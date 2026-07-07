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Wynik meczu Argentyna - Egipt
- Argentyna [0:1] Egipt
Argentyna - Egipt - STATYSTYKI
|Statystyka
|Argentyna
|Egipt
|Bramki
|0
|1
|Kto strzelił
L. Messi (21')
Y. Ibrahim (15')
|Liczba kartek
|0
|0
|Kartki żółte
|-
|-
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
|-
|-
|Strzały celne
|3
|1
|Strzały niecelne
|3
|1
|Wszystkie strzały
|7
|2
|Strzały zablokowane
|1
|0
|Strzały z pola karnego
|3
|1
|Strzały spoza pola karnego
|4
|1
|Faule
|8
|5
|Rzuty rożne
|1
|1
|Spalone
|2
|0
|Posiadanie piłki
|60%
|40%
|Interwencje bramkarza
|0
|3
|Wszystkie podania
|299
|200
|Celne podania
|262
|173
|Skuteczność podań
|0%
|0%
Jerzy Brzęczek szczerze o rozwoju Oskara Pietuszewskiego. Ważne słowa
Argentyna - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Argentyna:
- Emiliano Martínez (bramkarz)
- Nahuel Molina (obrońca)
- Cristian Romero (obrońca)
- Lisandro Martínez (obrońca)
- Nicolás Tagliafico (obrońca)
- Rodrigo De Paul (pomocnik)
- Alexis Mac Allister (pomocnik)
- Leandro Paredes (pomocnik)
- Enzo Fernández (pomocnik)
- Lionel Messi (napastnik)
- Julián Alvarez (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Gerónimo Rulli (bramkarz)
- Juan Musso (bramkarz)
- Marcos Senesi (obrońca)
- Gonzalo Montiel (obrońca)
- Nicolás Otamendi (obrońca)
- Facundo Medina (obrońca)
- Valentín Barco (pomocnik)
- Giovani Lo Celso (pomocnik)
- Exequiel Palacios (pomocnik)
- Nicolás González (napastnik)
- Thiago Almada (pomocnik)
- Giuliano Simeone (napastnik)
- Nico Paz (napastnik)
- José Manuel López (napastnik)
- Lautaro Martínez (napastnik)
Egipt - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Egipt:
- Mostafa Shobeir (bramkarz)
- Mohamed Hany (obrońca)
- Yasser Ibrahim (obrońca)
- Rami Rabia (obrońca)
- Karim Hafez (obrońca)
- Emam Ashour (pomocnik)
- Marwan Attia (pomocnik)
- Mohanad Lasheen (pomocnik)
- Haissem Hassan (pomocnik)
- Mohamed Salah (napastnik)
- Mostafa Ziko (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Mohamed El-Shenawy (bramkarz)
- Mohamed Alaa (bramkarz)
- Mahdi Soliman (bramkarz)
- Tarek Alaa (obrońca)
- Hossam Abdelmaguid (obrońca)
- Zizo (napastnik)
- Ibrahim Adel (napastnik)
- Mahmoud Trézéguet (napastnik)
- Mahmoud Saber (pomocnik)
- Hamdy Fathy (pomocnik)
- Nabil Donga (pomocnik)
- Omar Marmoush (napastnik)
- Hamza Abdelkarim (napastnik)