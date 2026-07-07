Leo Messi po meczu zupełnie się rozkleił! Świat oglądał płacz idola!

Argentyna w meczu z Egiptem w 1/8 finału MŚ 2026 była na deskach i wydawało się, że nie uniknie już szokującej klęski. Najpierw Leo Messi zmarnował rzut karyny, a potem mistrzowie świata przegrywali już 0:2 i taki wynik utrzymywał się do 79. minuty dramatycznego spotkania.

Argentyna do 79. minuty przegrywała z Egiptem 0:2! Leo Messi wybudził ją z koszmaru!

Wtedy najpierw Leo Messi wcielił się w rolę asystenta, dokładnie dośrodkowując na głowę Crstiana Romero, który trafił do siatki. W 83. minucie po zamieszaniu w polu karnym Egipcjan było już 2:2! Mocnym i precyzyjnym strzałem popisał się... oczywiście Leo Messi!

W końcówce była wymiana cios za cios. Ten celny i nokautujący wyprowadziła Argentyna. Po szybkiej kontrze Lautaro Martinez cudowne dośrodkował w pole karne, a Emiliano Fernandez strzelił zwycięską bramkę!

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Kiedy sędzia zakończył ten niesamowity spektakl, piłkarze z Egiptu zalali się łzami. Płakał też Leo Messi. Puściły emocje i genialny Argentyńczyk zalał się łzami szczęścia, ulgi ale też ogromnego stresu. To były poruszające obrazki, zdjęcia obejrzeć można w naszej galerii.

GALERIA: Leo Messi zalał się łzami po meczu z Egiptem

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