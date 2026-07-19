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Wynik meczu Hiszpania - Argentyna
- Hiszpania [0:0] Argentyna
Hiszpania - Argentyna - STATYSTYKI
|Statystyka
|Hiszpania
|Argentyna
|Bramki
|0
|0
|Kto strzelił
|-
|-
|Liczba kartek
|0
|2
|Kartki żółte
|-
Lisandro Martínez (41')
Leandro Paredes (52')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
Mikel Oyarzabal (62')
Fabián Ruiz (62')
Lisandro Martínez (44')
Nicolás Iván Gonzalez (45')
Gonzalo Montiel (58')
Cristian Romero (70')
Rodrigo De Paul (70')
|Strzały celne
|5
|0
|Strzały niecelne
|1
|0
|Wszystkie strzały
|8
|0
|Strzały zablokowane
|2
|0
|Strzały z pola karnego
|3
|0
|Strzały spoza pola karnego
|5
|0
|Faule
|11
|13
|Rzuty rożne
|6
|1
|Spalone
|2
|1
|Posiadanie piłki
|62%
|38%
|Interwencje bramkarza
|0
|5
|Wszystkie podania
|476
|301
|Celne podania
|425
|244
|Skuteczność podań
|0%
|0%
Hiszpania - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Hiszpania:
- Unai Simón (bramkarz)
- Pedro Porro (obrońca)
- Pau Cubarsí Paredes (obrońca)
- Aymeric Laporte (obrońca)
- Marc Cucurella (obrońca)
- Rodri (pomocnik)
- Dani Olmo (pomocnik)
- Fabián Ruiz (pomocnik)
- Lamine Yamal (napastnik)
- Mikel Oyarzabal (napastnik)
- Álex Baena (pomocnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- David Raya (bramkarz)
- Marcos Llorente (obrońca)
- Álex Grimaldo (obrońca)
- Mikel Merino (pomocnik)
- Víctor Muñoz (napastnik)
- Borja Iglesias (napastnik)
- Ferran Torres (napastnik)
- Eric García (obrońca)
- Martín Zubimendi (pomocnik)
- Pedri (pomocnik)
- Yeremy Pino (napastnik)
- Joan García (bramkarz)
- Nico Williams (napastnik)
- Gavi (pomocnik)
- Marc Pubill (obrońca)
Argentyna - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Argentyna:
- E. Martínez (bramkarz)
- G. Montiel (obrońca)
- C. Romero (obrońca)
- Lisandro Martínez (obrońca)
- N. Tagliafico (obrońca)
- R. De Paul (pomocnik)
- E. Fernández (pomocnik)
- A. Mac Allister (pomocnik)
- N. González (napastnik)
- L. Messi (napastnik)
- J. Álvarez (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- G. Simeone (napastnik)
- V. Barco (pomocnik)
- J. López (napastnik)
- T. Almada (napastnik)
- F. Medina (obrońca)
- N. Molina (obrońca)
- M. Senesi (obrońca)
- Lautaro Martínez (napastnik)
- E. Palacios (pomocnik)
- G. Lo Celso (pomocnik)
- J. Musso (bramkarz)
- L. Paredes (pomocnik)
- G. Rulli (bramkarz)
- N. Otamendi (obrońca)
- N. Paz (pomocnik)