Mecz Argentyna - Egipt (07.07.2026): wynik, bramki, składy, statystyki

Argentyna i Egipt mierzą się właśnie na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie w ramach 1/8 finału Mundialu 2026. To spotkanie w fazie pucharowej mistrzostw świata rozstrzygnie, która z reprezentacji pozostanie w grze o medale. Statystyki meczu Argentyna - Egipt dają szybki podgląd na to, kto częściej utrzymuje się przy piłce i oddaje więcej strzałów. Poniżej możecie sprawdzić aktualny wynik, składy oraz liczby opisujące to starcie.

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Argentina-Egypt (Mecz Mundial 2026)