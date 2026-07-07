Francja - Maroko. Francuski gwiazdor uprawia rzadki wśród piłkarzy sport. „Myślę o konsekwencjach każdego ruchu”

Lider francuskiej kadry, Michael Olise, zaskakuje: poza boiskiem jest mistrzem szachów, a jego strategiczne myślenie kształtuje boiskową inteligencję.

Z imponującym rankingiem ELO, ten "mózg operacji" został okrzyknięty przez Thierry'ego Henry'ego "spełnieniem marzeń".

Odkryj, jak ta nietypowa pasja może doprowadzić do legendarnego "starcia szachistów" na mundialu i kto jeszcze w futbolu jest mistrzem królewskiej gry!

Mózg operacji. Legenda nazwała go „spełnieniem marzeń”

Dla Olise to życiowy sezon. W barwach Bayernu strzelił 22 gole i zaliczył 31 asyst. Na mundialu ma już 5 asyst. - On jest spełnieniem marzeń. On nie gra w piłkę, on myśli o grze - zachwycał się Henry na antenie FOX.

Sam Olise przyznaje, że jego styl gry na boisku jest odbiciem jego strategii na szachownicy. Jego ranking to solidne 1400 ELO, a celem jest dobicie do 1500.

- Lubię w futbolu agresywny, wysoki pressing. Ciągłe wywieranie presji na przeciwnikach bardzo mi odpowiada. Dokładnie w taki sam sposób gram w szachy - mówi Olise.

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Mama nauczyła go grać. Teraz ogrywa kolegów z Bayernu

Skąd u francuskiego gwiazdora tak wielkie zamiłowanie do szachów? Wszystko zaczęło się w domu, a tajniki gry przekazała mu mama. Z czasem sam zaczął zgłębiać strategię, a szachy stały się dla niego odskocznią od presji wielkiego futbolu.

- Mama nauczyła mnie podstaw. Lubię myśleć o swoich ruchach i o konsekwencjach kolejnego posunięcia. W takich chwilach moja głowa jest wolna od wszystkiego, zwłaszcza od futbolu. To dla mnie dobre - wyznaje gwiazdor Bayernu.

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W szatniach swoich klubów Olise jest znany z szachowych pojedynków. W Crystal Palace godzinami rywalizował z Eberechim Eze, a w Bayernie regularnie mierzył się z Jamalem Musialą i Kingsleyem Comanem (zanim ten odszedł do Al-Nassr). Choć przyznaje, że Coman był dla niego za dobry, to z resztą radzi sobie doskonale. Przed mundialem przegrał z Musialą, ale szybko to wytłumaczył: „Nie byłem skoncentrowany, Jamal nie jest tak dobry jak ja”.

Wielkie starcie szachistów w półfinale? Hiszpanie też mają swojego mistrza

Okazuje się, że Olise nie jest jedynym piłkarzem-szachistą na tym mundialu. W reprezentacji Hiszpanii również grają miłośnicy królewskiej gry, a jeden z nich to prawdziwy mistrz. Martín Zubimendi w wieku 11 lat został mistrzem szachowym prowincji Gipuzkoa w kategorii do lat 12. Jego zdaniem oba sporty łączy jedno.

- To gra, która wymaga, abyś miał wszystko pod kontrolą. W obu sportach środek pola jest kluczowy, ponieważ definiuje styl gry - tłumaczy Zubimendi.

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W hiszpańskiej kadrze regularnie grywa też z Unaiem Simónem i Danim Olmo. To rodzi niesamowity scenariusz. Jeśli Francja pokona Maroko, a Hiszpania upora się z Belgią, w półfinale może dojść do pasjonującego starcia piłkarskich szachistów!

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