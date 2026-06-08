Antonio Rüdiger - statystyki, życiorys i kariera w liczbach niemieckiego obrońcy

Antonio Rüdiger - życiorys i kariera

Antonio Rüdiger przyszedł na świat 3 marca 1993 roku w Berlinie i wychowywał się w dzielnicy Neukölln. Jego matka pochodzi ze Sierra Leone, natomiast ojciec ma korzenie afrykańskie i niemieckie. Piłkarz otrzymał swoje imię na cześć hiszpańskiego aktora Antonio Banderasa. Swoje pierwsze kroki w dorosłej piłce stawiał w klubie VfB Stuttgart, gdzie najpierw grał w rezerwach, a na początku 2012 roku zadebiutował w pierwszej drużynie w Bundeslidze. W sierpniu 2015 roku obrońca przeniósł się na wypożyczenie do włoskiego zespołu AS Roma. Włosi szybko poznali się na jego umiejętnościach i rok później wykupili go na stałe za 9 milionów euro.

Latem 2017 roku Niemiec podpisał kontrakt z angielskim klubem Chelsea, który zapłacił za niego około 29 milionów funtów. W Londynie spędził pięć lat i zdobył tam między innymi Puchar Anglii oraz puchar Ligi Mistrzów. Po wygaśnięciu umowy w 2022 roku Rüdiger przeniósł się za darmo do hiszpańskiego zespołu Real Madryt. Z tą drużyną w 2024 roku ponownie wygrał Ligę Mistrzów oraz zdobył mistrzostwo Hiszpanii. Na boisku piłkarz wyróżnia się agresywnym stylem gry, dużą szybkością oraz bardzo dobrą grą głową. Znany jest także z twardego charakteru, co udowodnił w 2022 roku, gdy zdobył bramkę przeciwko Szachtarowi Donieck, doznając przy tym rozcięcia twarzy, które wymagało założenia 20 szwów.

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Antonio Rüdiger - najważniejsze informacje

Obrońca miał możliwość gry dla reprezentacji Sierra Leone, ale ostatecznie zdecydował się reprezentować Niemcy. W seniorskiej kadrze narodowej zadebiutował 13 maja 2014 roku w zremisowanym meczu przeciwko reprezentacji Polski. Największym sukcesem piłkarza w kadrze było wygranie Pucharu Konfederacji w 2017 roku. Prywatnie Antonio Rüdiger jest praktykującym muzułmaninem, ma żonę Laurę oraz dwójkę dzieci. Piłkarz jest przyrodnim bratem innego zawodnika o imieniu Sahr Senesie. Rüdiger często i głośno sprzeciwia się rasizmowi na stadionach, a w 2021 roku napisał na ten temat specjalny artykuł.

Imię i nazwisko: Antonio Rüdiger

Antonio Rüdiger Data urodzenia: 03.03.1993

03.03.1993 Miejsce urodzenia: Berlin, Niemcy

Berlin, Niemcy Narodowość: Niemcy

Niemcy Pierwszy klub: VfB Stuttgart

VfB Stuttgart Aktualny klub: Real Madryt

Real Madryt Pozycja na boisku: Środkowy obrońca

Środkowy obrońca Wzrost: 190 cm

Antonio Rüdiger - kariera w liczbach

W trakcie swojej długiej kariery Antonio Rüdiger rozegrał kilkaset spotkań na najwyższym poziomie klubowym i reprezentacyjnym. Środkowy obrońca w każdym ze swoich zespołów był bardzo ważnym ogniwem bloku defensywnego. Najwięcej meczów rozegrał w barwach angielskiego klubu Chelsea, w którym przekroczył barierę 200 oficjalnych występów. Strzelił w nich 12 bramek, co jest jego najlepszym wynikiem strzeleckim w jednym miejscu. Choć głównym zadaniem piłkarza jest obrona własnej bramki, potrafi on także zagrozić przeciwnikom przy stałych fragmentach gry. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe zestawienie meczów i goli w dotychczasowej karierze zawodnika: