
  • Marvin Senaya (obrońca)
  • Jonas Adjei Adjetey (obrońca)
  • Jerome Opoku (obrońca)
  • Gideon Mensah (obrońca)
  • Caleb Yirenkyi (pomocnik)
  • Thomas Partey (pomocnik)
  • Kwasi Sibo (pomocnik)
  • Iñaki Williams (napastnik)
  • Jordan Ayew (napastnik)
  • Antoine Semenyo (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Lawrence Ati Zigi (bramkarz)
  • Joseph Anang (bramkarz)
  • Kojo Peprah Oppong (obrońca)
  • Derrick Luckassen (obrońca)
  • Alidu Seidu (obrońca)
  • Abdul Mumin (obrońca)
  • Rahman Baba (obrońca)
  • Christopher Baah (napastnik)
  • Elisha Owusu (pomocnik)
  • Abdul Fatawu Issahaku (napastnik)
  • Brandon Thomas-Asante (napastnik)
  • Augustine Boakye (pomocnik)
  • Prince Kwabena Adu (napastnik)
  • Kamaldeen Sulemana (napastnik)
  • Ernest Nuamah (napastnik)
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