Chancel Mbemba - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

Chancel Mbemba - życiorys i kariera

Chancel Mangulu Mbemba urodził się i wychował w Kinszasie jako jedno z dziewięciorga dzieci. Sportowe zacięcie odziedziczył po matce, która w przeszłości grała w koszykarskiej reprezentacji kraju. Jego pierwsze kroki w dorosłym futbolu na europejskim kontynencie wiążą się z belgijskim klubem Anderlecht, do którego trafił w 2012 roku z młodzieżowych zespołów w ojczyźnie. Na początku jego kariery pojawiło się sporo zamieszania wokół daty urodzenia zawodnika, a media informowały nawet o czterech różnych datach w oficjalnych dokumentach. Ostatecznie podczas podpisywania kontraktów w Anglii piłkarz udowodnił za pomocą szczegółowych badań medycznych, że urodził się w 1994 roku. W Belgii bardzo szybko wywalczył mistrzostwo kraju i zdobył uznanie na piłkarskim rynku.

Latem 2015 roku obrońca przeniósł się do Anglii i podpisał pięcioletni kontrakt z Newcastle United. Dwa lata po transferze pomógł tej drużynie wygrać rozgrywki na zapleczu angielskiej ekstraklasy i zapewnił jej powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. W 2018 roku za ponad 7 milionów funtów przeszedł do portugalskiego FC Porto, gdzie grał przez cztery lata i dwukrotnie świętował zdobycie mistrzostwa oraz krajowego pucharu. Następnym krokiem w jego karierze był darmowy transfer do francuskiego Olympique Marsylia, gdzie spędził kilka sezonów przed odsunięciem od pierwszego składu przez nowego trenera. We wrześniu 2025 roku kongijski piłkarz zmienił otoczenie i podpisał roczną umowę z drużyną Lille.

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Chancel Mbemba - najważniejsze informacje

Środkowy obrońca jest absolutnym rekordzistą pod względem występów i ważnym kapitanem reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga. W kadrze narodowej zadebiutował już w czerwcu 2012 roku podczas wygranego meczu z Seszelami. Od tamtej pory sześciokrotnie brał udział w Pucharze Narodów Afryki, a w 2015 roku wywalczył z drużyną trzecie miejsce na tym turnieju. W listopadzie 2025 roku jako pierwszy piłkarz z tego kraju w historii przekroczył barierę stu rozegranych spotkań w narodowych barwach. Dzięki świetnej grze na boisku zawodnik wielokrotnie trafiał do oficjalnej drużyny roku na kontynencie afrykańskim.

Imię i nazwisko: Chancel Mangulu Mbemba

Chancel Mangulu Mbemba Data urodzenia: 8 sierpnia 1994

8 sierpnia 1994 Miejsce urodzenia: Kinszasa, DR Konga

Kinszasa, DR Konga Narodowość: Kongijska

Kongijska Pierwszy klub: Anderlecht

Anderlecht Aktualny klub: Lille

Lille Pozycja na boisku: Środkowy obrońca

Środkowy obrońca Wzrost: 182 cm

Chancel Mbemba - kariera w liczbach

Przez kilkanaście lat profesjonalnej gry kongijski obrońca zgromadził na swoim koncie bardzo dużą liczbę oficjalnych występów. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki klubowe, pojawił się na boisku 380 razy i zdołał strzelić 31 goli. Najwięcej spotkań w jednym miejscu rozegrał podczas pobytu w FC Porto, gdzie koszulkę tego klubu zakładał 138 razy. Jego najbardziej bramkostrzelne lata przypadły na sezony spędzone w zespołach Anderlecht oraz Olympique Marsylia, gdzie zdobywał po kilka bramek w lidze. Dokładne statystyki dotyczące rozegranych meczów w klubach i reprezentacji narodowej przedstawia poniższa tabela: