Belgia - Senegal (01.07.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-07-02 0:12

Belgia i Senegal grają właśnie na Lumen Field w Seattle w ramach 1/16 finału Mundialu 2026. Stawką tego starcia jest awans do kolejnej fazy mistrzostw świata, więc żadna ze stron nie zamierza odpuszczać w walce o każdą piłkę. Sprawdźcie statystyki meczu, które pokazują, jak obie reprezentacje radzą sobie dzisiaj pod bramką rywala. Poniżej prezentujemy aktualne statystyki oraz składy, w jakich drużyny wybiegły na to spotkanie.

Złoty Puchar Świata obok flag Belgii i Senegalu na stadionie. O meczu 1/16 finału przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Belgium-Senegal (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Belgia - Senegal

  • Belgia [2:2] Senegal

Belgia - Senegal - STATYSTYKI

StatystykaBelgiaSenegal
Bramki22
Kto strzelił

R. Lukaku (86')

Y. Tielemans (89')

H. Diarra (25')

I. Sarr (51')

Liczba kartek21
Kartki żółte

B. Mechele (64')

R. Garcia (90')

L. Camara (67')

Kartki czerwone--
Zmiany

C. De Ketelaere (46')

K. De Bruyne (56')

J. Doku (56')

H. Vanaken (63')

M. De Cuyper (78')

P. Gueye (66')

I. Ndiaye (73')

H. Diarra (73')

S. Mane (93')

I. Jakobs (93')

I. Gueye (96')

Strzały celne44
Strzały niecelne88
Wszystkie strzały1613
Strzały zablokowane41
Strzały z pola karnego99
Strzały spoza pola karnego74
Faule1610
Rzuty rożne41
Spalone22
Posiadanie piłki53%47%
Interwencje bramkarza23
Wszystkie podania549497
Celne podania477424
Skuteczność podań87%85%
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Belgia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Belgia:

  • Thibaut Courtois (bramkarz)
  • Timothy Castagne (obrońca)
  • Brandon Mechele (obrońca)
  • Arthur Theate (obrońca)
  • Maxim De Cuyper (obrońca)
  • Youri Tielemans (pomocnik)
  • Hans Vanaken (pomocnik)
  • Leandro Trossard (pomocnik)
  • Kevin De Bruyne (pomocnik)
  • Jérémy Doku (pomocnik)
  • Charles De Ketelaere (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Mike Penders (bramkarz)
  • Senne Lammens (bramkarz)
  • Thomas Meunier (obrońca)
  • Koni De Winter (obrońca)
  • Joaquin Seys (obrońca)
  • Nathan Ngoy (obrońca)
  • Axel Witsel (pomocnik)
  • Diego Moreira (napastnik)
  • Alexis Saelemaekers (napastnik)
  • Nicolas Raskin (pomocnik)
  • Amadou Onana (pomocnik)
  • Dodi Lukebakio (napastnik)
  • Romelu Lukaku (napastnik)
  • Matías Fernández-Pardo (napastnik)

Senegal - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Senegal:

  • Mory Diaw (bramkarz)
  • Krépin Diatta (obrońca)
  • Pathé Ismaël Ciss (obrońca)
  • Moussa Niakhaté (obrońca)
  • Ismail Jakobs (obrońca)
  • Habib Diarra (pomocnik)
  • Idrissa Gana Gueye (pomocnik)
  • Pape Gueye (pomocnik)
  • Iliman Ndiaye (napastnik)
  • Ismaïla Sarr (napastnik)
  • Sadio Mané (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Yehvann Diouf (bramkarz)
  • Kalidou Koulibaly (obrońca)
  • Abdoulaye Seck (obrońca)
  • Antoine Mendy (obrońca)
  • El Hadji Malick Diouf (obrońca)
  • Mamadou Sarr (obrońca)
  • Pape Matar Sarr (pomocnik)
  • Lamine Camara (pomocnik)
  • Bara Sapoko Ndiaye (pomocnik)
  • Assane Diao (napastnik)
  • Ahmadou Bamba Dieng (napastnik)
  • Nicolas Jackson (napastnik)
  • Cherif Ndiaye (napastnik)
  • Ibrahim Mbaye (napastnik)
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