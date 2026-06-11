Declan Rice - statystyki, życiorys i kariera w liczbach angielskiego pomocnika

Declan Rice - życiorys i kariera

Declan Rice urodził się w Londynie i już jako siedmiolatek rozpoczął treningi w akademii Chelsea. Spędził tam kilka lat, ale w 2013 roku klub zrezygnował z jego usług, co zmusiło chłopaka do zmiany otoczenia. Wtedy trafił do drużyn młodzieżowych West Ham United, gdzie szybko pokonywał kolejne szczeble wiekowe. Pod koniec 2015 roku podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt z tym zespołem. Swój debiut w seniorskiej drużynie zaliczył w sezonie 2016/2017 podczas ligowego meczu z zespołem Burnley.

Z czasem pomocnik stał się podstawowym zawodnikiem swojego klubu. W 2022 roku przejął opaskę kapitańską po odejściu Marka Noble'a i rok później poprowadził West Ham United do zwycięstwa w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy. Latem 2023 roku przeniósł się do Arsenalu za gwarantowane 100 milionów funtów. W nowych barwach szybko wywalczył miejsce w składzie, a w sezonie 2025/2026 zdobył z tym klubem mistrzostwo Anglii. Poza futbolem klubowym zawodnik grał w młodzieżowych i seniorskich kadrach Irlandii, po czym zdecydował się ostatecznie reprezentować Anglię.

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Declan Rice - najważniejsze informacje

Piłkarz urodził się 14 stycznia 1999 roku w Kingston upon Thames. Jego dziadkowie ze strony ojca pochodzili z Irlandii, co dało mu prawo do gry w barwach tego kraju na początku swojej drogi piłkarskiej. Ostatecznie w 2019 roku zawodnik formalnie zmienił reprezentację na Anglię. W nowej kadrze zadebiutował w marcu tego samego roku podczas spotkania z Czechami na stadionie Wembley. Następnie grał na największych międzynarodowych turniejach, zdobywając między innymi dwa wicemistrzostwa Europy w 2020 i 2024 roku. W życiu prywatnym pomocnik jest związany z Lauren Fryer, z którą ma urodzonego w 2022 roku syna.

Imię i nazwisko: Declan Rice

Declan Rice Data urodzenia: 14.01.1999

14.01.1999 Miejsce urodzenia: Kingston upon Thames, Anglia

Kingston upon Thames, Anglia Narodowość: Anglia

Anglia Pierwszy klub: West Ham United

West Ham United Aktualny klub: Arsenal

Arsenal Pozycja na boisku: Defensywny pomocnik

Defensywny pomocnik Wzrost: 188 cm

Declan Rice - kariera w liczbach

Statystyki angielskiego pomocnika pokazują jego bardzo regularną grę na najwyższym poziomie ligowym. Przez ponad siedem lat spędzonych w pierwszej drużynie West Ham United rozegrał dla tego klubu 245 spotkań i zdobył 15 bramek we wszystkich rozgrywkach. Po transferze do Arsenalu jego liczby strzeleckie uległy poprawie, a piłkarz zaczął notować więcej trafień w pojedynczym sezonie. W reprezentacji Anglii szybko stał się podstawowym graczem w środku boiska i zaliczył ponad 70 oficjalnych występów. Szczegółowe zestawienie meczów oraz goli we wszystkich rozgrywkach klubowych i narodowych prezentuje poniższa tabela: