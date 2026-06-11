Antoine Griezmann - wiek, wzrost, kariera i statystyki w liczbach

Antoine Griezmann - życiorys i kariera

Antoine Griezmann od najmłodszych lat interesował się piłką nożną, ale w młodości wiele francuskich akademii odrzucało go z powodu niskiego wzrostu i wagi. Przełom nastąpił w 2005 roku, kiedy podczas testów wypatrzył go skaut hiszpańskiego klubu Real Sociedad. W wieku 14 lat piłkarz przeprowadził się do Hiszpanii, gdzie w 2009 roku zadebiutował w seniorskiej piłce. W barwach tego zespołu wywalczył awans do najwyższej ligi hiszpańskiej i szybko zwrócił na siebie uwagę znacznie większych drużyn. W 2014 roku przeniósł się do klubu Atlético Madryt za kwotę 30 mln euro. Tam jego kariera bardzo mocno przyspieszyła i zawodnik stał się głównym napastnikiem zespołu, wygrywając z nim Ligę Europy.

W 2019 roku Francuz zmienił otoczenie i podpisał kontrakt z klubem FC Barcelona, który zapłacił za niego aż 120 mln euro. Z tym zespołem w 2021 roku zdobył Puchar Króla, po czym niedługo później wrócił do drużyny Atlético Madryt, gdzie na początku 2024 roku pobił rekord i został najlepszym strzelcem w całej historii tego klubu. Piłkarz jest bardzo wszechstronny, ponieważ potrafi grać w ataku oraz w pomocy, a do tego często cofa się na boisku i pomaga kolegom w obronie. Z reprezentacją Francji wygrał mistrzostwa świata w 2018 roku i strzelił ważnego gola w finale z Chorwacją. Pod koniec września 2024 roku ogłosił oficjalne zakończenie gry w kadrze narodowej, a w lipcu 2026 roku ma przenieść się do amerykańskiego klubu Orlando City.

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Antoine Griezmann - najważniejsze informacje

Antoine Griezmann przyszedł na świat 21 marca 1991 roku w mieście Mâcon na terenie Francji. Jego ojciec ma niemieckie korzenie, a matka pochodzi z Portugalii i co ciekawe jej ojciec również był w przeszłości profesjonalnym piłkarzem. Zawodnik jest wierzącym katolikiem i założył dużą rodzinę. Od 2011 roku jest w związku z Eriką Chopereną, z którą wziął ślub w połowie czerwca 2017 roku. Para ma czworo dzieci, z czego pierwsze troje urodziło się dokładnie tego samego dnia w różnych latach, a mianowicie 8 kwietnia. Poza boiskiem Francuz bardzo chętnie angażował się w gry wideo i w 2020 roku założył nawet własną organizację e-sportową.

Imię i nazwisko: Antoine Griezmann

Antoine Griezmann Data urodzenia: 21 marca 1991 roku

21 marca 1991 roku Miejsce urodzenia: Mâcon, Francja

Mâcon, Francja Narodowość: Francja

Francja Pierwszy klub: UF Mâconnais

UF Mâconnais Aktualny klub: Atlético Madryt

Atlético Madryt Pozycja na boisku: Napastnik, pomocnik ofensywny

Napastnik, pomocnik ofensywny Wzrost: 176 cm

Antoine Griezmann - kariera w liczbach

Przez całą swoją sportową drogę Francuz notował bardzo dobre liczby zarówno pod kątem rozegranych meczów, jak i strzelonych bramek. W reprezentacji swojego kraju grał nieprzerwanie przez 10 lat i zdobył w tym czasie 44 gole w 137 rozegranych spotkaniach. Na poziomie klubowym jego statystyki prezentują się równie dobrze, ponieważ piłkarz strzelił łącznie blisko 300 bramek w profesjonalnej piłce. Zdecydowaną większość tych trafień do siatki zanotował na boiskach ligi hiszpańskiej podczas gry dla swojego aktualnego zespołu z Madrytu. Najważniejsze podsumowanie jego występów oraz zdobytych goli w poszczególnych drużynach przedstawia poniższa tabela: