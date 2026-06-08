Cristiano Ronaldo - statystyki, kariera i sukcesy portugalskiego piłkarza

Spis treści
Cristiano Ronaldo - życiorys i kariera
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro urodził się w biednej katolickiej rodzinie w Funchal na Maderze. Otrzymał drugie imię na cześć Ronalda Reagana, ulubionego aktora swojego ojca. Swoje pierwsze kroki w piłce nożnej stawiał w małych lokalnych zespołach, skąd w wieku 12 lat trafił do akademii klubu Sporting CP. Jako nastolatek musiał przejść laserową operację serca, ale bardzo szybko wrócił na boisko i w 2002 roku zadebiutował w seniorskiej drużynie z Lizbony. Rok później przeszedł do angielskiego Manchester United, gdzie pod okiem trenera zdobył swoje pierwsze duże trofea oraz odebrał pierwszą Złotą Piłkę w 2008 roku.
W 2009 roku napastnik przeniósł się do klubu Real Madryt za rekordową wtedy kwotę 94 milionów euro. To właśnie w Hiszpanii Portugalczyk odnosił największe sukcesy klubowe i pomógł drużynie wygrać cztery razy puchar Ligi Mistrzów. Po dziewięciu latach pełnych strzeleckich rekordów zdecydował się na transfer do włoskiego Juventus, a w 2021 roku wrócił na krótko do Manchester United. Obecnie piłkarz reprezentuje barwy saudyjskiego Al-Nassr, z którym podpisał kontrakt pod koniec 2022 roku, zyskując ogromne wynagrodzenie. Cristiano Ronaldo jest też wieloletnim kapitanem reprezentacji Portugalii i poprowadził ten zespół do wielkiego zwycięstwa w turnieju mistrzostw Europy w 2016 roku oraz wygrał dwie edycje Ligi Narodów.
Cristiano Ronaldo - najważniejsze informacje
Poza boiskiem portugalski napastnik jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób na całym świecie. W 2024 roku jako pierwszy człowiek w historii zgromadził ponad miliard obserwujących w mediach społecznościowych. Piłkarz bardzo dba o swoje zdrowie, zupełnie nie pije alkoholu i celowo nie robi sobie żadnych tatuaży na ciele, ponieważ od lat regularnie oddaje krew oraz szpik kostny. W życiu prywatnym jest ojcem kilkorga dzieci i ogłosił zaręczyny ze swoją długoletnią partnerką Georginą Rodríguez. W trakcie trwania kariery zawodnik zagrał w wielu kampaniach reklamowych gier wideo czy sprzętu sportowego i został pierwszym piłkarzem na świecie, który zarobił ponad miliard dolarów ze sportu i biznesu.
- Imię i nazwisko: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro
- Data urodzenia: 05.02.1985
- Miejsce urodzenia: Funchal, Portugalia
- Narodowość: Portugalia
- Pierwszy klub: Sporting CP
- Aktualny klub: Al-Nassr
- Pozycja na boisku: Napastnik
- Wzrost: 187 cm
Cristiano Ronaldo - kariera w liczbach
Liczby i statystyki w karierze portugalskiego napastnika robią ogromne wrażenie na absolutnie każdym kibicu piłki nożnej. Zawodnik rozegrał znacznie ponad tysiąc oficjalnych meczów i pobił historyczne rekordy strzeleckie w różnych zakątkach świata. W samej Lidze Mistrzów piłkarz zdobył 140 bramek, co daje mu pierwsze miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców wszech czasów tych rozgrywek. Osiągnął także niesamowity wynik w barwach klubu Real Madryt, dla którego w ciągu dziewięciu lat strzelił więcej goli niż rozegrał spotkań. Najważniejsze statystyki z całej seniorskiej kariery reprezentacyjnej oraz poszczególnych klubów tego piłkarza prezentuje poniższa tabela:
|Sezon
|Klub/Reprezentacja
|Mecze
|Gole
|03/25
|Portugalia
|226
|143
|22/26
|Al-Nassr
|148
|129
|21/23
|Manchester United
|54
|27
|18/22
|Juventus
|134
|101
|09/18
|Real Madryt
|438
|450
|03/09
|Manchester United
|292
|118