Bukayo Saka - sylwetka, kariera i statystyki angielskiego zawodnika

Bukayo Saka - życiorys i kariera

Bukayo Ayoyinka Temidayo Moses Saka urodził się w Londynie w rodzinie imigrantów z Nigerii. Z piłką nożną związał się bardzo wcześnie i już w wieku 7 lat trafił do akademii klubu Arsenal. W pierwszej drużynie tego zespołu zadebiutował pod koniec 2018 roku podczas meczu Ligi Europy. Z czasem ugruntował swoją pozycję w składzie i stał się podstawowym zawodnikiem. Piłkarz słynie ze swojej szybkości oraz dobrego dryblingu, a kibice i media często nazywają go pseudonimem Starboy.

W barwach zespołu Arsenal zawodnik sięgnął po wiele trofeów, w tym Puchar Anglii oraz mistrzostwo kraju w sezonie 2025/2026. Piłkarz dwukrotnie otrzymał tytuł najlepszego gracza sezonu w swoim klubie. Równolegle rozwijała się jego kariera w reprezentacji Anglii, gdzie zadebiutował w październiku 2020 roku. W koszulce kadry narodowej zagrał na 2 turniejach mistrzostw świata oraz na 2 mistrzostwach Europy. Zawodnik ma też swoje zainteresowania poza boiskiem i wypuścił na rynek własną linię ostrych sosów w znanej sieci restauracji.

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Bukayo Saka - najważniejsze informacje

Skrzydłowy przyszedł na świat 5 września 2001 roku w londyńskiej dzielnicy Ealing jako drugie dziecko w rodzinie. Mimo afrykańskich korzeni swoich rodziców od początku reprezentuje na arenie międzynarodowej barwy Anglii. Na boisku mierzy 178 centymetrów wzrostu i najczęściej operuje na prawym skrzydle, chociaż w przeszłości potrafił też grać na lewej stronie boiska jako obrońca. Piłkarz otwarcie mówi o swojej wierze chrześcijańskiej i przyznaje, że codziennie czyta Biblię. Poniżej znajduje się krótkie zestawienie podstawowych danych na temat tego zawodnika.

Imię i nazwisko: Bukayo Ayoyinka Temidayo Moses Saka

Bukayo Ayoyinka Temidayo Moses Saka Data urodzenia: 05.09.2001

05.09.2001 Miejsce urodzenia: Londyn, Anglia

Londyn, Anglia Narodowość: Anglia

Anglia Pierwszy klub: Greenford Celtic

Greenford Celtic Aktualny klub: Arsenal

Arsenal Pozycja na boisku: Prawoskrzydłowy

Prawoskrzydłowy Wzrost: 178 cm

Bukayo Saka - kariera w liczbach

Liczby osiągane przez angielskiego piłkarza od początku kariery robią spore wrażenie na fanach piłki nożnej. Zawodnik rozegrał już ponad 300 oficjalnych spotkań w dorosłej piłce klubowej dla zespołu Arsenal. W sezonie 2023/2024 osiągnął swój najlepszy wynik strzelecki i zdobył 20 bramek we wszystkich rozgrywkach. Do tego dochodzi około 50 meczów w reprezentacji narodowej, w których regularnie trafiał do siatki rywali. Z pełnym podsumowaniem występów oraz goli tego gracza można zapoznać się w poniższej tabeli: