Granit Xhaka - statystyki, kariera i sukcesy szwajcarskiego piłkarza

Granit Xhaka - życiorys i kariera

Granit Xhaka urodził się w rodzinie etnicznych Albańczyków, którzy w 1990 roku przeprowadzili się z Kosowa do Szwajcarii. Piłkarz zaczął swoje treningi w zespole Concordia Basel, ale w 2002 roku dołączył do piłkarskiej akademii FC Basel razem ze swoim starszym bratem Taulantem. Szybko przebił się do pierwszej drużyny i w lipcu 2010 roku zadebiutował w profesjonalnej piłce. Z tym szwajcarskim klubem zdobył dwa tytuły mistrzowskie oraz krajowy puchar. W maju 2012 roku pomocnik podpisał kontrakt z niemieckim zespołem Borussia Mönchengladbach, gdzie po pewnym czasie został wybrany kapitanem drużyny. Jego bardzo dobra gra w Bundeslidze ostatecznie zaowocowała transferem do Anglii.

W 2016 roku zawodnik przeszedł do klubu Arsenal za około 35 milionów funtów. W londyńskiej drużynie rozegrał blisko 300 spotkań i dwukrotnie sięgnął po Puchar Anglii, chociaż miał też trudniejszy moment związany z utratą opaski kapitana po konflikcie z kibicami. W lipcu 2023 roku Granit Xhaka przeniósł się za 25 milionów euro do zespołu Bayer Leverkusen i pomógł mu wywalczyć pierwsze w historii mistrzostwo Niemiec bez żadnej porażki w ligowym sezonie. Po dwóch latach gry w Niemczech piłkarz zasilił szeregi angielskiego klubu Sunderland za 13 milionów funtów, gdzie z miejsca powierzono mu rolę kapitana. Pomocnik jest również prawdziwym weteranem reprezentacji Szwajcarii, w której pobił rekord liczby występów i grał na trzech mundialach oraz trzech mistrzostwach Europy.

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Granit Xhaka - najważniejsze informacje

Pomocnik przyszedł na świat 27 września 1992 roku w Bazylei i to właśnie ten kraj reprezentuje na arenie międzynarodowej od samego początku. Już w 2009 roku odniósł wielki sukces, wygrywając ze Szwajcarią mistrzostwo świata do lat 17. W seniorskiej kadrze zadebiutował w czerwcu 2011 roku podczas meczu z Anglią na stadionie Wembley. Granit Xhaka jest zawodnikiem lewonożnym i na boisku występuje głównie jako defensywny pomocnik odpowiedzialny za niszczenie akcji przeciwnika oraz budowanie ataków. W życiu prywatnym piłkarz w 2017 roku wziął ślub ze swoją długoletnią partnerką Leonitą, z którą doczekał się trzech córek.

Imię i nazwisko: Granit Xhaka

Granit Xhaka Data urodzenia: 27.09.1992

27.09.1992 Miejsce urodzenia: Bazylea, Szwajcaria

Bazylea, Szwajcaria Narodowość: Szwajcaria

Szwajcaria Pierwszy klub: FC Basel

FC Basel Aktualny klub: Sunderland

Sunderland Pozycja na boisku: Defensywny pomocnik

Defensywny pomocnik Wzrost: 186 cm

Granit Xhaka - kariera w liczbach

Szwajcarski zawodnik przez wiele lat utrzymywał się na najwyższym poziomie w europejskiej piłce, co doskonale widać w jego statystykach. Przez całą karierę klubową defensywny pomocnik rozegrał grubo ponad 600 oficjalnych spotkań i strzelił w nich ponad 40 bramek. Najwięcej czasu spędził na angielskich boiskach w koszulce londyńskiego klubu Arsenal, gdzie zanotował blisko 300 gier we wszystkich krajowych oraz europejskich rozgrywkach. Granit Xhaka jest również absolutnym rekordzistą swojego kraju pod względem liczby rozegranych meczów w narodowych barwach, wyprzedzając w klasyfikacji wszech czasów wszystkich innych rodaków. Poniższa tabela przedstawia dokładne zestawienie najważniejszych liczb w dotychczasowej karierze zawodnika, z podziałem na drużynę narodową oraz poszczególne kluby: