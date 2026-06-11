Darwin Nunez - statystyki, życiorys i kariera w liczbach urugwajskiego napastnika

Darwin Nunez - życiorys i kariera

Darwin pochodzi z bardzo biednej rodziny, jego ojciec pracował na budowie, a matka sprzedawała mleko. Jako chłopiec grał w lokalnych zespołach, aż w wieku 14 lat wypatrzyli go skauci i trafił do akademii klubu Peñarol. Początki w stolicy były trudne ze względu na tęsknotę za domem, a w wieku 17 lat napastnik zerwał więzadła w kolanie. Wymagało to dwóch operacji i wykluczyło go z gry na ponad rok. Wtedy jego starszy brat zrezygnował z własnej kariery piłkarskiej, aby pracować i utrzymać rodzinę, co pozwoliło Darwinowi kontynuować treningi. Ostatecznie piłkarz zadebiutował w pierwszej drużynie w 2017 roku i zdobył ze swoim zespołem dwa mistrzostwa kraju.

W 2019 roku zawodnik przeniósł się do hiszpańskiego zespołu Almería, a rok później za rekordowe 24 miliony euro kupiła go Benfica. W Portugalii napastnik zdobył tytuł króla strzelców i zapracował na wielki transfer do klubu Liverpool, który zapłacił za niego 75 milionów euro. Na angielskich boiskach Urugwajczyk wygrał mistrzostwo Anglii oraz Puchar Ligi Angielskiej. W 2025 roku napastnik zmienił otoczenie i podpisał kontrakt z saudyjskim klubem Al-Hilal za 53 miliony euro. Jego pobyt na Bliskim Wschodzie szybko napotkał problemy, ponieważ w lutym 2026 roku wykluczono go z kadry ligowej z powodu limitu obcokrajowców. Ze względu na swój nieprzewidywalny i żywiołowy styl gry napastnik dorobił się przydomka oznaczającego agenta chaosu.

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Darwin Nunez - najważniejsze informacje

Darwin Gabriel Nunez Ribeiro urodził się 24 czerwca 1999 roku w urugwajskim mieście Artigas. Od najmłodszych lat wyróżniał się bardzo dobrą budową ciała i ogromnym przyspieszeniem. W 2019 roku po raz pierwszy zagrał w seniorskiej reprezentacji swojego kraju i od razu strzelił gola w debiutanckim meczu przeciwko Peru. Z kadrą narodową pojechał na mistrzostwa świata w 2022 roku oraz wystąpił na turnieju Copa America dwa lata później. Poza boiskiem piłkarz posługuje się językiem hiszpańskim oraz portugalskim, a na początku 2022 roku powitał na świecie swojego pierwszego syna.

Imię i nazwisko: Darwin Gabriel Núñez Ribeiro

Darwin Gabriel Núñez Ribeiro Data urodzenia: 24.06.1999

24.06.1999 Miejsce urodzenia: Artigas, Urugwaj

Artigas, Urugwaj Narodowość: Urugwaj

Urugwaj Pierwszy klub: Peñarol

Peñarol Aktualny klub: Al-Hilal

Al-Hilal Pozycja na boisku: Środkowy napastnik

Środkowy napastnik Wzrost: 187 cm

Darwin Nunez - kariera w liczbach

Kariera urugwajskiego napastnika obfituje w wiele strzelonych bramek zarówno na podwórku klubowym, jak i w reprezentacji. Podczas pobytu w Portugalii zawodnik zaliczył swój najlepszy sezon pod kątem skuteczności, kiedy to strzelił 34 gole we wszystkich rozgrywkach. Z kolei w barwach kadry narodowej regularnie trafiał do siatki w eliminacjach do mistrzostw świata, pokonując bramkarzy Brazylii czy Argentyny. W styczniu 2024 roku piłkarz zdobył swoją setną bramkę w profesjonalnej karierze. Dokładne zestawienie występów oraz goli w poszczególnych drużynach prezentuje poniższa tabela: