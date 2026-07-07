Mundial 2026. Sfotografowali Cristiano Ronaldo tuż po meczu z Hiszpanią! "Odchodzę z czystym sumieniem"

Cristiano Ronaldo ogłasza: "To były moje ostatnie mistrzostwa świata"

Cristiano Ronaldo już nie zagra na mundialu. Ani na tym, który trwa, ani na żadnym kolejnym. Legendarny napastnik, uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy w historii futbolu, podjął decyzję, którą ogłosił po meczu Portugalia - Hiszpania rozgrywanym w ramach 1/8 finału MŚ. Drużyna CR7 przegrała 0:1, po golu Mikela Merino strzelonym na początku doliczonego czasu gry, i pożegnała się z mundialem. - To były moje ostatnie mistrzostwa świata - ogłosił w mix zonie Cristiano Ronaldo.

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Najważniejszy tytuł, jaki zdobyłem z reprezentacją, to mistrzostwo Europy w 2016 roku, dla mnie równie ważne, co mistrzostwo świata. Dlatego, powtarzam, odchodzę z czystym sumieniem. Dałem z siebie wszystko i to wszystko. Jutro jest kolejny dzień, życie toczy się dalej

- zaznaczył kapitan portugalskiej kadry. Nie jest jednak wykluczone, że zobaczymy jeszcze CR7 w barwach reprezentacji swojego kraju, tyle że już nie ma mundialu (chyba że zmieni zdanie).

Cristiano Ronaldo - występy na mundialu i Euro

Słynny zawodnik nie zdecydował jeszcze, czy dalej będzie występował w kadrze. - Teraz będę miał czas, żeby się zastanowić, żeby uniknąć pochopnych decyzji - podkreślił Cristiano Ronaldo. Wiele jednak wskazuje na to, że chciałby jeszcze zagrać na Euro 2028. Przypomnijmy, że do tej pory CR7 wystąpił na sześciu mundialach (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 i 2026) i na tylu samych mistrzostwach Europy (2004, 2008, 2012, 2016, 2020 i 2024). Największym sukcesem w reprezentacyjnej karierze Ronaldo jest wygranie Euro 2016. W tamtym turnieju Portugalia w ćwierćfinale pokonała Polskę po rzutach karnych. W półfinale ograła natomiast Walię 2:0, a w finale - Francję (1:0, po dogrywce). Tuż po swoim ostatnim meczu na MŚ Cristiano Ronaldo został sfotografowany. Polały się łzy... Zdjęcia prezentujemy poniżej.

Galeria: Cristiano Ronaldo po meczu Portugalia - Hiszpania

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