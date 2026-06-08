Dejan Kulusevski - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

Redakcja Super Sport
2026-06-08 12:18

Dejan Kulusevski to szwedzki piłkarz macedońskiego pochodzenia, który szkolił się w akademii IF Brommapojkarna, a karierę seniorską zaczynał we włoskiej Atalancie. Po udanych występach w Parmie przeszedł do Juventusu za 35 milionów euro, po czym w 2022 roku trafił do angielskiego Tottenhamu Hotspur. W poniższym artykule zebraliśmy najważniejsze fakty, daty i statystyki dotyczące jego kariery klubowej oraz reprezentacyjnej.

Dejan Kulusevski - życiorys i kariera

Urodzony w Sztokholmie piłkarz ma macedońskie korzenie, co sprawiło, że w młodzieńczych latach grał nawet dla kadry Macedonii do lat 17. Piłkarskie treningi zaczął w wieku sześciu lat w szwedzkiej akademii IF Brommapojkarna. W lipcu 2016 roku przeniósł się do Włoch, gdzie dołączył do młodzieżowych drużyn klubu Atalanta. W styczniu 2019 roku zadebiutował w seniorskiej piłce podczas meczu ligi włoskiej. Niedługo potem został wypożyczony do zespołu Parma na sezon 2019/2020, gdzie spisał się na tyle dobrze, że otrzymał tytuł najlepszego młodego gracza ligi. Jego forma przyciągnęła uwagę działaczy klubu Juventus, którzy w styczniu 2020 roku zapłacili za niego 35 milionów euro.

W barwach zespołu Juventus ofensywny pomocnik wygrał Puchar Włoch oraz Superpuchar Włoch, strzelając bramkę w finale pierwszego z tych turniejów. W styczniu 2022 roku Kulusevski przeniósł się na wypożyczenie do angielskiego Tottenham Hotspur, a latem 2023 roku podpisał z tym klubem stały kontrakt obowiązujący do 2028 roku. W sezonie 2024/2025 zdobył z londyńską drużyną puchar Ligi Europy UEFA. Niestety w maju 2025 roku piłkarz przeszedł poważną operację kolana, przez którą opuści cały sezon 2025/2026 i nie zagra na Mistrzostwach Świata w 2026 roku. Na boisku Szwed znany jest z dużej wytrzymałości, dobrego dryblingu i dokładnych podań. Warto wspomnieć, że w maju 2023 roku zaręczył się ze szwedzką piłkarką Eldiną Ahmić, z którą wziął ślub w połowie czerwca 2025 roku.

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Dejan Kulusevski - najważniejsze informacje

Dejan Kulusevski urodził się w Szwecji w rodzinie macedońskich imigrantów, dlatego na początku swojej drogi mógł wybierać państwo, które chce reprezentować. Ostatecznie zdecydował się na grę dla dorosłej reprezentacji Szwecji, w której zadebiutował w listopadzie 2019 roku podczas meczu z Wyspami Owczymi. Swojego pierwszego gola dla kadry narodowej zdobył rok później w starciu z Chorwacją. Szwedzki związek piłkarski docenił jego umiejętności, przyznając mu dwukrotnie Złotą Piłkę w 2022 i 2023 roku. Prywatnie zawodnik jest ojcem córki Leonie, która urodziła się w dniu jego urodzin, czyli 25 kwietnia 2024 roku. W ramach hołdu dla dziecka piłkarz zaczął celebrować zdobyte bramki, układając palce w kształt litery L.

  • Imię i nazwisko: Dejan Kulusevski
  • Data urodzenia: 25.04.2000
  • Miejsce urodzenia: Sztokholm, Szwecja
  • Narodowość: Szwecja
  • Pierwszy klub: IF Brommapojkarna
  • Aktualny klub: Tottenham Hotspur
  • Pozycja na boisku: Ofensywny pomocnik / Skrzydłowy
  • Wzrost: 186 cm

Dejan Kulusevski - kariera w liczbach

Szwedzki pomocnik ma na swoim koncie sporo rozegranych spotkań na najwyższym poziomie w kilku europejskich ligach. Podczas gry we Włoszech zaliczył blisko 40 występów dla klubu Parma oraz ponad 70 meczów w koszulce zespołu Juventus. Po przenosinach do Anglii stał się podstawowym zawodnikiem drużyny Tottenham Hotspur, w której do końca sezonu 2024/2025 rozegrał łącznie 146 oficjalnych spotkań, strzelając w nich 25 goli. W kadrze narodowej Szwecji piłkarz uzbierał 45 występów i pięciokrotnie trafiał do siatki rywali. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe podsumowanie jego dotychczasowych statystyk, uwzględniając grę dla reprezentacji oraz poszczególnych klubów:

Sezon Klub/Reprezentacja Mecze Gole
19/24 Szwecja 45 5
24/25 Tottenham Hotspur 50 10
23/24 Tottenham Hotspur 39 8
22/23 Tottenham Hotspur 37 2
21/22 Tottenham Hotspur 20 5
21/22 Juventus 27 2
20/21 Juventus 47 7
19/20 Parma 39 10
18/19 Atalanta 3 0
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