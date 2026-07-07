Leo Messi i jego żona Antonela Roccuzzo. Znają się od małego, dziś mają 3 synów!

Leo i Antonela poznali się, gdy on miał zaledwie 9 lat. Wszystko za sprawą kuzyna Antoneli, Lucasa Scaglii, który był przyjacielem przyszłego mistrza świata. Spędzali razem czas jako dzieci, a Messi już wtedy miał pisać do niej listy z obietnicą, że kiedyś zostanie jego dziewczyną. Ich drogi na jakiś czas się rozeszły, gdy trzynastoletni Leo wyjechał do Barcelony, by rozwijać swoją piłkarską karierę.

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Leo Messi i jego żona Antonela Roccuzzo. Dziecięca przyjaźń, która przerodziła się w miłość

Kontakt odnowili po kilku latach, a ich przyjaźń przerodziła się w głębsze uczucie. Oficjalnie parą zostali w 2008 roku, choć początkowo starali się trzymać swój związek z dala od medialnego zgiełku. Messi po raz pierwszy publicznie opowiedział o swojej dziewczynie w 2009 roku. W 2010 roku para ogłosiła swoje zaręczyny. Antonela, która studiowała dietetykę, dla ukochanego przeniosła się do Barcelony.

Na ślubnym kobiercu stanęli 30 czerwca 2017 roku w swoim rodzinnym Rosario. Uroczystość, okrzyknięta przez argentyńskie media "ślubem stulecia", przyciągnęła uwagę całego świata. Wśród 260 gości znalazły się największe gwiazdy futbolu, a nad bezpieczeństwem imprezy czuwały setki policjantów. Panna młoda miała na sobie suknię od hiszpańskiej projektantki Rosy Clary.

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Zanim para się pobrała, na świecie pojawiło się już dwóch z ich trzech synów. Najstarszy, Thiago, urodził się w 2012 roku. Trzy lata później dołączył do niego Mateo. Najmłodszy syn, Ciro, przyszedł na świat w 2018 roku. Rodzina jest dla Messiego absolutnym priorytetem, co wielokrotnie podkreślał w wywiadach, chwaląc swoją żonę za jej inteligencję, siłę i wsparcie, jakie mu daje każdego dnia. Widać to także podczas trwających MŚ 2026, na których rodzina Argentyńczyka dopinguje go prosto z trybun na każdym meczu!