Mecz Portugalia - Hiszpania (06.07.2026): wynik, bramki, składy, statystyki

Redakcja Super Sport
2026-07-06 23:07

Mecz Portugalii z Hiszpanią na Mundialu 2026 to starcie 1/8 finału rozegrane 6 lipca na AT&T Stadium w Dallas. Rywalizacja sąsiadów z Półwyspu Iberyjskiego wyłoniła zespół grający dalej w mistrzostwach świata. Jak prezentowały się statystyki meczu i kto ostatecznie wpisał się na listę strzelców? Poniżej znajdziecie zestawienie danych oraz składy, w jakich obie drużyny wybiegły na boisko.

Złoty Puchar Świata obok flag Portugalii i Hiszpanii. O meczu Mundialu 2026 przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Portugal-Spain (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Portugalia - Hiszpania

  • Portugalia [0:1] Hiszpania

Portugalia - Hiszpania - STATYSTYKI

StatystykaPortugaliaHiszpania
Bramki01
Kto strzelił-

M. Merino (90+1')

Liczba kartek21
Kartki żółte

B. Silva (89')

R. Veiga (90+4')

F. Torres (90+8')

Kartki czerwone--
Zmiany

N. Mendes (56')

Joao Felix (71')

J. Cancelo (71')

P. Neto (83')

Vitinha (83')

A. Baena (75')

Pedri (85')

D. Olmo (85')

M. Oyarzabal (90+7')

Strzały celne26
Strzały niecelne46
Wszystkie strzały915
Strzały zablokowane33
Strzały z pola karnego00
Strzały spoza pola karnego00
Faule913
Rzuty rożne37
Spalone21
Posiadanie piłki44%56%
Interwencje bramkarza52
Wszystkie podania00
Celne podania00
Skuteczność podań0%0%
Oskar PIETUSZEWSKI Zdaje Mature short

Portugalia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Portugalia:

  • Diogo Costa (bramkarz)
  • João Cancelo (obrońca)
  • Rúben Dias (obrońca)
  • Renato Veiga (obrońca)
  • Nuno Mendes (obrońca)
  • João Neves (pomocnik)
  • Vitinha (pomocnik)
  • Pedro Neto (pomocnik)
  • Bruno Fernandes (pomocnik)
  • João Félix (pomocnik)
  • Cristiano Ronaldo (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • José Sá (bramkarz)
  • Rui Silva (bramkarz)
  • Matheus Nunes (pomocnik)
  • Gonçalo Inácio (obrońca)
  • Diogo Dalot (obrońca)
  • Tomás Araújo (obrońca)
  • Nélson Semedo (obrońca)
  • Bernardo Silva (pomocnik)
  • Gonçalo Guedes (napastnik)
  • Francisco Trincão (napastnik)
  • Samú Costa (pomocnik)
  • Rúben Neves (pomocnik)
  • Francisco Conceição (napastnik)
  • Gonçalo Ramos (napastnik)
  • Rafael Leão (napastnik)

Hiszpania - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Hiszpania:

  • Unai Simón (bramkarz)
  • Pedro Porro (obrońca)
  • Pau Cubarsí (obrońca)
  • Aymeric Laporte (obrońca)
  • Marc Cucurella (obrońca)
  • Pedri (pomocnik)
  • Rodri (pomocnik)
  • Lamine Yamal (pomocnik)
  • Dani Olmo (pomocnik)
  • Alex Baena (pomocnik)
  • Mikel Oyarzabal (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • David Raya (bramkarz)
  • Joan García (bramkarz)
  • Eric García (obrońca)
  • Marcos Llorente (pomocnik)
  • Marc Pubill (obrońca)
  • Alejandro Grimaldo (obrońca)
  • Fabián Ruiz (pomocnik)
  • Martín Zubimendi (pomocnik)
  • Mikel Merino (pomocnik)
  • Nico Williams (napastnik)
  • Pablo Gavi (pomocnik)
  • Borja Iglesias (napastnik)
  • Ferran Torres (napastnik)
  • Víctor Muñoz (napastnik)
  • Yéremy Pino (pomocnik)
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