Dejan Kulusevski - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

Dejan Kulusevski - życiorys i kariera

Urodzony w Sztokholmie piłkarz ma macedońskie korzenie, co sprawiło, że w młodzieńczych latach grał nawet dla kadry Macedonii do lat 17. Piłkarskie treningi zaczął w wieku sześciu lat w szwedzkiej akademii IF Brommapojkarna. W lipcu 2016 roku przeniósł się do Włoch, gdzie dołączył do młodzieżowych drużyn klubu Atalanta. W styczniu 2019 roku zadebiutował w seniorskiej piłce podczas meczu ligi włoskiej. Niedługo potem został wypożyczony do zespołu Parma na sezon 2019/2020, gdzie spisał się na tyle dobrze, że otrzymał tytuł najlepszego młodego gracza ligi. Jego forma przyciągnęła uwagę działaczy klubu Juventus, którzy w styczniu 2020 roku zapłacili za niego 35 milionów euro.

W barwach zespołu Juventus ofensywny pomocnik wygrał Puchar Włoch oraz Superpuchar Włoch, strzelając bramkę w finale pierwszego z tych turniejów. W styczniu 2022 roku Kulusevski przeniósł się na wypożyczenie do angielskiego Tottenham Hotspur, a latem 2023 roku podpisał z tym klubem stały kontrakt obowiązujący do 2028 roku. W sezonie 2024/2025 zdobył z londyńską drużyną puchar Ligi Europy UEFA. Niestety w maju 2025 roku piłkarz przeszedł poważną operację kolana, przez którą opuści cały sezon 2025/2026 i nie zagra na Mistrzostwach Świata w 2026 roku. Na boisku Szwed znany jest z dużej wytrzymałości, dobrego dryblingu i dokładnych podań. Warto wspomnieć, że w maju 2023 roku zaręczył się ze szwedzką piłkarką Eldiną Ahmić, z którą wziął ślub w połowie czerwca 2025 roku.

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Dejan Kulusevski - najważniejsze informacje

Dejan Kulusevski urodził się w Szwecji w rodzinie macedońskich imigrantów, dlatego na początku swojej drogi mógł wybierać państwo, które chce reprezentować. Ostatecznie zdecydował się na grę dla dorosłej reprezentacji Szwecji, w której zadebiutował w listopadzie 2019 roku podczas meczu z Wyspami Owczymi. Swojego pierwszego gola dla kadry narodowej zdobył rok później w starciu z Chorwacją. Szwedzki związek piłkarski docenił jego umiejętności, przyznając mu dwukrotnie Złotą Piłkę w 2022 i 2023 roku. Prywatnie zawodnik jest ojcem córki Leonie, która urodziła się w dniu jego urodzin, czyli 25 kwietnia 2024 roku. W ramach hołdu dla dziecka piłkarz zaczął celebrować zdobyte bramki, układając palce w kształt litery L.

Imię i nazwisko: Dejan Kulusevski

Dejan Kulusevski Data urodzenia: 25.04.2000

25.04.2000 Miejsce urodzenia: Sztokholm, Szwecja

Sztokholm, Szwecja Narodowość: Szwecja

Szwecja Pierwszy klub: IF Brommapojkarna

IF Brommapojkarna Aktualny klub: Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur Pozycja na boisku: Ofensywny pomocnik / Skrzydłowy

Ofensywny pomocnik / Skrzydłowy Wzrost: 186 cm

Dejan Kulusevski - kariera w liczbach

Szwedzki pomocnik ma na swoim koncie sporo rozegranych spotkań na najwyższym poziomie w kilku europejskich ligach. Podczas gry we Włoszech zaliczył blisko 40 występów dla klubu Parma oraz ponad 70 meczów w koszulce zespołu Juventus. Po przenosinach do Anglii stał się podstawowym zawodnikiem drużyny Tottenham Hotspur, w której do końca sezonu 2024/2025 rozegrał łącznie 146 oficjalnych spotkań, strzelając w nich 25 goli. W kadrze narodowej Szwecji piłkarz uzbierał 45 występów i pięciokrotnie trafiał do siatki rywali. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe podsumowanie jego dotychczasowych statystyk, uwzględniając grę dla reprezentacji oraz poszczególnych klubów: