Wynik meczu Belgia - Senegal
- Belgia [2:2] Senegal
Belgia - Senegal - STATYSTYKI
|Statystyka
|Belgia
|Senegal
|Bramki
|2
|2
|Kto strzelił
R. Lukaku (86')
Y. Tielemans (89')
H. Diarra (25')
I. Sarr (51')
|Liczba kartek
|2
|1
|Kartki żółte
B. Mechele (64')
R. Garcia (90')
L. Camara (67')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
C. De Ketelaere (46')
K. De Bruyne (56')
J. Doku (56')
H. Vanaken (63')
M. De Cuyper (78')
P. Gueye (66')
I. Ndiaye (73')
H. Diarra (73')
S. Mane (93')
I. Jakobs (93')
I. Gueye (96')
|Strzały celne
|4
|4
|Strzały niecelne
|8
|8
|Wszystkie strzały
|16
|13
|Strzały zablokowane
|4
|1
|Strzały z pola karnego
|9
|9
|Strzały spoza pola karnego
|7
|4
|Faule
|16
|10
|Rzuty rożne
|4
|1
|Spalone
|2
|2
|Posiadanie piłki
|53%
|47%
|Interwencje bramkarza
|2
|3
|Wszystkie podania
|549
|497
|Celne podania
|477
|424
|Skuteczność podań
|87%
|85%
Belgia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Belgia:
- Thibaut Courtois (bramkarz)
- Timothy Castagne (obrońca)
- Brandon Mechele (obrońca)
- Arthur Theate (obrońca)
- Maxim De Cuyper (obrońca)
- Youri Tielemans (pomocnik)
- Hans Vanaken (pomocnik)
- Leandro Trossard (pomocnik)
- Kevin De Bruyne (pomocnik)
- Jérémy Doku (pomocnik)
- Charles De Ketelaere (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Mike Penders (bramkarz)
- Senne Lammens (bramkarz)
- Thomas Meunier (obrońca)
- Koni De Winter (obrońca)
- Joaquin Seys (obrońca)
- Nathan Ngoy (obrońca)
- Axel Witsel (pomocnik)
- Diego Moreira (napastnik)
- Alexis Saelemaekers (napastnik)
- Nicolas Raskin (pomocnik)
- Amadou Onana (pomocnik)
- Dodi Lukebakio (napastnik)
- Romelu Lukaku (napastnik)
- Matías Fernández-Pardo (napastnik)
Senegal - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Senegal:
- Mory Diaw (bramkarz)
- Krépin Diatta (obrońca)
- Pathé Ismaël Ciss (obrońca)
- Moussa Niakhaté (obrońca)
- Ismail Jakobs (obrońca)
- Habib Diarra (pomocnik)
- Idrissa Gana Gueye (pomocnik)
- Pape Gueye (pomocnik)
- Iliman Ndiaye (napastnik)
- Ismaïla Sarr (napastnik)
- Sadio Mané (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Yehvann Diouf (bramkarz)
- Kalidou Koulibaly (obrońca)
- Abdoulaye Seck (obrońca)
- Antoine Mendy (obrońca)
- El Hadji Malick Diouf (obrońca)
- Mamadou Sarr (obrońca)
- Pape Matar Sarr (pomocnik)
- Lamine Camara (pomocnik)
- Bara Sapoko Ndiaye (pomocnik)
- Assane Diao (napastnik)
- Ahmadou Bamba Dieng (napastnik)
- Nicolas Jackson (napastnik)
- Cherif Ndiaye (napastnik)
- Ibrahim Mbaye (napastnik)