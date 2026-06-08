Bernardo Silva - statystyki, życiorys i kariera w liczbach portugalskiego pomocnika

Bernardo Silva - życiorys i kariera

Urodzony w Lizbonie zawodnik swoją piłkarską przygodę rozpoczął w akademii klubu Benfica. To właśnie tam uczył się grać i zdobył pierwsze krajowe trofea w piłce seniorskiej. Szybko przeniósł się jednak do Francji i dołączył do drużyny AS Monaco, z którą w sezonie 2016/2017 wygrał rozgrywki ligowe. Bardzo dobra gra we francuskim zespole sprawiła, że latem 2017 roku pomocnik podpisał kontrakt z angielskim klubem Manchester City. Od tego momentu Bernardo Silva stał się bardzo ważnym zawodnikiem w nowej drużynie, co przełożyło się na mnóstwo zdobytych pucharów.

W zespole Manchester City grał przez 9 lat i odniósł tam największe sukcesy w karierze. Zdobył z tym klubem aż dwadzieścia różnych trofeów, w tym sześć razy wygrał ligę angielską i raz zwyciężył w prestiżowej Lidze Mistrzów. Bernardo Silva wyróżnia się na boisku świetną techniką, dobrą kontrolą nad piłką i mądrymi podaniami, a trenerzy bardzo cenią go też za ogromną pracowitość w obronie. Choć z reguły zajmuje się rozgrywaniem akcji, potrafi skutecznie strzelać gole i grać na wielu różnych pozycjach blisko bramki rywala. W maju 2026 roku opuścił angielski zespół po rozegraniu ponad 450 spotkań na różnych szczeblach.

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Bernardo Silva - najważniejsze informacje

Portugalski pomocnik zbudował mocną pozycję w swojej drużynie narodowej, w której zaczął występować wiosną 2015 roku. W barwach Portugalii pojechał na wiele wielkich turniejów, w tym na mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy. Ogromnym sukcesem w kadrze było dwukrotne wygranie Ligi Narodów w 2019 i 2025 roku, a na pierwszym z tych turniejów został uznany za najlepszego piłkarza. Prywatnie zawodnik interesuje się wieloma rzeczami i mówi perfekcyjnie po angielsku, a także używa języka francuskiego i hiszpańskiego. W 2023 roku wziął ślub, a w domu opiekuje się psem rasy buldog francuski, któremu dał na imię John na cześć swojego boiskowego kolegi z Manchesteru.

Imię i nazwisko: Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva

Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva Data urodzenia: 10 sierpnia 1994

10 sierpnia 1994 Miejsce urodzenia: Lizbona, Portugalia

Lizbona, Portugalia Narodowość: Portugalia

Portugalia Pierwszy klub: Benfica

Benfica Aktualny klub: Manchester City

Manchester City Pozycja na boisku: Pomocnik

Pomocnik Wzrost: 173 cm

Bernardo Silva - kariera w liczbach

Zawodnik zaliczył mnóstwo spotkań na najwyższym światowym poziomie przez całą swoją dotychczasową karierę. Na boiskach klubowych wybiegał na murawę kilkaset razy i strzelił ponad sto bramek. Zdecydowaną większość tych meczów rozegrał w Anglii, ale zostawił po sobie też wyraźny ślad we francuskiej i portugalskiej piłce. W reprezentacji swojego kraju zagrał ponad sto razy i kilkanaście razy wpisywał się na listę strzelców. Najważniejsze statystyki z jego dotychczasowych występów prezentują się następująco: