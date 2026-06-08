Arda Guler - statystyki, życiorys i kariera w liczbach tureckiego pomocnika

Arda Guler - życiorys i kariera

Arda Guler to turecki pomocnik, który od najmłodszych lat wykazywał duże umiejętności piłkarskie. Swoją drogę w piłce młodzieżowej zaczął w 2014 roku, a pięć lat później trafił do akademii Fenerbahçe. W barwach tego klubu w sierpniu 2021 roku rozegrał swój pierwszy mecz w seniorskiej piłce. Bardzo szybko został podstawowym graczem i w marcu 2022 roku zapisał się w historii jako najmłodszy strzelec gola dla Fenerbahçe w tureckiej lidze. Przed odejściem z ojczyzny zdobył z tą drużyną Puchar Turcji i otrzymał koszulkę z ważnym dla rozgrywających numerem 10.

Dobra gra w Turcji sprawiła, że w lipcu 2023 roku pomocnik podpisał sześcioletni kontrakt z Realem Madryt. W swoim pierwszym sezonie w Hiszpanii wygrał krajowe mistrzostwo oraz Ligę Mistrzów. Turecki zawodnik zdobył też najszybszą bramkę dla Realu Madryt w historii Ligi Mistrzów w 34 sekundzie meczu z Bayernem Monachium w kwietniu 2026 roku. Dodatkowo w marcu 2026 roku strzelił gola z odległości 68 metrów w spotkaniu ligowym z zespołem Elche. Pomocnik jest chwalony przez trenerów za bardzo dobry drybling, dokładne podania i dużą kreatywność na boisku.

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Arda Guler - najważniejsze informacje

Arda Guler urodził się 25 lutego 2005 roku w tureckim mieście Altındağ. Jest lewonożnym piłkarzem, który najczęściej występuje na boisku jako ofensywny pomocnik lub gra na prawym skrzydle. Młody zawodnik bardzo szybko stał się ważną częścią dorosłej reprezentacji Turcji, do której otrzymał powołanie po raz pierwszy w 2022 roku. Podczas Mistrzostw Europy w 2024 roku w Niemczech pomógł swojej kadrze dotrzeć do ćwierćfinału turnieju. W swoim pierwszym meczu na tych mistrzostwach przeciwko Gruzji strzelił bramkę i otrzymał statuetkę dla najlepszego gracza na boisku.

Imię i nazwisko: Arda Guler

Arda Guler Data urodzenia: 25.02.2005

25.02.2005 Miejsce urodzenia: Altındağ, Turcja

Altındağ, Turcja Narodowość: Turcja

Turcja Pierwszy klub: Gençlerbirliği

Gençlerbirliği Aktualny klub: Real Madryt

Real Madryt Pozycja na boisku: Ofensywny pomocnik

Ofensywny pomocnik Wzrost: 175 cm

Arda Guler - kariera w liczbach

Kariera tureckiego zawodnika przebiega bardzo dynamicznie, co widać w jego dotychczasowych statystykach. W barwach narodowych rozegrał do marca 2026 roku 28 spotkań i strzelił w nich 6 goli. Z kolei w piłce klubowej zagrał 51 meczów dla Fenerbahçe i zdobył tam 9 bramek we wszystkich rozgrywkach. Po transferze do Hiszpanii jego bilans występów w Realu Madryt przekroczył granicę 100 rozegranych meczów na początku 2026 roku. Szczegółowe zestawienie meczów i goli w poszczególnych sezonach dla klubów oraz reprezentacji prezentuje poniższa tabela: