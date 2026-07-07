Mundial 2026 zbliża się do decydujących rozstrzygnięć, więc odpowiadamy: jakie mecze dzisiaj, we wtorek 7 lipca 2026.

Przed nami ostatnie spotkania w 1/8 finału MŚ 2026.

Sprawdź, kto dziś gra i o której godzinie mecze dzisiaj na mundialu.

MŚ 2026: Mecze dzisiaj. Terminarz na wtorek 7 lipca

Godz. 18:00: Argentyna - Egipt (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

Emocje 7 lipca na mundialu rozpoczną się już o godzinie 18 czasu polskiego. Właśnie wtedy obrońcy tytułu z wielkim Leo Messim w składzie wyjdą na boisko w Atlancie, aby awansować do ćwierćfinału. Podobny cel mają przed sobą Egipcjanie, dla których i tak są to już najlepsze mistrzostwa świata w historii. Po raz pierwszy wygrali na nich mecz i od razu znaleźli się w 1/8 finału. Ćwierćfinał po pokonaniu Argentyny byłby gigantycznym sukcesem i sensacją, nawet jeśli w poprzedniej rundzie Messi i spółka nadspodziewanie męczyli się z Republiką Zielonego Przylądka (3:2 po dogrywce). Egipt wcale nie miał łatwiej - pokonał Australię dopiero po rzutach karnych. Czy dziś ponownie tym drużynom nie wystarczy 90 minut? Transmisja na żywo na kanałach TVP2, TVP Sport, a online na stronie TVPSport.pl.

Godz. 22:00: Szwajcaria - Kolumbia (BC Place Stadium, Vancouver)

Będzie to ostatnie spotkanie 1/8 finału MŚ 2026 i ostatnie rozgrywane poza USA. Meksyk już pożegnał się z mundialem, podobnie będzie dziś z Kanadą. Dla obu drużyn to wielka szansa, by znaleźć się wśród 8 najlepszych zespołów świata. Obie są na tym mundialu niepokonane - Szwajcarzy zaczęli od sensacyjnego remisu z Katarem (1:1), a następnie pokonali Bośnie i Hercegowinę (4:1), Kanadę (2:1) i ostatnio Algierię (2:0). Kolumbijczycy wygrali z kolei grupę z Uzbekistanem (3:1), DR Konga (1:0) i Portugalią (0:0), a w 1/16 finału pogrążyli marzenia Ghany (1:0). Czy w ćwierćfinale MŚ dojdzie do południowoamerykańskiego starcia Argentyna - Kolumbia, czy Egipt lub Szwajcaria staną na przeszkodzie? Transmisja na żywo na kanałach TVP1 i TVP Sport, a online na stronie TVPSport.pl.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice państw, które grają na mundialu. Medal za 15 punktów Pytanie 1 z 20 Na początek łatwizna. Jakie miasto jest stolicą USA? Nowy Jork Waszyngton Los Angeles Następne pytanie

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