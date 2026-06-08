Dejan Kulusevski - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

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Dejan Kulusevski - życiorys i kariera
Urodzony w Sztokholmie piłkarz ma macedońskie korzenie, co sprawiło, że w młodzieńczych latach grał nawet dla kadry Macedonii do lat 17. Piłkarskie treningi zaczął w wieku sześciu lat w szwedzkiej akademii IF Brommapojkarna. W lipcu 2016 roku przeniósł się do Włoch, gdzie dołączył do młodzieżowych drużyn klubu Atalanta. W styczniu 2019 roku zadebiutował w seniorskiej piłce podczas meczu ligi włoskiej. Niedługo potem został wypożyczony do zespołu Parma na sezon 2019/2020, gdzie spisał się na tyle dobrze, że otrzymał tytuł najlepszego młodego gracza ligi. Jego forma przyciągnęła uwagę działaczy klubu Juventus, którzy w styczniu 2020 roku zapłacili za niego 35 milionów euro.
W barwach zespołu Juventus ofensywny pomocnik wygrał Puchar Włoch oraz Superpuchar Włoch, strzelając bramkę w finale pierwszego z tych turniejów. W styczniu 2022 roku Kulusevski przeniósł się na wypożyczenie do angielskiego Tottenham Hotspur, a latem 2023 roku podpisał z tym klubem stały kontrakt obowiązujący do 2028 roku. W sezonie 2024/2025 zdobył z londyńską drużyną puchar Ligi Europy UEFA. Niestety w maju 2025 roku piłkarz przeszedł poważną operację kolana, przez którą opuści cały sezon 2025/2026 i nie zagra na Mistrzostwach Świata w 2026 roku. Na boisku Szwed znany jest z dużej wytrzymałości, dobrego dryblingu i dokładnych podań. Warto wspomnieć, że w maju 2023 roku zaręczył się ze szwedzką piłkarką Eldiną Ahmić, z którą wziął ślub w połowie czerwca 2025 roku.
Dejan Kulusevski - najważniejsze informacje
Dejan Kulusevski urodził się w Szwecji w rodzinie macedońskich imigrantów, dlatego na początku swojej drogi mógł wybierać państwo, które chce reprezentować. Ostatecznie zdecydował się na grę dla dorosłej reprezentacji Szwecji, w której zadebiutował w listopadzie 2019 roku podczas meczu z Wyspami Owczymi. Swojego pierwszego gola dla kadry narodowej zdobył rok później w starciu z Chorwacją. Szwedzki związek piłkarski docenił jego umiejętności, przyznając mu dwukrotnie Złotą Piłkę w 2022 i 2023 roku. Prywatnie zawodnik jest ojcem córki Leonie, która urodziła się w dniu jego urodzin, czyli 25 kwietnia 2024 roku. W ramach hołdu dla dziecka piłkarz zaczął celebrować zdobyte bramki, układając palce w kształt litery L.
- Imię i nazwisko: Dejan Kulusevski
- Data urodzenia: 25.04.2000
- Miejsce urodzenia: Sztokholm, Szwecja
- Narodowość: Szwecja
- Pierwszy klub: IF Brommapojkarna
- Aktualny klub: Tottenham Hotspur
- Pozycja na boisku: Ofensywny pomocnik / Skrzydłowy
- Wzrost: 186 cm
Dejan Kulusevski - kariera w liczbach
Szwedzki pomocnik ma na swoim koncie sporo rozegranych spotkań na najwyższym poziomie w kilku europejskich ligach. Podczas gry we Włoszech zaliczył blisko 40 występów dla klubu Parma oraz ponad 70 meczów w koszulce zespołu Juventus. Po przenosinach do Anglii stał się podstawowym zawodnikiem drużyny Tottenham Hotspur, w której do końca sezonu 2024/2025 rozegrał łącznie 146 oficjalnych spotkań, strzelając w nich 25 goli. W kadrze narodowej Szwecji piłkarz uzbierał 45 występów i pięciokrotnie trafiał do siatki rywali. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe podsumowanie jego dotychczasowych statystyk, uwzględniając grę dla reprezentacji oraz poszczególnych klubów:
|Sezon
|Klub/Reprezentacja
|Mecze
|Gole
|19/24
|Szwecja
|45
|5
|24/25
|Tottenham Hotspur
|50
|10
|23/24
|Tottenham Hotspur
|39
|8
|22/23
|Tottenham Hotspur
|37
|2
|21/22
|Tottenham Hotspur
|20
|5
|21/22
|Juventus
|27
|2
|20/21
|Juventus
|47
|7
|19/20
|Parma
|39
|10
|18/19
|Atalanta
|3
|0