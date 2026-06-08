Hakan Çalhanoğlu - statystyki, kariera i ciekawostki o reprezentancie Turcji

Redakcja Super Sport
2026-06-08 12:12

Hakan Çalhanoğlu rozpoczynał profesjonalną grę w lidze niemieckiej, po czym przeniósł się na stałe do Włoch, gdzie występował w AC Milan oraz w Interze Mediolan. W barwach reprezentacji Turcji rozegrał ponad 100 spotkań i pełnił funkcję kapitana podczas dużych turniejów międzynarodowych. Poniżej zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje o jego występach klubowych, strzelonych golach i życiu prywatnym.

Hakan Çalhanoğlu - życiorys i kariera

Pomocnik stawiał swoje pierwsze kroki w dorosłej piłce w zespole Karlsruher SC, z którym wywalczył awans na drugi poziom rozgrywkowy w Niemczech. Następnie podpisał kontrakt z Hamburger SV i zadebiutował w Bundeslidze, bardzo szybko zwracając na siebie uwagę pięknymi bramkami z rzutów wolnych. W lipcu 2014 roku przeniósł się do Bayeru Leverkusen za kwotę 14,5 miliona euro. Spędził tam trzy lata, regularnie grając w europejskich pucharach i strzelając 28 goli. Jego dobre występy na niemieckich boiskach zaowocowały nominacją do nagrody dla najlepszego młodego piłkarza w Europie.

Latem 2017 roku piłkarz przeniósł się do AC Milan za ponad 20 milionów euro i otrzymał w nowej drużynie koszulkę z numerem 10. Po wygaśnięciu umowy podjął głośną decyzję o dołączeniu na zasadzie wolnego transferu do lokalnego rywala, czyli Interu Mediolan. W nowych barwach radził sobie znakomicie, zdobywając mistrzostwo kraju oraz krajowe puchary, a także dochodząc dwukrotnie do finału Ligi Mistrzów. Turecki zawodnik słynie z precyzyjnych dośrodkowań i świetnej techniki, którą podpatrywał u innych znanych wykonawców rzutów wolnych. Z biegiem lat zmieniał swoją pozycję na boisku i ewoluował od gracza ofensywnego do głęboko cofniętego rozgrywającego.

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Hakan Çalhanoğlu - najważniejsze informacje

Piłkarz urodził się w niemieckim mieście Mannheim w rodzinie tureckich imigrantów. Mimo dorastania w Niemczech zdecydował się grać dla Turcji, a swój debiut w seniorskiej kadrze zaliczył jesienią 2013 roku. Szybko stał się podstawowym zawodnikiem drużyny narodowej i wystąpił na trzech turniejach o mistrzostwo Europy, a po latach otrzymał opaskę kapitańską. Prywatnie wziął ślub z Sinem Gündoğdu, z którą wychowuje córkę oraz dwóch synów. Poza piłką nożną angażuje się w akcje charytatywne i wspiera projekty ekologiczne polegające na sadzeniu tysięcy drzew na terenach zniszczonych przez pożary.

  • Imię i nazwisko: Hakan Çalhanoğlu
  • Data urodzenia: 08.02.1994
  • Miejsce urodzenia: Mannheim, Niemcy
  • Narodowość: Turcja
  • Pierwszy klub: Karlsruher SC
  • Aktualny klub: Inter Mediolan
  • Pozycja na boisku: Pomocnik
  • Wzrost: 178 cm

Hakan Çalhanoğlu - kariera w liczbach

Turecki pomocnik zgromadził na swoim koncie ogromną liczbę rozegranych spotkań na najwyższym poziomie profesjonalnym. Zaliczył ponad 100 meczów w koszulce reprezentacji Turcji, strzelając dla niej kilkadziesiąt bramek i notując cenne trafienia na mistrzostwach Europy. W piłce klubowej największą skuteczność prezentował podczas występów we włoskiej Serie A. To właśnie grając we Włoszech pobił rekord goli strzelonych przez tureckiego zawodnika w tamtejszej lidze. Szczegółowe zestawienie jego występów i strzelonych bramek we wszystkich rozgrywkach znajduje się w poniższej tabeli:

Sezon Klub/Reprezentacja Mecze Gole
13/26 Turcja 104 22
21/26 Inter Mediolan 212 50
17/21 AC Milan 172 32
14/17 Bayer Leverkusen 115 28
13/14 Hamburger SV 38 11
11/13 Karlsruher SC 55 17
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