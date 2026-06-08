Cristiano Ronaldo - statystyki, kariera i sukcesy portugalskiego piłkarza

Cristiano Ronaldo - życiorys i kariera

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro urodził się w biednej katolickiej rodzinie w Funchal na Maderze. Otrzymał drugie imię na cześć Ronalda Reagana, ulubionego aktora swojego ojca. Swoje pierwsze kroki w piłce nożnej stawiał w małych lokalnych zespołach, skąd w wieku 12 lat trafił do akademii klubu Sporting CP. Jako nastolatek musiał przejść laserową operację serca, ale bardzo szybko wrócił na boisko i w 2002 roku zadebiutował w seniorskiej drużynie z Lizbony. Rok później przeszedł do angielskiego Manchester United, gdzie pod okiem trenera zdobył swoje pierwsze duże trofea oraz odebrał pierwszą Złotą Piłkę w 2008 roku.

W 2009 roku napastnik przeniósł się do klubu Real Madryt za rekordową wtedy kwotę 94 milionów euro. To właśnie w Hiszpanii Portugalczyk odnosił największe sukcesy klubowe i pomógł drużynie wygrać cztery razy puchar Ligi Mistrzów. Po dziewięciu latach pełnych strzeleckich rekordów zdecydował się na transfer do włoskiego Juventus, a w 2021 roku wrócił na krótko do Manchester United. Obecnie piłkarz reprezentuje barwy saudyjskiego Al-Nassr, z którym podpisał kontrakt pod koniec 2022 roku, zyskując ogromne wynagrodzenie. Cristiano Ronaldo jest też wieloletnim kapitanem reprezentacji Portugalii i poprowadził ten zespół do wielkiego zwycięstwa w turnieju mistrzostw Europy w 2016 roku oraz wygrał dwie edycje Ligi Narodów.

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Cristiano Ronaldo - najważniejsze informacje

Poza boiskiem portugalski napastnik jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób na całym świecie. W 2024 roku jako pierwszy człowiek w historii zgromadził ponad miliard obserwujących w mediach społecznościowych. Piłkarz bardzo dba o swoje zdrowie, zupełnie nie pije alkoholu i celowo nie robi sobie żadnych tatuaży na ciele, ponieważ od lat regularnie oddaje krew oraz szpik kostny. W życiu prywatnym jest ojcem kilkorga dzieci i ogłosił zaręczyny ze swoją długoletnią partnerką Georginą Rodríguez. W trakcie trwania kariery zawodnik zagrał w wielu kampaniach reklamowych gier wideo czy sprzętu sportowego i został pierwszym piłkarzem na świecie, który zarobił ponad miliard dolarów ze sportu i biznesu.

Imię i nazwisko: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro Data urodzenia: 05.02.1985

05.02.1985 Miejsce urodzenia: Funchal, Portugalia

Funchal, Portugalia Narodowość: Portugalia

Portugalia Pierwszy klub: Sporting CP

Sporting CP Aktualny klub: Al-Nassr

Al-Nassr Pozycja na boisku: Napastnik

Napastnik Wzrost: 187 cm

Cristiano Ronaldo - kariera w liczbach

Liczby i statystyki w karierze portugalskiego napastnika robią ogromne wrażenie na absolutnie każdym kibicu piłki nożnej. Zawodnik rozegrał znacznie ponad tysiąc oficjalnych meczów i pobił historyczne rekordy strzeleckie w różnych zakątkach świata. W samej Lidze Mistrzów piłkarz zdobył 140 bramek, co daje mu pierwsze miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców wszech czasów tych rozgrywek. Osiągnął także niesamowity wynik w barwach klubu Real Madryt, dla którego w ciągu dziewięciu lat strzelił więcej goli niż rozegrał spotkań. Najważniejsze statystyki z całej seniorskiej kariery reprezentacyjnej oraz poszczególnych klubów tego piłkarza prezentuje poniższa tabela: