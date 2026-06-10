Bukayo Saka - sylwetka, kariera i statystyki angielskiego zawodnika

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Bukayo Saka - życiorys i kariera
Bukayo Ayoyinka Temidayo Moses Saka urodził się w Londynie w rodzinie imigrantów z Nigerii. Z piłką nożną związał się bardzo wcześnie i już w wieku 7 lat trafił do akademii klubu Arsenal. W pierwszej drużynie tego zespołu zadebiutował pod koniec 2018 roku podczas meczu Ligi Europy. Z czasem ugruntował swoją pozycję w składzie i stał się podstawowym zawodnikiem. Piłkarz słynie ze swojej szybkości oraz dobrego dryblingu, a kibice i media często nazywają go pseudonimem Starboy.
W barwach zespołu Arsenal zawodnik sięgnął po wiele trofeów, w tym Puchar Anglii oraz mistrzostwo kraju w sezonie 2025/2026. Piłkarz dwukrotnie otrzymał tytuł najlepszego gracza sezonu w swoim klubie. Równolegle rozwijała się jego kariera w reprezentacji Anglii, gdzie zadebiutował w październiku 2020 roku. W koszulce kadry narodowej zagrał na 2 turniejach mistrzostw świata oraz na 2 mistrzostwach Europy. Zawodnik ma też swoje zainteresowania poza boiskiem i wypuścił na rynek własną linię ostrych sosów w znanej sieci restauracji.
Bukayo Saka - najważniejsze informacje
Skrzydłowy przyszedł na świat 5 września 2001 roku w londyńskiej dzielnicy Ealing jako drugie dziecko w rodzinie. Mimo afrykańskich korzeni swoich rodziców od początku reprezentuje na arenie międzynarodowej barwy Anglii. Na boisku mierzy 178 centymetrów wzrostu i najczęściej operuje na prawym skrzydle, chociaż w przeszłości potrafił też grać na lewej stronie boiska jako obrońca. Piłkarz otwarcie mówi o swojej wierze chrześcijańskiej i przyznaje, że codziennie czyta Biblię. Poniżej znajduje się krótkie zestawienie podstawowych danych na temat tego zawodnika.
- Imię i nazwisko: Bukayo Ayoyinka Temidayo Moses Saka
- Data urodzenia: 05.09.2001
- Miejsce urodzenia: Londyn, Anglia
- Narodowość: Anglia
- Pierwszy klub: Greenford Celtic
- Aktualny klub: Arsenal
- Pozycja na boisku: Prawoskrzydłowy
- Wzrost: 178 cm
Bukayo Saka - kariera w liczbach
Liczby osiągane przez angielskiego piłkarza od początku kariery robią spore wrażenie na fanach piłki nożnej. Zawodnik rozegrał już ponad 300 oficjalnych spotkań w dorosłej piłce klubowej dla zespołu Arsenal. W sezonie 2023/2024 osiągnął swój najlepszy wynik strzelecki i zdobył 20 bramek we wszystkich rozgrywkach. Do tego dochodzi około 50 meczów w reprezentacji narodowej, w których regularnie trafiał do siatki rywali. Z pełnym podsumowaniem występów oraz goli tego gracza można zapoznać się w poniższej tabeli:
|Sezon
|Klub/Reprezentacja
|Mecze
|Gole
|25
|Anglia
|5
|2
|24
|Anglia
|11
|1
|23
|Anglia
|8
|4
|22
|Anglia
|10
|3
|21
|Anglia
|10
|4
|20
|Anglia
|4
|0
|25/26
|Arsenal
|49
|11
|24/25
|Arsenal
|37
|12
|23/24
|Arsenal
|47
|20
|22/23
|Arsenal
|48
|15
|21/22
|Arsenal
|43
|12
|20/21
|Arsenal
|46
|7
|19/20
|Arsenal
|38
|4
|18/19
|Arsenal
|4
|0
|18/19
|Arsenal U21
|4
|1