Bernardo Silva - statystyki, życiorys i kariera w liczbach portugalskiego pomocnika

Redakcja Super Sport
2026-06-08 12:11

Bernardo Silva rozpoczął karierę na portugalskich boiskach, a po udanych występach we Francji przeniósł się do angielskiego klubu Manchester City, gdzie grał z powodzeniem przez blisko 9 lat. W reprezentacji swojego kraju zadebiutował w 2015 roku i był bardzo ważnym ogniwem drużyny, która wygrywała europejskie turnieje. W tym artykule zebraliśmy najważniejsze informacje o jego piłkarskiej drodze, osiągnięciach i statystykach.

Bernardo Silva - życiorys i kariera

Urodzony w Lizbonie zawodnik swoją piłkarską przygodę rozpoczął w akademii klubu Benfica. To właśnie tam uczył się grać i zdobył pierwsze krajowe trofea w piłce seniorskiej. Szybko przeniósł się jednak do Francji i dołączył do drużyny AS Monaco, z którą w sezonie 2016/2017 wygrał rozgrywki ligowe. Bardzo dobra gra we francuskim zespole sprawiła, że latem 2017 roku pomocnik podpisał kontrakt z angielskim klubem Manchester City. Od tego momentu Bernardo Silva stał się bardzo ważnym zawodnikiem w nowej drużynie, co przełożyło się na mnóstwo zdobytych pucharów.

W zespole Manchester City grał przez 9 lat i odniósł tam największe sukcesy w karierze. Zdobył z tym klubem aż dwadzieścia różnych trofeów, w tym sześć razy wygrał ligę angielską i raz zwyciężył w prestiżowej Lidze Mistrzów. Bernardo Silva wyróżnia się na boisku świetną techniką, dobrą kontrolą nad piłką i mądrymi podaniami, a trenerzy bardzo cenią go też za ogromną pracowitość w obronie. Choć z reguły zajmuje się rozgrywaniem akcji, potrafi skutecznie strzelać gole i grać na wielu różnych pozycjach blisko bramki rywala. W maju 2026 roku opuścił angielski zespół po rozegraniu ponad 450 spotkań na różnych szczeblach.

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Bernardo Silva - najważniejsze informacje

Portugalski pomocnik zbudował mocną pozycję w swojej drużynie narodowej, w której zaczął występować wiosną 2015 roku. W barwach Portugalii pojechał na wiele wielkich turniejów, w tym na mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy. Ogromnym sukcesem w kadrze było dwukrotne wygranie Ligi Narodów w 2019 i 2025 roku, a na pierwszym z tych turniejów został uznany za najlepszego piłkarza. Prywatnie zawodnik interesuje się wieloma rzeczami i mówi perfekcyjnie po angielsku, a także używa języka francuskiego i hiszpańskiego. W 2023 roku wziął ślub, a w domu opiekuje się psem rasy buldog francuski, któremu dał na imię John na cześć swojego boiskowego kolegi z Manchesteru.

  • Imię i nazwisko: Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva
  • Data urodzenia: 10 sierpnia 1994
  • Miejsce urodzenia: Lizbona, Portugalia
  • Narodowość: Portugalia
  • Pierwszy klub: Benfica
  • Aktualny klub: Manchester City
  • Pozycja na boisku: Pomocnik
  • Wzrost: 173 cm

Bernardo Silva - kariera w liczbach

Zawodnik zaliczył mnóstwo spotkań na najwyższym światowym poziomie przez całą swoją dotychczasową karierę. Na boiskach klubowych wybiegał na murawę kilkaset razy i strzelił ponad sto bramek. Zdecydowaną większość tych meczów rozegrał w Anglii, ale zostawił po sobie też wyraźny ślad we francuskiej i portugalskiej piłce. W reprezentacji swojego kraju zagrał ponad sto razy i kilkanaście razy wpisywał się na listę strzelców. Najważniejsze statystyki z jego dotychczasowych występów prezentują się następująco:

Sezon Klub/Reprezentacja Mecze Gole
15/25 Reprezentacja Portugalii 107 14
17/26 Manchester City 460 76
14/17 AS Monaco 147 28
13/14 Benfica B 38 7
13/14 Benfica 3 0
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