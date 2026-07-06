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Wynik meczu Portugalia - Hiszpania
- Portugalia [0:1] Hiszpania
Portugalia - Hiszpania - STATYSTYKI
|Statystyka
|Portugalia
|Hiszpania
|Bramki
|0
|1
|Kto strzelił
|-
M. Merino (90+1')
|Liczba kartek
|2
|1
|Kartki żółte
B. Silva (89')
R. Veiga (90+4')
F. Torres (90+8')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
N. Mendes (56')
Joao Felix (71')
J. Cancelo (71')
P. Neto (83')
Vitinha (83')
A. Baena (75')
Pedri (85')
D. Olmo (85')
M. Oyarzabal (90+7')
|Strzały celne
|2
|6
|Strzały niecelne
|4
|6
|Wszystkie strzały
|9
|15
|Strzały zablokowane
|3
|3
|Strzały z pola karnego
|0
|0
|Strzały spoza pola karnego
|0
|0
|Faule
|9
|13
|Rzuty rożne
|3
|7
|Spalone
|2
|1
|Posiadanie piłki
|44%
|56%
|Interwencje bramkarza
|5
|2
|Wszystkie podania
|0
|0
|Celne podania
|0
|0
|Skuteczność podań
|0%
|0%
Portugalia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Portugalia:
- Diogo Costa (bramkarz)
- João Cancelo (obrońca)
- Rúben Dias (obrońca)
- Renato Veiga (obrońca)
- Nuno Mendes (obrońca)
- João Neves (pomocnik)
- Vitinha (pomocnik)
- Pedro Neto (pomocnik)
- Bruno Fernandes (pomocnik)
- João Félix (pomocnik)
- Cristiano Ronaldo (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- José Sá (bramkarz)
- Rui Silva (bramkarz)
- Matheus Nunes (pomocnik)
- Gonçalo Inácio (obrońca)
- Diogo Dalot (obrońca)
- Tomás Araújo (obrońca)
- Nélson Semedo (obrońca)
- Bernardo Silva (pomocnik)
- Gonçalo Guedes (napastnik)
- Francisco Trincão (napastnik)
- Samú Costa (pomocnik)
- Rúben Neves (pomocnik)
- Francisco Conceição (napastnik)
- Gonçalo Ramos (napastnik)
- Rafael Leão (napastnik)
Hiszpania - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Hiszpania:
- Unai Simón (bramkarz)
- Pedro Porro (obrońca)
- Pau Cubarsí (obrońca)
- Aymeric Laporte (obrońca)
- Marc Cucurella (obrońca)
- Pedri (pomocnik)
- Rodri (pomocnik)
- Lamine Yamal (pomocnik)
- Dani Olmo (pomocnik)
- Alex Baena (pomocnik)
- Mikel Oyarzabal (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- David Raya (bramkarz)
- Joan García (bramkarz)
- Eric García (obrońca)
- Marcos Llorente (pomocnik)
- Marc Pubill (obrońca)
- Alejandro Grimaldo (obrońca)
- Fabián Ruiz (pomocnik)
- Martín Zubimendi (pomocnik)
- Mikel Merino (pomocnik)
- Nico Williams (napastnik)
- Pablo Gavi (pomocnik)
- Borja Iglesias (napastnik)
- Ferran Torres (napastnik)
- Víctor Muñoz (napastnik)
- Yéremy Pino (pomocnik)