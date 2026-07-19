Słynny na cały świat piłkarz bezlitosny dla show na mundialu. Padło wulgarne słowo

Historyczne show z Madonną i Justinem Bieberem w przerwie finału MŚ 2026 zachwyciło niemal cały świat, ustanawiając nowy standard.

Jednak legenda angielskiej piłki, Wayne Rooney, bezlitośnie skrytykował artystyczny spektakl, używając wulgarnego słowa na antenie BBC.

Sprawdź, co dokładnie powiedział Rooney i dlaczego jego brutalnie szczera opinia wstrząsnęła widzami, kontrastując z powszechnym zachwytem!

Rooney bez litości. "To było gówno"

Podczas gdy eksperci w studiach telewizyjnych na całym świecie prześcigali się w komplementach pod adresem organizatorów, w studiu BBC panowała zupełnie inna atmosfera. Prowadzący poprosili o opinię Wayne'a Rooneya, a ten, znany ze swojej bezkompromisowej postawy na boisku i poza nim, nie bawił się w dyplomację.

Jego ocena była krótka, zwięzła i absolutnie druzgocąca. Kiedy cały świat podziwiał rozmach i gwiazdy, legenda Manchesteru United skwitowała to w swoim stylu.

- Lubię wielu z tych artystów, ale uznałem, że to było gó**o… - wypalił bez ogródek Rooney.

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W studiu na chwilę zapadła konsternacja, a po chwili wybuch nerwowego śmiechu. Rooney, niewzruszony, dał jasno do zrozumienia, że całe to zamieszanie nie zrobiło na nim najmniejszego wrażenia. Po prostu powiedział to, co wielu kibiców myślało w domach przed telewizorami.

A świat zachwycał się blichtrem i gwiazdami

Słowa Rooneya stoją w całkowitej sprzeczności z oficjalnym przekazem i zachwytem, jaki opanował media społecznościowe. Przypomnijmy, że 11-minutowe show w przerwie finału było wydarzeniem bez precedensu. Na scenie, którą szef FIFA Gianni Infantino nazwał „największą sceną wszech czasów”, pojawiły się ikony muzyki pop.

Madonna, Shakira, Justin Bieber i Coldplay na jednej scenie – to miało być wydarzenie, które na zawsze zmieni oblicze finałów mistrzostw świata. Spektakl świateł, pirotechniki i największych hitów, a nawet gościnny występ postaci z "Muppet Show", miał zachwycić miliardy widzów. Zachwycił niemal wszystkich, ale na pewno nie Wayne'a Rooneya. Legenda angielskiej piłki po raz kolejny udowodniła, że dla niej liczy się przede wszystkim futbol, a nie blichtr i fajerwerki.

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