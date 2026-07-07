Leo Messi wie, kiedy docisnąć? Mauro Cantoro tak nazywa kapitana Argentyny [ROZMOWA SE]

Tania Wasilewa
2026-07-07 0:26

Leo Messi (39 l.) wybornie spisuje się na mistrzostwach świata. Jest najlepszym piłkarzem Argentyny. Czy zapewni jej kolejny tytuł? Były gwiazdor Wisły Kraków Mauro Cantro (50 l.) nazywa kapitana mistrzów świata fenomenem i geniuszem.

Leo Messi walczy o piłkę z rywalem. Obok miniatura z Mauro Cantoro. O geniuszu Argentyńczyka przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Jacek Kozioł/Super Express, Chris Carlson/ Associated Press
  • Leo Messi, pomimo swojego wieku, olśniewa na mundialu, bijąc kolejne rekordy i prowadząc Argentynę do zwycięstw, co budzi podziw ekspertów.
  • Były piłkarz Wisły, Mauro Cantoro, bez wahania nazywa go "geniuszem" i "fenomenem", podkreślając, że bez Messiego Argentyna byłaby znacznie słabszą drużyną.
  • Jego niesamowita forma to efekt zarówno wrodzonego talentu, jak i inteligentnego zarządzania siłami. Czy to wystarczy do obrony tytułu mistrza świata?

"Super Express": - Przecierał pan oczy ze zdumienia widząc, że Republika Zielonego Przylądka tak postawiła się Argentynie?

Mauro Cantoro: - Trochę tak. Piłkarze rywale byli dobrze zorganizowani. Poza tym na każdym turnieju trafia się debiutant, który sprawia niespodziankę.

- Czy po tym występie ma pan obawy przed meczem z Egiptem w 1/8 finału?

- Jestem spokojny o awans, ale wygrana nie przyjdzie łatwo. Trzeba mieć na uwadze to, co wydarzyło się w meczu z Republiką Zielonego Przylądka. Jednak Egipt to nie ta klasa co Maroko, a i Mohamed Salah nie jest w topowej formie.

Leo Messi znów da Argentynie tytuł? Mauro Cantoro o geniuszu kapitana [ROZMOWA SE]

- Z Republiką Zielonego Przylądka wyglądało to tak, że wszyscy czekali co zrobi Leo Messi. Czy Argentyna nie jest zbyt zależna od kapitana?

- To mało powiedziane. Bez Messiego Argentyna byłaby o wiele słabszą drużyną, która może miałaby problem na przykład z tym, żeby dojść do ćwierćfinału. Mamy mocnych piłkarzy, w bramce i w defensywie, a to zdecydowanie za mało. Dobrze, że jest Messi.

- Jak nazwałby pan to, co robi Messi na mundialu?

- Po prostu brak mi słów. Messi jest geniuszem i prawdziwym fenomenem futbolu, który przeszedł tę grę. Po raz kolejny pokazuje, że jest liderem i ma wielki charakter. Wystarczy tylko spojrzeć, jak reprezentacja Argentyny wychodzi na rozgrzewkę przed meczem lub na samo spotkanie, aby zrozumieć, jaki jest jego status. Wszyscy na niego czekają, a on niczym prawdziwy wódz prowadzi piłkarzy do każdej bitwy. Koledzy tworzą wokół niego dosłownie żywą tarczę. Widać, że są gotowi za niego umrzeć.

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- Na czym polega jego fenomen?

- Jest naturalny. Z jednej strony to przede wszystkim zasługa jego geniuszu i charakteru. Ale z drugiej – również odpowiedniego zarządzania tym geniuszem, zarówno na boisku, jak i poza nim. Sposób, w jaki prowadzona jest jego kariera, jest po prostu genialny – chodzi tutaj o rodzinę, chronienie prywatności, regenerację i tak dalej. Ludzie wokół Messiego nigdy nie dopuścili do żadnych negatywnych wpływów z zewnątrz.

- Zaskoczyło pana to, że jest w tak dobrej formie?

- Nic mnie już nie może zdziwić w tym, co potrafi zrobić najlepszy piłkarz w historii futbolu. To, co niektórym wydaje się nadzwyczajne, dla niego jest codziennością. Zdecydowanie Messi bardzo dobrze zarządza swoją formą i świetnie dawkuje minuty na boisku oraz siły – zarówno przed mistrzostwami świata, jak i podczas samego turnieju. Aby było to możliwe, kluczowe jest, by pozostali piłkarze wspierali go, oszczędzając mu wysiłku i wybieganych kilometrów. Messi doskonale dobiera momenty, kiedy oszczędzać się na boisku, a kiedy docisnąć, co tylko dowodzi jego piłkarskiej inteligencji.

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- Messi jest rekordzistą mundialu pod względem rozegranych meczów i strzelonych goli. Sięgnie po koronę króla strzelców?

- Czy zdobędzie koronę, czy nie – na tym etapie nie ma to już większego znaczenia, bo on osiągnął już tak wiele w futbolu. Nie będzie łatwo ze względu na klasę Francji i formę Kyliana Mbappé. Będę bardzo szczęśliwy, jeśli Messi zostanie królem strzelców. Ale to się wydarzy tylko wtedy, gdy Argentyna zostanie mistrzem.

- Co on ma takiego w sobie, że tak łatwo mu przychodzi to strzelanie goli?

- Znowu muszę się powtórzyć. Nasz kapitan z natury jest prawdziwym geniuszem i dlatego tak łatwo strzela te gole. To naturalny fenomen, który przeszedł tę grę i jest ponad wszystkimi.

- Uważa pan, że Argentyna z nim w składzie obroni mistrzostwo?

- Z Messim w składzie, gdziekolwiek gra – czy to w reprezentacji, czy w klubie – drużyna zawsze jest kandydatem do mistrzostwa. Ale będzie bardzo trudno. W ataku Argentyna ma tylko Messiego, co oby nie okazało się niewystarczające w kolejnych meczach. Ponieważ samym charakterem, walką i dobrą grą w obronie nie jest łatwo iść naprzód. Dobrze byłoby, gdyby piłkarze z formacji ofensywnej strzelali gole, a nie liczyli wyłącznie na niego.

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