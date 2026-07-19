Poruszające słowa Leo Messiego tuż przed finałem mundialu! Łzy same cisną się do oczu

Leo Messi mimo 39 lat na karku wciąż zachwyca genialną grą. Piękne bramki i asysty genialnego lidera reprezentacji Argentyny pozwoliły "Albicelestes" znów awansować do finału mistrzostw świata. Dla obrońców tytułu faza pucharowa była bardzo kręta i wyboista. Nie obyło się też bez kontrowersji. Najważniejsze, że ponownie są w finale, a ich kapitan jeszcze raz, tak jak cztery lata temu w Katarze, ma szansę na koniec wznieść upragnione trofeum.

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Leo Messi pożegnał się jeszcze przed finałem

Kilkanaście godzin przed finałowym starciem z Hiszpanią Leo Messi opublikował na Instagramie zdjęcie całej reprezentacji Argentyny. Opatrzył je poruszającym postem skierowanym do kibiców i rodaków.

Najpiękniejsze w tych wszystkich latach nigdy nie były tylko tytuły, lecz cała droga. Dzielenie codzienności z tą grupą, wspólna walka, podnoszenie się w trudnych momentach i cieszenie się każdym krokiem.Dziękuję każdemu z moich kolegów, sztabowi technicznemu oraz wszystkim osobom, które pracują codziennie, by ta Reprezentacja nadal była rodziną. Bez względu na to, co stanie się w finale, ta grupa już napisała historię, której nigdy nie zapomnimy i której nikt nie będzie mógł wymazać. VAMOS ARGENTINA! - napisał Leo Messi

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