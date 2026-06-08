Cristiano Ronaldo - statystyki, kariera i sukcesy portugalskiego piłkarza

Redakcja Super Sport
2026-06-08 12:10

Cristiano Ronaldo zaczynał karierę w klubie Sporting CP, skąd przeniósł się do Manchesteru United, a następnie grał w Realu Madryt, Juventusie i saudyjskim Al-Nassr. Z reprezentacją Portugalii wygrał Mistrzostwa Europy w 2016 roku oraz dwukrotnie Ligę Narodów, ustanawiając przy tym absolutne rekordy w liczbie rozegranych meczów i strzelonych goli dla drużyny narodowej. W tym artykule zebraliśmy najważniejsze informacje o jego drodze klubowej, życiu prywatnym i liczbach podsumowujących dotychczasową grę na boiskach całego świata.

Cristiano Ronaldo - życiorys i kariera

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro urodził się w biednej katolickiej rodzinie w Funchal na Maderze. Otrzymał drugie imię na cześć Ronalda Reagana, ulubionego aktora swojego ojca. Swoje pierwsze kroki w piłce nożnej stawiał w małych lokalnych zespołach, skąd w wieku 12 lat trafił do akademii klubu Sporting CP. Jako nastolatek musiał przejść laserową operację serca, ale bardzo szybko wrócił na boisko i w 2002 roku zadebiutował w seniorskiej drużynie z Lizbony. Rok później przeszedł do angielskiego Manchester United, gdzie pod okiem trenera zdobył swoje pierwsze duże trofea oraz odebrał pierwszą Złotą Piłkę w 2008 roku.

W 2009 roku napastnik przeniósł się do klubu Real Madryt za rekordową wtedy kwotę 94 milionów euro. To właśnie w Hiszpanii Portugalczyk odnosił największe sukcesy klubowe i pomógł drużynie wygrać cztery razy puchar Ligi Mistrzów. Po dziewięciu latach pełnych strzeleckich rekordów zdecydował się na transfer do włoskiego Juventus, a w 2021 roku wrócił na krótko do Manchester United. Obecnie piłkarz reprezentuje barwy saudyjskiego Al-Nassr, z którym podpisał kontrakt pod koniec 2022 roku, zyskując ogromne wynagrodzenie. Cristiano Ronaldo jest też wieloletnim kapitanem reprezentacji Portugalii i poprowadził ten zespół do wielkiego zwycięstwa w turnieju mistrzostw Europy w 2016 roku oraz wygrał dwie edycje Ligi Narodów.

Oskar PIETUSZEWSKI Zdaje Mature short

Cristiano Ronaldo - najważniejsze informacje

Poza boiskiem portugalski napastnik jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób na całym świecie. W 2024 roku jako pierwszy człowiek w historii zgromadził ponad miliard obserwujących w mediach społecznościowych. Piłkarz bardzo dba o swoje zdrowie, zupełnie nie pije alkoholu i celowo nie robi sobie żadnych tatuaży na ciele, ponieważ od lat regularnie oddaje krew oraz szpik kostny. W życiu prywatnym jest ojcem kilkorga dzieci i ogłosił zaręczyny ze swoją długoletnią partnerką Georginą Rodríguez. W trakcie trwania kariery zawodnik zagrał w wielu kampaniach reklamowych gier wideo czy sprzętu sportowego i został pierwszym piłkarzem na świecie, który zarobił ponad miliard dolarów ze sportu i biznesu.

  • Imię i nazwisko: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro
  • Data urodzenia: 05.02.1985
  • Miejsce urodzenia: Funchal, Portugalia
  • Narodowość: Portugalia
  • Pierwszy klub: Sporting CP
  • Aktualny klub: Al-Nassr
  • Pozycja na boisku: Napastnik
  • Wzrost: 187 cm

Cristiano Ronaldo - kariera w liczbach

Liczby i statystyki w karierze portugalskiego napastnika robią ogromne wrażenie na absolutnie każdym kibicu piłki nożnej. Zawodnik rozegrał znacznie ponad tysiąc oficjalnych meczów i pobił historyczne rekordy strzeleckie w różnych zakątkach świata. W samej Lidze Mistrzów piłkarz zdobył 140 bramek, co daje mu pierwsze miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców wszech czasów tych rozgrywek. Osiągnął także niesamowity wynik w barwach klubu Real Madryt, dla którego w ciągu dziewięciu lat strzelił więcej goli niż rozegrał spotkań. Najważniejsze statystyki z całej seniorskiej kariery reprezentacyjnej oraz poszczególnych klubów tego piłkarza prezentuje poniższa tabela:

Sezon Klub/Reprezentacja Mecze Gole
03/25 Portugalia 226 143
22/26 Al-Nassr 148 129
21/23 Manchester United 54 27
18/22 Juventus 134 101
09/18 Real Madryt 438 450
03/09 Manchester United 292 118
Mundial 2026 - zawodnicy
MUNDIAL 2026