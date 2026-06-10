Harry Kane - statystyki, życiorys i kariera w liczbach angielskiego napastnika

Harry Kane - życiorys i kariera

Harry Edward Kane urodził się 28 lipca 1993 roku w Londynie. Swoje pierwsze kroki w piłce nożnej stawiał w lokalnym zespole Ridgeway Rovers, a w 2004 roku trafił do akademii klubu Tottenham Hotspur. To właśnie w tej drużynie spędził większość swojej sportowej kariery i stał się jej najlepszym strzelcem w historii. Zanim jednak wywalczył stałe miejsce w podstawowym składzie, zarząd wysyłał go na wypożyczenia do takich zespołów jak Leyton Orient, Millwall, Norwich City oraz Leicester City. Po powrocie do Londynu zawodnik szybko udowodnił swoją wartość na boisku i zaczął seryjnie zdobywać bramki w rozgrywkach angielskiej ligi.

W barwach londyńskiej drużyny napastnik strzelił 213 goli w lidze angielskiej, co daje mu drugie miejsce w ogólnej klasyfikacji wszech czasów tych rozgrywek. W sierpniu 2023 roku piłkarz zdecydował się na zmianę otoczenia i przeszedł do klubu Bayern Monachium za kwotę 110 milionów euro. W swoim debiutanckim sezonie w Niemczech zdobył 36 bramek i otrzymał nagrodę Europejskiego Złotego Buta. W kolejnych latach gry w tym zespole świętował zdobycie mistrzostwa kraju oraz pucharu Niemiec. Przez całą swoją dotychczasową karierę na boiskach klubowych i w kadrze narodowej angielski napastnik strzelił ponad 500 goli.

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Harry Kane - najważniejsze informacje

Angielski zawodnik mierzy 188 centymetrów wzrostu i od początku swojej drogi sportowej występuje na pozycji środkowego napastnika. W młodości jego idolami byli znani piłkarze tacy jak David Beckham czy brazylijski napastnik Ronaldo. Oprócz gry w klubach piłkarz regularnie występuje w reprezentacji Anglii, w której zadebiutował w marcu 2015 roku i zdobył bramkę po zaledwie kilkudziesięciu sekundach od wejścia na murawę. W barwach narodowych rozegrał do tej pory ponad 100 spotkań i został najlepszym strzelcem w historii swojej ojczyzny z wynikiem 78 goli. Poniżej znajduje się krótkie zestawienie podstawowych danych na temat tego zawodnika.

Imię i nazwisko: Harry Edward Kane

Harry Edward Kane Data urodzenia: 28.07.1993

28.07.1993 Miejsce urodzenia: Londyn, Anglia

Londyn, Anglia Narodowość: Anglia

Anglia Pierwszy klub: Ridgeway Rovers

Ridgeway Rovers Aktualny klub: Bayern Monachium

Bayern Monachium Pozycja na boisku: Napastnik

Napastnik Wzrost: 188 cm

Harry Kane - kariera w liczbach

Statystyki angielskiego piłkarza potwierdzają jego ogromną skuteczność pod bramką rywali na przestrzeni wielu lat. Zawodnik zdobywał tytuły króla strzelców zarówno podczas mistrzostw świata w 2018 roku, jak i w trakcie mistrzostw Europy w 2024 roku. W rozgrywkach ligowych wielokrotnie kończył sezon z największą liczbą trafień, a w prestiżowej Lidze Mistrzów pobił rekord goli zdobytych przez angielskiego piłkarza. Jego dorobek bramkowy obejmuje celne rzuty karne, mocne strzały z dystansu oraz precyzyjne wykończenia akcji w polu karnym. Dokładne zestawienie meczów i goli w poszczególnych drużynach prezentuje poniższa tabela: