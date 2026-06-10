Federico Valverde - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

Federico Valverde - życiorys i kariera

Federico Santiago Valverde Dipetta urodził się 22 lipca 1998 roku w Montevideo w dzielnicy Union. Zanim zaczął profesjonalną grę, trenował w lokalnym zespole Estudiantes de la Unión. Potem na testach wpadł w oko skautowi zespołu Peñarol, gdzie w sierpniu 2015 roku zadebiutował w piłce seniorskiej. W lipcu 2016 roku Urugwajczyk przeniósł się do Hiszpanii i zasilił rezerwy Realu Madryt, czyli drużynę Real Madryt Castilla. Sezon później trafił na roczne wypożyczenie do klubu Deportivo La Coruña, w którym rozegrał 24 mecze w lidze hiszpańskiej.

Po powrocie z wypożyczenia pomocnik zaczął regularnie grać w pierwszej drużynie Realu Madryt. Od tego czasu piłkarz wygrał z madryckim zespołem wiele trofeów, w tym mistrzostwa Hiszpanii i Ligę Mistrzów. W 2021 roku Federico Valverde przedłużył swój kontrakt z klubem do 2027 roku, a w listopadzie 2023 roku podpisał nową umowę do połowy 2029 roku. Po zakończeniu kariery przez Toniego Kroosa w 2024 roku przejął jego numer 8 na koszulce i został jednym z wicekapitanów drużyny. Środkowy pomocnik gra też w reprezentacji Urugwaju, gdzie zadebiutował 5 września 2017 roku w meczu przeciwko Paragwajowi.

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Federico Valverde - najważniejsze informacje

Federico Valverde pochodzi z Urugwaju, ale ma też hiszpańskie i włoskie korzenie. W 2020 roku zawodnik otrzymał hiszpański paszport i stał się naturalizowanym obywatelem tego kraju. Wcześniej znany był pod przydomkiem ptaszek, jednak z czasem zaczął posługiwać się pseudonimem sokół na znak swojego rozwoju jako profesjonalnego piłkarza. Prywatnie pomocnik jest związany z argentyńską dziennikarką Miną Bonino. Mają razem dwóch synów, urodzonego w 2020 roku Benicio oraz Bautistę, który przyszedł na świat w 2023 roku. W kwietniu 2023 roku o piłkarzu było głośno po incydencie na parkingu stadionu, kiedy uderzył zawodnika rywali, ale hiszpański sąd ostatecznie oddalił tę sprawę z braku dowodów.

Imię i nazwisko: Federico Santiago Valverde Dipetta

Federico Santiago Valverde Dipetta Data urodzenia: 22 lipca 1998 roku

22 lipca 1998 roku Miejsce urodzenia: Montevideo, Urugwaj

Montevideo, Urugwaj Narodowość: Urugwaj

Urugwaj Pierwszy klub: Peñarol

Peñarol Aktualny klub: Real Madryt

Real Madryt Pozycja na boisku: Środkowy pomocnik

Środkowy pomocnik Wzrost: 182 cm

Federico Valverde - kariera w liczbach

Federico Valverde od lat regularnie gra na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w barwach Realu Madryt oraz kadry narodowej Urugwaju. Jego najbardziej bramkostrzelnym okresem w hiszpańskim klubie był sezon z przełomu 2022 i 2023 roku, kiedy strzelił 12 goli we wszystkich pucharach i meczach ligowych. Pomocnik ma na swoim koncie również zdobycie hattricka, co udało mu się podczas spotkania przeciwko drużynie Manchester City w marcu 2026 roku. W reprezentacji Urugwaju zawodnik rozegrał kilkadziesiąt spotkań i wielokrotnie wpisywał się na listę strzelców podczas różnych turniejów i spotkań towarzyskich. Poniżej znajduje się zestawienie pokazujące występy i bramki piłkarza z podziałem na poszczególne sezony ligowe oraz lata: