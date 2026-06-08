Chancel Mbemba - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

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Chancel Mbemba - życiorys i kariera
Chancel Mangulu Mbemba urodził się i wychował w Kinszasie jako jedno z dziewięciorga dzieci. Sportowe zacięcie odziedziczył po matce, która w przeszłości grała w koszykarskiej reprezentacji kraju. Jego pierwsze kroki w dorosłym futbolu na europejskim kontynencie wiążą się z belgijskim klubem Anderlecht, do którego trafił w 2012 roku z młodzieżowych zespołów w ojczyźnie. Na początku jego kariery pojawiło się sporo zamieszania wokół daty urodzenia zawodnika, a media informowały nawet o czterech różnych datach w oficjalnych dokumentach. Ostatecznie podczas podpisywania kontraktów w Anglii piłkarz udowodnił za pomocą szczegółowych badań medycznych, że urodził się w 1994 roku. W Belgii bardzo szybko wywalczył mistrzostwo kraju i zdobył uznanie na piłkarskim rynku.
Latem 2015 roku obrońca przeniósł się do Anglii i podpisał pięcioletni kontrakt z Newcastle United. Dwa lata po transferze pomógł tej drużynie wygrać rozgrywki na zapleczu angielskiej ekstraklasy i zapewnił jej powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. W 2018 roku za ponad 7 milionów funtów przeszedł do portugalskiego FC Porto, gdzie grał przez cztery lata i dwukrotnie świętował zdobycie mistrzostwa oraz krajowego pucharu. Następnym krokiem w jego karierze był darmowy transfer do francuskiego Olympique Marsylia, gdzie spędził kilka sezonów przed odsunięciem od pierwszego składu przez nowego trenera. We wrześniu 2025 roku kongijski piłkarz zmienił otoczenie i podpisał roczną umowę z drużyną Lille.
Chancel Mbemba - najważniejsze informacje
Środkowy obrońca jest absolutnym rekordzistą pod względem występów i ważnym kapitanem reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga. W kadrze narodowej zadebiutował już w czerwcu 2012 roku podczas wygranego meczu z Seszelami. Od tamtej pory sześciokrotnie brał udział w Pucharze Narodów Afryki, a w 2015 roku wywalczył z drużyną trzecie miejsce na tym turnieju. W listopadzie 2025 roku jako pierwszy piłkarz z tego kraju w historii przekroczył barierę stu rozegranych spotkań w narodowych barwach. Dzięki świetnej grze na boisku zawodnik wielokrotnie trafiał do oficjalnej drużyny roku na kontynencie afrykańskim.
- Imię i nazwisko: Chancel Mangulu Mbemba
- Data urodzenia: 8 sierpnia 1994
- Miejsce urodzenia: Kinszasa, DR Konga
- Narodowość: Kongijska
- Pierwszy klub: Anderlecht
- Aktualny klub: Lille
- Pozycja na boisku: Środkowy obrońca
- Wzrost: 182 cm
Chancel Mbemba - kariera w liczbach
Przez kilkanaście lat profesjonalnej gry kongijski obrońca zgromadził na swoim koncie bardzo dużą liczbę oficjalnych występów. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki klubowe, pojawił się na boisku 380 razy i zdołał strzelić 31 goli. Najwięcej spotkań w jednym miejscu rozegrał podczas pobytu w FC Porto, gdzie koszulkę tego klubu zakładał 138 razy. Jego najbardziej bramkostrzelne lata przypadły na sezony spędzone w zespołach Anderlecht oraz Olympique Marsylia, gdzie zdobywał po kilka bramek w lidze. Dokładne statystyki dotyczące rozegranych meczów w klubach i reprezentacji narodowej przedstawia poniższa tabela:
|Sezon
|Klub/Reprezentacja
|Mecze
|Gole
|12/26
|DR Konga
|107
|7
|25/26
|Lille
|21
|0
|22/25
|Olympique Marsylia
|85
|13
|18/22
|FC Porto
|138
|9
|15/18
|Newcastle United
|59
|1
|13/15
|Anderlecht
|77
|9