Stany Zjednoczone - Belgia (07.07.2026): wynik na żywo. Sprawdź statystyki i składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-07-07 3:52

Stany Zjednoczone i Belgia mierzą się właśnie na Lumen Field w Seattle w ramach 1/8 finału Mundialu 2026. Stawka tego spotkania jest wysoka, bo tylko jeden zespół przejdzie do kolejnego etapu mistrzostw świata. Jeśli chcecie sprawdzić, jak wygląda aktualny wynik i kto ma przewagę na boisku, przejrzyjcie statystyki meczu. Dane oraz składy obu reprezentacji znajdziecie w tabelach poniżej.

Złoty Puchar Świata obok flag USA i Belgii na stadionie. O meczu 1/8 finału Mundialu 2026 przeczytasz w SE Supersport.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI USA-Belgium (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Stany Zjednoczone - Belgia

  • Stany Zjednoczone [1:3] Belgia

Stany Zjednoczone - Belgia - STATYSTYKI

StatystykaStany ZjednoczoneBelgia
Bramki13
Kto strzelił

M. Tillman (31')

C. De Ketelaere (9')

C. De Ketelaere (33')

H. Vanaken (57')

Liczba kartek20
Kartki żółte

W. McKennie (35')

M. Tillman (69')

-
Kartki czerwone--
Zmiany

S. Dest (46')

C. Pulisic (59')

T. Adams (72')

A. Onana (21')

D. Lukebakio (67')

C. De Ketelaere (67')

Strzały celne26
Strzały niecelne54
Wszystkie strzały714
Strzały zablokowane04
Strzały z pola karnego59
Strzały spoza pola karnego25
Faule99
Rzuty rożne35
Spalone01
Posiadanie piłki56%44%
Interwencje bramkarza31
Wszystkie podania481370
Celne podania419301
Skuteczność podań87%81%
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Stany Zjednoczone - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Stany Zjednoczone:

  • Matthew Freese (bramkarz)
  • Alexander Freeman (obrońca)
  • Chris Richards (obrońca)
  • Tim Ream (obrońca)
  • Antonee Robinson (obrońca)
  • Weston McKennie (pomocnik)
  • Tyler Adams (pomocnik)
  • Malik Tillman (pomocnik)
  • Sergiño Dest (napastnik)
  • Folarin Balogun (napastnik)
  • Christian Pulišić (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Matt Turner (bramkarz)
  • Chris Brady (bramkarz)
  • Miles Robinson (obrońca)
  • Mark McKenzie (obrońca)
  • Auston Trusty (obrońca)
  • Joe Scally (obrońca)
  • Alex Zendejas (napastnik)
  • Giovanni Reyna (pomocnik)
  • Maximilian Arfsten (pomocnik)
  • Timothy Weah (napastnik)
  • Brenden Aaronson (pomocnik)
  • Sebastian Berhalter (pomocnik)
  • Haji Wright (napastnik)
  • Ricardo Pepi (napastnik)

Belgia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Belgia:

  • Thibaut Courtois (bramkarz)
  • Timothy Castagne (obrońca)
  • Nathan Ngoy (obrońca)
  • Brandon Mechele (obrońca)
  • Maxim De Cuyper (obrońca)
  • Nicolas Raskin (pomocnik)
  • Amadou Onana (pomocnik)
  • Dodi Lukebakio (pomocnik)
  • Youri Tielemans (pomocnik)
  • Leandro Trossard (pomocnik)
  • Charles De Ketelaere (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Mike Penders (bramkarz)
  • Senne Lammens (bramkarz)
  • Joaquin Seys (obrońca)
  • Arthur Theate (obrońca)
  • Koni De Winter (obrońca)
  • Zeno Debast (obrońca)
  • Thomas Meunier (obrońca)
  • Diego Moreira (napastnik)
  • Jérémy Doku (napastnik)
  • Alexis Saelemaekers (napastnik)
  • Axel Witsel (pomocnik)
  • Kevin De Bruyne (pomocnik)
  • Hans Vanaken (pomocnik)
  • Matías Fernández-Pardo (napastnik)
  • Romelu Lukaku (napastnik)
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