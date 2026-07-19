Hiszpania - Argentyna (19.07.2026): wynik na żywo. Sprawdź statystyki i składy drużyn

Hiszpania i Argentyna grają właśnie w finale Mundialu 2026 na MetLife Stadium w East Rutherford. Ten mecz rozstrzygnie, do kogo trafi puchar mistrzostw świata, a sytuacja na boisku zmienia się z każdą minutą. Statystyki meczu dają podgląd na to, która z drużyn oddała więcej strzałów i jak wyglądają aktualne składy. Wszystkie dane i aktualne statystyki starcia znajdziecie w tabelach poniżej.

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Spain-Argentina (Mecz Mundial 2026)