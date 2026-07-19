Hiszpania - Argentyna (19.07.2026): wynik na żywo. Sprawdź statystyki i składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-07-19 22:52

Hiszpania i Argentyna grają właśnie w finale Mundialu 2026 na MetLife Stadium w East Rutherford. Ten mecz rozstrzygnie, do kogo trafi puchar mistrzostw świata, a sytuacja na boisku zmienia się z każdą minutą. Statystyki meczu dają podgląd na to, która z drużyn oddała więcej strzałów i jak wyglądają aktualne składy. Wszystkie dane i aktualne statystyki starcia znajdziecie w tabelach poniżej.

Złoty Puchar Świata na tle flag Hiszpanii i Argentyny. O finale Mundialu 2026 przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Spain-Argentina (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Hiszpania - Argentyna

  • Hiszpania [0:0] Argentyna

Hiszpania - Argentyna - STATYSTYKI

StatystykaHiszpaniaArgentyna
Bramki00
Kto strzelił--
Liczba kartek02
Kartki żółte-

Lisandro Martínez (41')

Leandro Paredes (52')

Kartki czerwone--
Zmiany

Mikel Oyarzabal (62')

Fabián Ruiz (62')

Lisandro Martínez (44')

Nicolás Iván Gonzalez (45')

Gonzalo Montiel (58')

Cristian Romero (70')

Rodrigo De Paul (70')

Strzały celne50
Strzały niecelne10
Wszystkie strzały80
Strzały zablokowane20
Strzały z pola karnego30
Strzały spoza pola karnego50
Faule1113
Rzuty rożne61
Spalone21
Posiadanie piłki62%38%
Interwencje bramkarza05
Wszystkie podania476301
Celne podania425244
Skuteczność podań0%0%
Rozmowa z Janem Urbanem

Hiszpania - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Hiszpania:

  • Unai Simón (bramkarz)
  • Pedro Porro (obrońca)
  • Pau Cubarsí Paredes (obrońca)
  • Aymeric Laporte (obrońca)
  • Marc Cucurella (obrońca)
  • Rodri (pomocnik)
  • Dani Olmo (pomocnik)
  • Fabián Ruiz (pomocnik)
  • Lamine Yamal (napastnik)
  • Mikel Oyarzabal (napastnik)
  • Álex Baena (pomocnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • David Raya (bramkarz)
  • Marcos Llorente (obrońca)
  • Álex Grimaldo (obrońca)
  • Mikel Merino (pomocnik)
  • Víctor Muñoz (napastnik)
  • Borja Iglesias (napastnik)
  • Ferran Torres (napastnik)
  • Eric García (obrońca)
  • Martín Zubimendi (pomocnik)
  • Pedri (pomocnik)
  • Yeremy Pino (napastnik)
  • Joan García (bramkarz)
  • Nico Williams (napastnik)
  • Gavi (pomocnik)
  • Marc Pubill (obrońca)

Argentyna - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Argentyna:

  • E. Martínez (bramkarz)
  • G. Montiel (obrońca)
  • C. Romero (obrońca)
  • Lisandro Martínez (obrońca)
  • N. Tagliafico (obrońca)
  • R. De Paul (pomocnik)
  • E. Fernández (pomocnik)
  • A. Mac Allister (pomocnik)
  • N. González (napastnik)
  • L. Messi (napastnik)
  • J. Álvarez (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • G. Simeone (napastnik)
  • V. Barco (pomocnik)
  • J. López (napastnik)
  • T. Almada (napastnik)
  • F. Medina (obrońca)
  • N. Molina (obrońca)
  • M. Senesi (obrońca)
  • Lautaro Martínez (napastnik)
  • E. Palacios (pomocnik)
  • G. Lo Celso (pomocnik)
  • J. Musso (bramkarz)
  • L. Paredes (pomocnik)
  • G. Rulli (bramkarz)
  • N. Otamendi (obrońca)
  • N. Paz (pomocnik)
Powrót kadry ze Szwecji
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