Endrick - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

Endrick - życiorys i kariera

Endrick Felipe Moreira de Sousa urodził się w biednej rodzinie i przez kilka miesięcy mieszkał z rodzeństwem w sierocińcu. Jego ojciec publikował filmy z jego golami w serwisie YouTube, aby przyciągnąć uwagę lokalnych zespołów. W wieku 11 lat chłopak trafił do akademii drużyny Palmeiras, gdzie w młodzieżowych rozgrywkach strzelił 165 goli w 169 meczach. W pierwszej drużynie zadebiutował w wieku 16 lat i został najmłodszym zawodnikiem w historii tego klubu. Szybko zdobył dwa mistrzostwa kraju i przyciągnął uwagę wielu europejskich zespołów.

W lipcu 2024 roku napastnik przeniósł się na inny kontynent i podpisał sześcioletni kontrakt z klubem Real Madryt. Władze hiszpańskiej drużyny zapłaciły za ten transfer kilkadziesiąt milionów euro. Piłkarz od razu strzelił gola w swoim debiucie w lidze hiszpańskiej oraz w Lidze Mistrzów. Konkurencja w kadrze była jednak bardzo duża, dlatego w grudniu 2025 roku zawodnik przeszedł na wypożyczenie do francuskiego zespołu Olympique Lyon. W nowych barwach bardzo szybko przypomniał o sobie miejscowym kibicom i zdobył hat-tricka w ligowym starciu z Metz.

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Endrick - najważniejsze informacje

Młody napastnik urodził się 21 lipca 2006 roku w mieście Taguatinga w Brazylii. W pierwszej reprezentacji swojego kraju zadebiutował jesienią 2023 roku podczas meczu z Kolumbią. W marcu 2024 roku zdobył swoją pierwszą bramkę dla drużyny narodowej na stadionie Wembley w Anglii. Prywatnie zawodnik jest osobą wierzącą i pod koniec 2024 roku wziął ślub ze swoją partnerką Gabriely Mirandą. Koledzy z szatni nadali mu przydomek Bobby, ponieważ piłkarz głośno mówił o swoim podziwie dla dawnego angielskiego gracza Bobby'ego Charltona.

Imię i nazwisko: Endrick Felipe Moreira de Sousa

Endrick Felipe Moreira de Sousa Data urodzenia: 21.07.2006

21.07.2006 Miejsce urodzenia: Taguatinga, Brazylia

Taguatinga, Brazylia Narodowość: Brazylia

Brazylia Pierwszy klub: Palmeiras

Palmeiras Aktualny klub: Olympique Lyon

Olympique Lyon Pozycja na boisku: Napastnik

Napastnik Wzrost: 173 cm

Endrick - kariera w liczbach

Kariera tego napastnika przebiega w bardzo szybkim tempie. Endrick zagrał ponad 80 oficjalnych spotkań dla klubu Palmeiras, zanim poleciał na europejskie boiska. Potem rozegrał kilkadziesiąt meczów w koszulce Realu Madryt, a następnie zaczął zbierać występy w zespole Olympique Lyon. Brazylijczyk bardzo regularnie dostaje też powołania do seniorskiej reprezentacji narodowej, dla której strzelił kilka bramek. Poniższe zestawienie prezentuje najważniejsze statystyki z dotychczasowej kariery piłkarza: