Erling Haaland - sylwetka, statystyki i kariera jednego z najlepszych strzelców świata

Erling Haaland - życiorys i kariera

Erling Haaland urodził się 21 lipca 2000 roku w angielskim Leeds, ponieważ w tamtejszym zespole grał wtedy jego ojciec. Trzy lata później rodzina przeniosła się do Norwegii i tam młody chłopiec zaczął treningi w akademii Bryne FK. Szybko przebił się do pierwszej drużyny, a następnie przeniósł się do Molde FK, gdzie nabrał cennego doświadczenia w najwyższej norweskiej klasie rozgrywkowej. Prawdziwy rozgłos na świecie zyskał po transferze do Red Bull Salzburg na początku 2019 roku, z którym zdobył mistrzostwo i puchar Austrii. Jego strzelecki talent błyskawicznie zauważyli działacze Borussii Dortmund, którzy pod koniec tego samego roku kupili go za około 20 milionów euro. W Niemczech napastnik seryjnie pokonywał bramkarzy rywali i w 2021 roku wygrał z niemiecką drużyną krajowy puchar.

W maju 2022 roku norweski piłkarz przeszedł do Manchesteru City za 60 milionów euro i już w debiutanckim sezonie wywalczył potrójną koronę. Ustanowił tam również historyczny rekord ligi angielskiej, zdobywając 36 goli w jednym sezonie. Zawodnik słynie z ogromnej siły fizycznej, znakomitej szybkości oraz doskonałej skuteczności w polu karnym, co przyniosło mu między innymi prestiżową nagrodę Europejskiego Złotego Buta. Poza piłką nożną Norweg dba o swój rozwój duchowy i regularnie praktykuje medytację, co często widać w jego cieszynkach po strzelonych bramkach. Warto dodać, że w młodości trenował też inne sporty i ustanowił rekord świata w skoku w dal z miejsca w swojej kategorii wiekowej. W styczniu 2025 roku napastnik podpisał nowy kontrakt z angielskim klubem, wiążąc się z nim umową aż do 2034 roku.

Rozmowa z Janem Urbanem

Erling Haaland - najważniejsze informacje

Norweski napastnik uchodzi za kompletnego zawodnika i jest obecnie jednym z najbardziej wartościowych graczy na piłkarskim rynku transferowym. Od najmłodszych lat kibicował drużynie Leeds United, w której grał jego ojciec, choć jego własna kariera potoczyła się w zupełnie innym kierunku. Jego mocną pozycję w świecie piłki potwierdzają także świetne występy w kadrze narodowej, w której zadebiutował we wrześniu 2019 roku w spotkaniu przeciwko Malcie. W barwach Norwegii bije kolejne rekordy i pod koniec 2024 roku został najlepszym strzelcem w całej historii swojej reprezentacji. Co bardzo ciekawe, w 2019 roku na młodzieżowych mistrzostwach świata zdobył aż 9 bramek w zaledwie jednym meczu z Hondurasem, co do dziś pozostaje niepobitym wynikiem na tym turnieju.

Imię i nazwisko: Erling Braut Haaland

Erling Braut Haaland Data urodzenia: 21.07.2000

21.07.2000 Miejsce urodzenia: Leeds, Anglia

Leeds, Anglia Narodowość: Norwegia

Norwegia Pierwszy klub: Bryne FK

Bryne FK Aktualny klub: Manchester City

Manchester City Pozycja na boisku: Napastnik

Napastnik Wzrost: 195 cm

Erling Haaland - kariera w liczbach

Statystyki norweskiego piłkarza robią ogromne wrażenie i stawiają go w ścisłym gronie najskuteczniejszych graczy w całej historii piłki nożnej. W profesjonalnej karierze klubowej rozegrał dotychczas prawie 400 spotkań, w których strzelił ponad 300 goli. Zawodnik z niezwykłą łatwością adaptuje się do nowych rozgrywek, o czym świadczy rekordowo szybkie zdobycie 50 bramek zarówno w prestiżowej Lidze Mistrzów, jak i w niezwykle wymagającej lidze angielskiej. Równie zabójczo skuteczny jest w narodowych barwach, gdzie strzelał gole znacznie częściej, niż wynosiła całkowita liczba rozegranych przez niego meczów. Szczegółowe podsumowanie jego najważniejszych występów i zdobytych bramek znajdziesz w poniższym zestawieniu: