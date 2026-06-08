Frenkie de Jong - statystyki, życiorys i kariera w liczbach holenderskiego pomocnika

Frenkie de Jong - życiorys i kariera

Frenkie de Jong urodził się 12 maja 1997 roku i wychowywał w małej holenderskiej miejscowości Arkel. Rodzice nadali mu imię na cześć popularnego brytyjskiego zespołu muzycznego Frankie Goes to Hollywood. Swoje pierwsze kroki na boisku stawiał w wieku sześciu lat w lokalnym klubie, ale szybko został zauważony przez skautów profesjonalnego zespołu Willem II. To właśnie tam podpisał swój pierwszy zawodowy kontrakt i zadebiutował w najwyższej lidze holenderskiej. W 2015 roku po utalentowanego gracza zgłosił się Ajax, który zapłacił za niego zaledwie 1 euro, dorzucając do umowy procent od kolejnej sprzedaży piłkarza.

Przeprowadzka do nowego zespołu okazała się bardzo dobrym krokiem. W sezonie 2018/2019 pomocnik zdobył z klubem Ajax mistrzostwo i puchar kraju, a także dotarł do półfinału Ligi Mistrzów. Po tych sukcesach w lipcu 2019 roku piłkarz dołączył do klubu FC Barcelona za kwotę 75 milionów euro. W Hiszpanii wywalczył między innymi mistrzostwo ligi oraz puchar kraju, a z czasem został jednym z kapitanów drużyny. Holender przedłużył swój kontrakt do 2029 roku i rozegrał dla klubu FC Barcelona tak dużo spotkań, że pobił rekord należący wcześniej do Phillipa Cocu.

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Frenkie de Jong - najważniejsze informacje

Piłkarz przyszedł na świat w holenderskim mieście Gorinchem, a obecnie na co dzień mieszka w Hiszpanii. Od 2018 roku pomocnik regularnie zakłada koszulkę seniorskiej reprezentacji Holandii, w której zaliczył kilkadziesiąt oficjalnych występów. W 2019 roku zajął z kadrą narodową drugie miejsce w pierwszej edycji Ligi Narodów UEFA. Na boisku wyróżnia się świetną kontrolą nad piłką i często pełni rolę zawodnika łączącego obronę z atakiem. Prywatnie jest związany z Mikky Kiemeney, z którą wziął ślub w maju 2024 roku. Na klubowej koszulce nosi numer 21, co stanowi hołd dla jego dziadka urodzonego 21 kwietnia.

Imię i nazwisko: Frenkie de Jong

Frenkie de Jong Data urodzenia: 12.05.1997

12.05.1997 Miejsce urodzenia: Gorinchem, Holandia

Gorinchem, Holandia Narodowość: Holandia

Holandia Pierwszy klub: Willem II

Willem II Aktualny klub: FC Barcelona

FC Barcelona Pozycja na boisku: Pomocnik

Pomocnik Wzrost: 182 cm

Frenkie de Jong - kariera w liczbach

Holenderski zawodnik ma za sobą bogatą karierę klubową oraz reprezentacyjną. Najwięcej czasu spędził na murawie w barwach zespołu FC Barcelona, dla którego rozegrał blisko 300 oficjalnych meczów i zdobył kilkadziesiąt bramek. Wcześniej zaliczył też mnóstwo występów dla pierwszego i drugiego zespołu klubu Ajax. W narodowych barwach pomocnik strzelił swojego pierwszego gola we wrześniu 2019 roku podczas meczu eliminacyjnego przeciwko Niemcom. Kolejne ważne trafienie dołożył w fazie grupowej mistrzostw świata w Katarze. Poniżej znajduje się tabela podsumowująca najważniejsze statystyki w dotychczasowej karierze piłkarza: