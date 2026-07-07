Mecz Argentyna - Egipt (07.07.2026): wynik, bramki, składy, statystyki

Redakcja Super Sport
2026-07-07 19:07

Argentyna i Egipt mierzą się właśnie na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie w ramach 1/8 finału Mundialu 2026. To spotkanie w fazie pucharowej mistrzostw świata rozstrzygnie, która z reprezentacji pozostanie w grze o medale. Statystyki meczu Argentyna - Egipt dają szybki podgląd na to, kto częściej utrzymuje się przy piłce i oddaje więcej strzałów. Poniżej możecie sprawdzić aktualny wynik, składy oraz liczby opisujące to starcie.

Złoty Puchar Świata obok flag Argentyny i Egiptu na tle stadionu. O meczu 1/8 finału przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Argentina-Egypt (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Argentyna - Egipt

  • Argentyna [0:1] Egipt

Argentyna - Egipt - STATYSTYKI

StatystykaArgentynaEgipt
Bramki01
Kto strzelił

L. Messi (21')

Y. Ibrahim (15')

Liczba kartek00
Kartki żółte--
Kartki czerwone--
Zmiany--
Strzały celne31
Strzały niecelne31
Wszystkie strzały72
Strzały zablokowane10
Strzały z pola karnego31
Strzały spoza pola karnego41
Faule85
Rzuty rożne11
Spalone20
Posiadanie piłki60%40%
Interwencje bramkarza03
Wszystkie podania299200
Celne podania262173
Skuteczność podań0%0%
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Argentyna - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Argentyna:

  • Emiliano Martínez (bramkarz)
  • Nahuel Molina (obrońca)
  • Cristian Romero (obrońca)
  • Lisandro Martínez (obrońca)
  • Nicolás Tagliafico (obrońca)
  • Rodrigo De Paul (pomocnik)
  • Alexis Mac Allister (pomocnik)
  • Leandro Paredes (pomocnik)
  • Enzo Fernández (pomocnik)
  • Lionel Messi (napastnik)
  • Julián Alvarez (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Gerónimo Rulli (bramkarz)
  • Juan Musso (bramkarz)
  • Marcos Senesi (obrońca)
  • Gonzalo Montiel (obrońca)
  • Nicolás Otamendi (obrońca)
  • Facundo Medina (obrońca)
  • Valentín Barco (pomocnik)
  • Giovani Lo Celso (pomocnik)
  • Exequiel Palacios (pomocnik)
  • Nicolás González (napastnik)
  • Thiago Almada (pomocnik)
  • Giuliano Simeone (napastnik)
  • Nico Paz (napastnik)
  • José Manuel López (napastnik)
  • Lautaro Martínez (napastnik)

Egipt - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Egipt:

  • Mostafa Shobeir (bramkarz)
  • Mohamed Hany (obrońca)
  • Yasser Ibrahim (obrońca)
  • Rami Rabia (obrońca)
  • Karim Hafez (obrońca)
  • Emam Ashour (pomocnik)
  • Marwan Attia (pomocnik)
  • Mohanad Lasheen (pomocnik)
  • Haissem Hassan (pomocnik)
  • Mohamed Salah (napastnik)
  • Mostafa Ziko (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Mohamed El-Shenawy (bramkarz)
  • Mohamed Alaa (bramkarz)
  • Mahdi Soliman (bramkarz)
  • Tarek Alaa (obrońca)
  • Hossam Abdelmaguid (obrońca)
  • Zizo (napastnik)
  • Ibrahim Adel (napastnik)
  • Mahmoud Trézéguet (napastnik)
  • Mahmoud Saber (pomocnik)
  • Hamdy Fathy (pomocnik)
  • Nabil Donga (pomocnik)
  • Omar Marmoush (napastnik)
  • Hamza Abdelkarim (napastnik)
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