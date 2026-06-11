Enzo Fernandez - wiek, kariera, rodzina i statystyki w liczbach

Enzo Fernandez - życiorys i kariera

Enzo Jeremías Fernández urodził się 17 stycznia 2001 roku w Argentynie. Pierwsze kroki w piłce nożnej stawiał w lokalnym zespole Club La Recova, po czym przeniósł się do młodzieżowej akademii River Plate. W pierwszej drużynie tego argentyńskiego klubu zadebiutował w 2020 roku podczas rozgrywek Copa Libertadores. Niedługo potem pomocnik trafił na wypożyczenie do Defensa y Justicia, z którym bardzo szybko wygrał puchar Copa Sudamericana oraz Recopa Sudamericana. Po powrocie do River Plate wywalczył sobie pewne miejsce w wyjściowym składzie i przedłużył swój kontrakt z klubem do 2025 roku. Jego świetna gra sprawiła, że w 2022 roku wybrano go najlepszym aktywnym piłkarzem występującym w lidze argentyńskiej.

Latem 2022 roku zawodnik podpisał kontrakt z portugalską Benfiką, która zapłaciła za niego 10 milionów euro kwoty podstawowej. W Portugalii grał bardzo krótko, ponieważ już w styczniu 2023 roku wykupiła go Chelsea za 121 milionów euro. Argentyńczyk podpisał z angielskim klubem długą umowę, obowiązującą aż do 2031 roku. W barwach Chelsea zdobył puchar Ligi Konferencji UEFA oraz wygrał Klubowe Mistrzostwa Świata w 2025 roku. Swój 150. mecz dla londyńskiego zespołu rozegrał w styczniu 2026 roku. Na boisku gra najczęściej jako środkowy pomocnik, gdzie wyróżnia się bardzo szybkim odbiorem piłki, celnymi podaniami i świetnym radzeniem sobie pod presją rywali.

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Enzo Fernandez - najważniejsze informacje

Piłkarz pochodzi z miasta San Martín w prowincji Buenos Aires, a swoje imię otrzymał na cześć urugwajskiego zawodnika Enzo Francescoliego. Wychowywał się w rodzinie z czterema braćmi, natomiast jego największym piłkarskim idolem od najmłodszych lat był Lionel Messi. Poza grą w klubach pomocnik jest także bardzo ważnym punktem reprezentacji Argentyny, w której zadebiutował we wrześniu 2022 roku. Zaledwie kilka miesięcy później poleciał z kadrą narodową na mistrzostwa świata do Kataru, gdzie Argentyńczycy wygrali złoty medal i puchar. Pomocnik został tam uznany za najlepszego młodego gracza całego turnieju, a latem 2024 roku dołożył do tego kolejne wielkie trofeum za zwycięstwo w rozgrywkach Copa America.

Imię i nazwisko: Enzo Jeremías Fernández

Enzo Jeremías Fernández Data urodzenia: 17.01.2001

17.01.2001 Miejsce urodzenia: San Martín, Argentyna

San Martín, Argentyna Narodowość: Argentyna

Argentyna Pierwszy klub: Club La Recova

Club La Recova Aktualny klub: Chelsea

Chelsea Pozycja na boisku: Środkowy pomocnik

Środkowy pomocnik Wzrost: 178 cm

Enzo Fernandez - kariera w liczbach

Argentyński zawodnik od samego początku kariery regularnie poprawia swoje statystyki na szczeblu klubowym oraz reprezentacyjnym. Swoją pierwszą bramkę w kadrze narodowej strzelił w meczu przeciwko Meksykowi podczas mundialu w 2022 roku. W piłce klubowej jego liczby znacząco poszły w górę po głośnym transferze do ligi angielskiej. W sezonie 2025/2026 pobił swój osobisty rekord strzelecki, zdobywając dla Chelsea aż 15 bramek we wszystkich możliwych rozgrywkach. Łącznie w barwach londyńskiej drużyny rozegrał blisko 170 spotkań, co potwierdza jego kluczową rolę w zespole. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe podsumowanie jego dotychczasowych występów na boisku: