Florian Wirtz - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

Florian Wirtz - życiorys i kariera

Florian Wirtz urodził się 3 maja 2003 roku i od dziecka interesował się piłką nożną. Swoją przygodę ze sportem zaczynał pod okiem ojca w małym zespole z miejscowości Brauweiler, a potem w 2010 roku trafił do szkółki klubu 1. FC Köln. Spędził tam prawie 10 lat, ucząc się gry na pozycji ofensywnego pomocnika. Na początku 2020 roku piłkarz podjął decyzję o zmianie otoczenia i podpisał kontrakt z zespołem Bayer Leverkusen. Ten transfer wzbudził sporo emocji, ponieważ złamał niepisaną umowę o niepodbieraniu sobie młodych graczy przez te dwa kluby. Młody zawodnik bardzo szybko dostał szansę debiutu w pierwszej drużynie i już w maju 2020 roku zagrał w lidze niemieckiej.

Jego kariera w zespole Bayer Leverkusen nabrała szybkiego tempa, a pomocnik bił kolejne rekordy jako najmłodszy strzelec i debiutant w lidze. W marcu 2022 roku jego rozwój zatrzymała poważna kontuzja zerwania więzadeł krzyżowych, przez którą musiał pauzować przez blisko 10 miesięcy. Po powrocie do zdrowia stał się kluczowym piłkarzem trenera Xabiego Alonso i w sezonie 2023/2024 poprowadził swoją drużynę do pierwszego w historii mistrzostwa Niemiec oraz krajowego pucharu. Niemiec strzelił wtedy 18 goli i został wybrany najlepszym graczem całych rozgrywek. W czerwcu 2025 roku po pomocnika zgłosił się Liverpool, który zapłacił za niego około 100 milionów funtów. Kwota ta sprawiła, że piłkarz pobił rekord transferowy angielskiej ligi oraz stał się najdrożej sprzedanym zawodnikiem z niemieckich rozgrywek.

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Florian Wirtz - najważniejsze informacje

Pomocnik przyszedł na świat w niemieckim mieście Pulheim. Pochodzi z bardzo licznej rodziny, w której dorastał z 4 braćmi i 5 siostrami, z których jedna, Juliane, również gra w piłkę na zawodowym poziomie. Jego sprawami menedżerskimi od początku kariery zajmują się rodzice. Na boisku piłkarz wyróżnia się świetną techniką, przeglądem pola i umiejętnością gry na kilku ofensywnych pozycjach, w tym jako tak zwana fałszywa dziewiątka. Prywatnie od około 2022 roku spotyka się z modelką Aaliyah Cloßen Mohamed.

Imię i nazwisko: Florian Richard Wirtz

Florian Richard Wirtz Data urodzenia: 03.05.2003

03.05.2003 Miejsce urodzenia: Pulheim, Niemcy

Pulheim, Niemcy Narodowość: Niemcy

Niemcy Pierwszy klub: 1. FC Köln

1. FC Köln Aktualny klub: Liverpool

Liverpool Pozycja na boisku: Ofensywny pomocnik

Ofensywny pomocnik Wzrost: 176 cm

Florian Wirtz - kariera w liczbach

Statystyki niemieckiego zawodnika pokazują jego ogromny wpływ na grę ofensywną zespołów, w których występuje. Oprócz osiągnięć klubowych pomocnik może pochwalić się świetnymi liczbami w seniorskiej reprezentacji Niemiec, w której po raz pierwszy zagrał we wrześniu 2021 roku. W marcu 2024 roku piłkarz zapisał się w historii swojej kadry, strzelając gola w 7. sekundzie meczu z Francją. Z kolei kilka miesięcy później zdobył pierwszą bramkę podczas mistrzostw Europy w spotkaniu przeciwko Szkocji. Dokładne zestawienie meczów i strzelonych goli we wszystkich rozgrywkach znajdziesz w poniższej tabeli podsumowującej dotychczasową karierę piłkarza: