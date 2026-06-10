Cody Gakpo - wiek, wzrost, kariera i statystyki w liczbach

Cody Gakpo - życiorys i kariera

Urodził się w Eindhoven i dorastał w dzielnicy Stratum. W 2007 roku trafił do akademii młodzieżowej klubu PSV Eindhoven, gdzie z powodzeniem przeszedł przez wszystkie szczeble szkolenia. W pierwszej drużynie zadebiutował 25 lutego 2018 roku w wygranym meczu z zespołem Feyenoord. Przełomowy okazał się dla niego sezon 2019/2020, gdy zaczął regularnie punktować w lidze holenderskiej. Za rozgrywki 2021/2022 otrzymał tytuł Piłkarza Roku w Holandii po strzeleniu 21 goli w 47 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Po zdobyciu Pucharu Holandii, w którym strzelił decydującą o trofeum bramkę, jego kariera nabrała jeszcze większego tempa.

W styczniu 2023 roku podpisał kontrakt z zespołem Liverpool. Swój debiut w nowym miejscu zaliczył w Pucharze Anglii przeciwko drużynie Wolverhampton Wanderers, z kolei premierową bramkę zdobył w derbowym starciu z klubem Everton. Z angielskim zespołem sięgnął po mistrzostwo kraju w sezonie 2024/2025 pod okiem trenera Arne Slota. Pod koniec sierpnia 2025 roku przedłużył swój pobyt w Anglii i złożył podpis pod nową długoterminową umową. Holender gra najczęściej jako lewoskrzydłowy, ale potrafi też pełnić rolę środkowego napastnika. Na boisku bardzo często schodzi do środka na prawą nogę i wykorzystuje swoją szybkość do gubienia obrońców.

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Cody Gakpo - najważniejsze informacje

Ojciec piłkarza urodził się w Togo i ma korzenie ghańskie, a jego matka jest z pochodzenia Holenderką. Z tego powodu zawodnik miał w przeszłości prawo wyboru i mógł reprezentować barwy jednego z trzech różnych krajów, ale ostatecznie zdecydował się na grę dla Holandii. Prywatnie jest bardzo wierzącym chrześcijaninem zielonoświątkowym, który codziennie modli się i czyta Biblię. Podczas mistrzostw świata w 2022 roku zorganizował i prowadził nawet studium biblijne dla piętnastu kolegów z kadry narodowej. W kwietniu 2025 roku na świat przyszedł jego syn, którego matką jest wieloletnia partnerka zawodnika Noa van der Bij.

Imię i nazwisko: Cody Mathès Gakpo

Cody Mathès Gakpo Data urodzenia: 7 maja 1999

7 maja 1999 Miejsce urodzenia: Eindhoven, Holandia

Eindhoven, Holandia Narodowość: Holandia

Holandia Pierwszy klub: Jong PSV

Jong PSV Aktualny klub: Liverpool

Liverpool Pozycja na boisku: Lewoskrzydłowy, środkowy napastnik

Lewoskrzydłowy, środkowy napastnik Wzrost: 193 cm

Cody Gakpo - kariera w liczbach

W reprezentacji swojego kraju zadebiutował w czerwcu 2021 roku podczas mistrzostw Europy. Stał się tym samym pierwszym od 1980 roku Holendrem, który zaliczył debiut w kadrze bezpośrednio na wielkim turnieju. Na mistrzostwach świata w 2022 roku strzelił gole w trzech kolejnych meczach grupowych przeciwko Senegalowi, Ekwadorowi i Katarowi. Znakomicie spisał się także na mistrzostwach Europy w 2024 roku, gdzie strzelił trzy bramki i został jednym z królów strzelców imprezy. W piłce klubowej rozegrał aż 159 spotkań dla PSV Eindhoven i zapisał na swoim koncie 55 goli, natomiast dla ekipy Liverpool zagrał ponad 180 razy i zdobył 50 bramek. Zestawienie jego ogólnych statystyk prezentuje poniższa tabela:

Sezon Klub/Reprezentacja Mecze Gole 21/26 Holandia 48 19 22/26 Liverpool 180 50 17/23 PSV Eindhoven 159 55 16/19 Jong PSV 26 17