Donyell Malen - statystyki, życiorys i kariera w liczbach holenderskiego napastnika

Donyell Malen - życiorys i kariera

Piłkarz urodził się na początku 1999 roku i szybko zaczął interesować się sportem za sprawą swojej babci. Kobieta uczyła go podstaw gry w piłkę już w wieku 3 lat. Jako chłopak trenował najpierw w akademii klubu Ajax Amsterdam. W 2015 roku wyjechał do Anglii i dołączył do młodzieżówki Arsenalu, ponieważ bardzo podziwiał Thierry'ego Henry'ego i Dennisa Bergkampa. W Londynie grał głównie w zespołach juniorskich i w lipcu 2017 roku zaliczył tylko nieoficjalny debiut w pierwszej drużynie. Niedługo potem napastnik wrócił do ojczyzny i podpisał kontrakt z PSV Eindhoven.

W Holandii jego kariera mocno nabrała tempa i po zdobyciu mistrzostwa kraju w sezonie 17/18 zawodnik zaczął regularnie strzelać bramki. Dobre występy zaowocowały transferem do Borussii Dortmund latem 2021 roku, z którą dotarł później do finału Ligi Mistrzów. Na początku 2025 roku piłkarz przeszedł za około 21 mln funtów do Aston Villi, gdzie pomógł kolegom wygrać Ligę Europy. Angielski klub szybko jednak wypożyczył go do AS Romy, a Włosi mieli obowiązek wykupienia napastnika za 25 mln euro. W barwach rzymskiej drużyny strzelał on na tyle dużo goli, że w maju 2026 roku podpisał stały kontrakt na 4 lata. Donyell Malen jest też ważnym graczem reprezentacji Holandii, a kibice we Włoszech nazywają go potocznie Bobby Malen.

Jan Tomaszewski apeluje do Urbana: Nie wystawiaj Pietuszewskiego od początku meczu!

Donyell Malen - najważniejsze informacje

Holenderski skrzydłowy przyszedł na świat 19 stycznia 1999 roku w miejscowości Wieringen. W pierwszych latach życia wychowywał się pod okiem matki i dziadków w związku z wczesnym rozstaniem rodziców, a w wieku 7 lat zamieszkał z ojczymem. Piłkarz ma również korzenie surinamskie ze strony swojego biologicznego ojca. Z perspektywy boiskowej mierzy on 176 cm i najczęściej gra jako wysunięty napastnik lub boczny pomocnik. Reprezentował swój kraj we wszystkich kategoriach wiekowych od zespołu do lat 15, a obecnie na co dzień gra dla włoskiego klubu AS Roma.

Imię i nazwisko: Donyell Malen

Donyell Malen Data urodzenia: 19.01.1999

19.01.1999 Miejsce urodzenia: Wieringen, Holandia

Wieringen, Holandia Narodowość: Holandia

Holandia Pierwszy klub: Ajax Amsterdam

Ajax Amsterdam Aktualny klub: AS Roma

AS Roma Pozycja na boisku: Napastnik / Skrzydłowy

Napastnik / Skrzydłowy Wzrost: 176 cm

Donyell Malen - kariera w liczbach

Statystyki holenderskiego piłkarza wyglądają bardzo solidnie zarówno w rozgrywkach ligowych, jak i w meczach kadry narodowej. Swój najbardziej obfity w bramki czas spędził w zespole PSV Eindhoven, dla którego zdobył łącznie 55 goli w ponad 100 spotkaniach. Bardzo skuteczny był również podczas gry w niemieckiej Borussii Dortmund oraz po przenosinach do AS Romy, gdzie popisał się hat-trickiem w meczu przeciwko Pisie. W drużynie narodowej regularnie dokłada kolejne trafienia od momentu debiutu jesienią 2019 roku. Poniższa tabela przedstawia wszystkie najważniejsze statystyki z dotychczasowej seniorskiej kariery zawodnika: