Chancel Mbemba - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

Redakcja Super Sport
2026-06-08 12:10

Chancel Mbemba to kongijski zawodnik grający na pozycji środkowego obrońcy, który w trakcie swojej dorosłej kariery reprezentował barwy takich drużyn jak Anderlecht, Newcastle United, FC Porto oraz Olympique Marsylia. W 2025 roku podpisał kontrakt z francuskim Lille i regularnie występuje w rozgrywkach na najwyższym poziomie. Jako wieloletni kapitan reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga rozegrał w niej ponad 100 spotkań, a poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje o jego piłkarskiej drodze.

Chancel Mbemba - życiorys i kariera

Chancel Mangulu Mbemba urodził się i wychował w Kinszasie jako jedno z dziewięciorga dzieci. Sportowe zacięcie odziedziczył po matce, która w przeszłości grała w koszykarskiej reprezentacji kraju. Jego pierwsze kroki w dorosłym futbolu na europejskim kontynencie wiążą się z belgijskim klubem Anderlecht, do którego trafił w 2012 roku z młodzieżowych zespołów w ojczyźnie. Na początku jego kariery pojawiło się sporo zamieszania wokół daty urodzenia zawodnika, a media informowały nawet o czterech różnych datach w oficjalnych dokumentach. Ostatecznie podczas podpisywania kontraktów w Anglii piłkarz udowodnił za pomocą szczegółowych badań medycznych, że urodził się w 1994 roku. W Belgii bardzo szybko wywalczył mistrzostwo kraju i zdobył uznanie na piłkarskim rynku.

Latem 2015 roku obrońca przeniósł się do Anglii i podpisał pięcioletni kontrakt z Newcastle United. Dwa lata po transferze pomógł tej drużynie wygrać rozgrywki na zapleczu angielskiej ekstraklasy i zapewnił jej powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. W 2018 roku za ponad 7 milionów funtów przeszedł do portugalskiego FC Porto, gdzie grał przez cztery lata i dwukrotnie świętował zdobycie mistrzostwa oraz krajowego pucharu. Następnym krokiem w jego karierze był darmowy transfer do francuskiego Olympique Marsylia, gdzie spędził kilka sezonów przed odsunięciem od pierwszego składu przez nowego trenera. We wrześniu 2025 roku kongijski piłkarz zmienił otoczenie i podpisał roczną umowę z drużyną Lille.

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Chancel Mbemba - najważniejsze informacje

Środkowy obrońca jest absolutnym rekordzistą pod względem występów i ważnym kapitanem reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga. W kadrze narodowej zadebiutował już w czerwcu 2012 roku podczas wygranego meczu z Seszelami. Od tamtej pory sześciokrotnie brał udział w Pucharze Narodów Afryki, a w 2015 roku wywalczył z drużyną trzecie miejsce na tym turnieju. W listopadzie 2025 roku jako pierwszy piłkarz z tego kraju w historii przekroczył barierę stu rozegranych spotkań w narodowych barwach. Dzięki świetnej grze na boisku zawodnik wielokrotnie trafiał do oficjalnej drużyny roku na kontynencie afrykańskim.

  • Imię i nazwisko: Chancel Mangulu Mbemba
  • Data urodzenia: 8 sierpnia 1994
  • Miejsce urodzenia: Kinszasa, DR Konga
  • Narodowość: Kongijska
  • Pierwszy klub: Anderlecht
  • Aktualny klub: Lille
  • Pozycja na boisku: Środkowy obrońca
  • Wzrost: 182 cm

Chancel Mbemba - kariera w liczbach

Przez kilkanaście lat profesjonalnej gry kongijski obrońca zgromadził na swoim koncie bardzo dużą liczbę oficjalnych występów. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki klubowe, pojawił się na boisku 380 razy i zdołał strzelić 31 goli. Najwięcej spotkań w jednym miejscu rozegrał podczas pobytu w FC Porto, gdzie koszulkę tego klubu zakładał 138 razy. Jego najbardziej bramkostrzelne lata przypadły na sezony spędzone w zespołach Anderlecht oraz Olympique Marsylia, gdzie zdobywał po kilka bramek w lidze. Dokładne statystyki dotyczące rozegranych meczów w klubach i reprezentacji narodowej przedstawia poniższa tabela:

Sezon Klub/Reprezentacja Mecze Gole
12/26 DR Konga 107 7
25/26 Lille 21 0
22/25 Olympique Marsylia 85 13
18/22 FC Porto 138 9
15/18 Newcastle United 59 1
13/15 Anderlecht 77 9
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