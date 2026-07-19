Donald Trump na finale MŚ 2026, ale to Melania skradła show! Te okulary widać z kosmosu!

Finał MŚ 2026 to nie tylko sport, ale i polityka – w loży VIP zasiedli Donald Trump oraz szef FIFA Gianni Infantino, śledząc zmagania na murawie.

Całą uwagę skradła jednak Melania Trump, której gigantyczne, lustrzane okulary "widać było z kosmosu", przyćmiewając inne sławy.

Zobacz, jak ten obrazek łączy świat sportu i polityki, oraz dlaczego styl Melanii Trump skradł show i stał się tematem finału!

Trump i Melania w blasku fleszy. Ależ ona lśni!

Oczy całego świata zwrócone są na murawę, gdzie Hiszpania i Argentyna walczą o Puchar Świata, ale to, co dzieje się w loży VIP, budzi równie wielkie emocje. Były prezydent USA Donald Trump zasiadł w towarzystwie szefa FIFA, Gianniego Infantino, z uwagą śledząc każdy ruch piłkarzy. Wygląda na zrelaksowanego, podczas hymnu USA salutował.

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Jednak to jego żona, Melania Trump, kradnie całe show. Jej ogromne, lustrzane okulary przeciwsłoneczne błyszczą tak mocno, że można odnieść wrażenie, że widać je z drugiego końca stadionu! Każdy błysk fleszy odbija się w nich, tworząc oślepiający spektakl. Ubrana z nienaganną elegancją, była pierwsza dama wygląda jak prawdziwa ikona mody, która przyćmiła wszystkie inne gwiazdy obecne na stadionie.

Wielka polityka w loży VIP. Infantino ma sojusznika

Obok Trumpa siedzi oczywiście mózg całej operacji, szef FIFA Gianni Infantino. Jeszcze niedawno przemawiał w ONZ, mówiąc o piłce jako "magicznym przedmiocie, który jednoczy świat". I rzeczywiście, ten mundial był rekordowy pod każdym względem – frekwencja sięgnęła niemal 7 milionów widzów, a cała impreza przebiegła w pokojowej atmosferze.

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Jednak obecność Trumpa przypomina o innej stronie mundialu – wielkiej polityce i zakulisowych grach. To właśnie na prośbę amerykańskiego przywódcy Infantino miał cofnąć karę dla jednego z piłkarzy USA, co wywołało globalną burzę. Ich wspólna obecność na finale to potężny symbol sojuszu i wpływów, które wykraczają daleko poza sport.

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