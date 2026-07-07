Spis treści
Wynik meczu Stany Zjednoczone - Belgia
- Stany Zjednoczone [1:3] Belgia
Stany Zjednoczone - Belgia - STATYSTYKI
|Statystyka
|Stany Zjednoczone
|Belgia
|Bramki
|1
|3
|Kto strzelił
M. Tillman (31')
C. De Ketelaere (9')
C. De Ketelaere (33')
H. Vanaken (57')
|Liczba kartek
|2
|0
|Kartki żółte
W. McKennie (35')
M. Tillman (69')
|-
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
S. Dest (46')
C. Pulisic (59')
T. Adams (72')
A. Onana (21')
D. Lukebakio (67')
C. De Ketelaere (67')
|Strzały celne
|2
|6
|Strzały niecelne
|5
|4
|Wszystkie strzały
|7
|14
|Strzały zablokowane
|0
|4
|Strzały z pola karnego
|5
|9
|Strzały spoza pola karnego
|2
|5
|Faule
|9
|9
|Rzuty rożne
|3
|5
|Spalone
|0
|1
|Posiadanie piłki
|56%
|44%
|Interwencje bramkarza
|3
|1
|Wszystkie podania
|481
|370
|Celne podania
|419
|301
|Skuteczność podań
|87%
|81%
Stany Zjednoczone - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Stany Zjednoczone:
- Matthew Freese (bramkarz)
- Alexander Freeman (obrońca)
- Chris Richards (obrońca)
- Tim Ream (obrońca)
- Antonee Robinson (obrońca)
- Weston McKennie (pomocnik)
- Tyler Adams (pomocnik)
- Malik Tillman (pomocnik)
- Sergiño Dest (napastnik)
- Folarin Balogun (napastnik)
- Christian Pulišić (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Matt Turner (bramkarz)
- Chris Brady (bramkarz)
- Miles Robinson (obrońca)
- Mark McKenzie (obrońca)
- Auston Trusty (obrońca)
- Joe Scally (obrońca)
- Alex Zendejas (napastnik)
- Giovanni Reyna (pomocnik)
- Maximilian Arfsten (pomocnik)
- Timothy Weah (napastnik)
- Brenden Aaronson (pomocnik)
- Sebastian Berhalter (pomocnik)
- Haji Wright (napastnik)
- Ricardo Pepi (napastnik)
Belgia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Belgia:
- Thibaut Courtois (bramkarz)
- Timothy Castagne (obrońca)
- Nathan Ngoy (obrońca)
- Brandon Mechele (obrońca)
- Maxim De Cuyper (obrońca)
- Nicolas Raskin (pomocnik)
- Amadou Onana (pomocnik)
- Dodi Lukebakio (pomocnik)
- Youri Tielemans (pomocnik)
- Leandro Trossard (pomocnik)
- Charles De Ketelaere (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Mike Penders (bramkarz)
- Senne Lammens (bramkarz)
- Joaquin Seys (obrońca)
- Arthur Theate (obrońca)
- Koni De Winter (obrońca)
- Zeno Debast (obrońca)
- Thomas Meunier (obrońca)
- Diego Moreira (napastnik)
- Jérémy Doku (napastnik)
- Alexis Saelemaekers (napastnik)
- Axel Witsel (pomocnik)
- Kevin De Bruyne (pomocnik)
- Hans Vanaken (pomocnik)
- Matías Fernández-Pardo (napastnik)
- Romelu Lukaku (napastnik)