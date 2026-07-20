Sceny! Donald Trump wręczył Hiszpanom puchar, a potem z nimi tańczył!

Hiszpania triumfuje na Mistrzostwach Świata 2026 po zaciętym finale, a moment koronacji nowych mistrzów przejdzie do legendy futbolu.

Donald Trump, w roli specjalnego gościa, wręczył Puchar Świata kapitanowi zwycięskiej drużyny, wywołując szaleństwo na nowojorskim stadionie.

Prezydent nie tylko wręczył trofeum, ale także zatańczył! Odkryj pełne szczegóły historycznej fety i zobacz, co działo się na murawie!

Historyczny moment! Trump koronuje mistrzów

Po ostatnim gwizdku sędziego na murawie stadionu w New Jersey zapanowała euforia. Zmęczeni, ale szczęśliwi piłkarze Hiszpanii padli sobie w ramiona. Wiedzieli, że dokonali czegoś wielkiego. Po chwili na specjalnie przygotowanym podeście pojawili się prezydent FIFA Gianni Infantino i gość specjalny ceremonii – Donald Trump.

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To właśnie Donald Trump, w blasku fleszy, przekazał najcenniejsze trofeum kapitanowi reprezentacji Hiszpanii. Trump zaprezentował przez chwilę swój słynny taniec, ale potem zniknął i dał Hiszpanom szansę nacieszyć się sukcesem. W momencie, gdy złoty puchar został uniesiony w górę, stadion eksplodował po raz drugi. Wystrzeliło złote konfetti, a ryk kilkudziesięciu tysięcy kibiców poniósł się po całym Nowym Jorku. Piłkarze, skąpani w deszczu konfetti, oszaleli ze szczęścia, przekazując sobie puchar z rąk do rąk. To była czysta, niczym nieskrępowana radość, na którą cały kraj czekał od 2010 roku.

De la Fuente w euforii: Wiedzieliśmy, że będziemy cierpieć

Wzruszenia nie krył trener Luis de la Fuente. Jego zespół zdominował finał, grając piękny futbol, który hiszpańskie media określiły jako przeciwieństwo "antyfutbolu" Argentyny. Mimo to, zwycięstwo trzeba było wyszarpać w dogrywce.

- Powinniśmy strzelić gola wcześniej, ale bramkarz rywali Emiliano Martinez obronił kilka strzałów. Wiedzieliśmy, że będziemy musieli cierpieć, że nic nie przyjdzie łatwo - przyznał de la Fuente w pomeczowej rozmowie.

Szkoleniowiec był niezwykle dumny ze swoich podopiecznych, którzy po mistrzostwie Europy sięgnęli teraz po mistrzostwo świata.

- Jestem bardzo dumny, zwłaszcza z tego pokolenia zawodników. Mają wyjątkowy potencjał i talent. Ci piłkarze już wygrali wszystko i są przykładem dla Hiszpanii i hiszpańskiej młodzieży – podkreślił wzruszony trener. Jego słowa idealnie podsumowały wieczór, w którym młoda, utalentowana drużyna wspięła się na sam szczyt światowego futbolu.

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