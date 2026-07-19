Słynny na cały świat piłkarz bezlitosny dla show na mundialu. Padło wulgarne słowo

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-07-19 23:37

Cały świat zachwycał się historycznym show w przerwie finału MŚ 2026. Madonna, Shakira i Bieber na jednej scenie! Ale nie wszyscy byli pod wrażeniem. Wayne Rooney, legenda angielskiej piłki, w studiu BBC nie zostawił na artystach suchej nitki. Jego brutalnie szczere słowa wstrząsnęły widzami i na pewno przejdą do historii!

Madonna, Ronaldinho i Ronaldo na scenie. O krytyce występu przez Rooneya przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Julio Cortez/ Associated Press
  • Historyczne show z Madonną i Justinem Bieberem w przerwie finału MŚ 2026 zachwyciło niemal cały świat, ustanawiając nowy standard.
  • Jednak legenda angielskiej piłki, Wayne Rooney, bezlitośnie skrytykował artystyczny spektakl, używając wulgarnego słowa na antenie BBC.
  • Sprawdź, co dokładnie powiedział Rooney i dlaczego jego brutalnie szczera opinia wstrząsnęła widzami, kontrastując z powszechnym zachwytem!

Rooney bez litości. "To było gówno"

Podczas gdy eksperci w studiach telewizyjnych na całym świecie prześcigali się w komplementach pod adresem organizatorów, w studiu BBC panowała zupełnie inna atmosfera. Prowadzący poprosili o opinię Wayne'a Rooneya, a ten, znany ze swojej bezkompromisowej postawy na boisku i poza nim, nie bawił się w dyplomację.

Jego ocena była krótka, zwięzła i absolutnie druzgocąca. Kiedy cały świat podziwiał rozmach i gwiazdy, legenda Manchesteru United skwitowała to w swoim stylu.

- Lubię wielu z tych artystów, ale uznałem, że to było gó**o… - wypalił bez ogródek Rooney.

Przeczytaj także: Co tam się działo! Madonna, Shakira i Bieber rozpalili finał mundialu. Szok, kto pojawił się z nimi!

W studiu na chwilę zapadła konsternacja, a po chwili wybuch nerwowego śmiechu. Rooney, niewzruszony, dał jasno do zrozumienia, że całe to zamieszanie nie zrobiło na nim najmniejszego wrażenia. Po prostu powiedział to, co wielu kibiców myślało w domach przed telewizorami.

A świat zachwycał się blichtrem i gwiazdami

Słowa Rooneya stoją w całkowitej sprzeczności z oficjalnym przekazem i zachwytem, jaki opanował media społecznościowe. Przypomnijmy, że 11-minutowe show w przerwie finału było wydarzeniem bez precedensu. Na scenie, którą szef FIFA Gianni Infantino nazwał „największą sceną wszech czasów”, pojawiły się ikony muzyki pop.

Madonna, Shakira, Justin Bieber i Coldplay na jednej scenie – to miało być wydarzenie, które na zawsze zmieni oblicze finałów mistrzostw świata. Spektakl świateł, pirotechniki i największych hitów, a nawet gościnny występ postaci z "Muppet Show", miał zachwycić miliardy widzów. Zachwycił niemal wszystkich, ale na pewno nie Wayne'a Rooneya. Legenda angielskiej piłki po raz kolejny udowodniła, że dla niej liczy się przede wszystkim futbol, a nie blichtr i fajerwerki.

Madonna, Shakira i Bieber błyszczeli na Half Time Show MŚ 2026!
Galeria zdjęć 29
ARGENTYNA POTĘŻNA JAK TSUBASA? PRZEMEK KONTRA SEBEK PRZED FINAŁEM MUNDIALU!
Przeczytaj także:
Donald Trump na finale MŚ 2026, ale to Melania skradła show! Te okulary widać z…
Quiz. Wielcy sportowcy czasów PRL-u. Sprawdź, czy ich pamiętasz
Pytanie 1 z 15
Ile medali olimpijskich zdobyła Irena Szewińska?
MUNDIAL 2026