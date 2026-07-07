Po meczu bez skrupułów zadrwili z Donalda Trumpa! Cały świat to widział. "Okrutne"

- Mecz USA - Belgia w 1/8 finału MŚ 2026 zyskał dodatkowe znaczenie po interwencji Donalda Trumpa.
- Amerykański prezydent zainterweniował w FIFA i doprowadził do odwieszenia Folarina Baloguna, który we wcześniejszej fazie obejrzał czerwoną kartkę.
- Na boisku Belgowie zemścili się, wygrywając 4:1 i drwiąc z Trumpa, co zobaczył cały oburzony świat.
MŚ 2026. Belgia - USA: Bez skrupułów zadrwili z Donalda Trumpa
Skandaliczne decyzje przed meczem USA - Belgia rozpaliły emocje na całym świecie. FIFA wbrew wszelkim regułom z przeszłości cofnęła czerwoną kartkę dla Folarina Baloguna, którą Amerykanin obejrzał w meczu 1/16 finału z Bośnią i Hercegowiną (2:0). Donald Trump publicznie przyznał się, że interweniował w tej sprawie u władz piłkarskiej centrali i wystarczył "jeden telefon". Piłkarski świat momentalnie zapłonął, z Belgami i władzami UEFA na czele. Koniec końców desperacki ruch amerykańskiego prezydenta i kompromitująca decyzja FIFA nie miały żadnego znaczenia - na boisku Belgia zdeklasowała USA 4:1, a Balogun nie odegrał większej roli.
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Belgowie wzięli na Amerykanach słodki rewanż. Prowadzili 1:0 i 2:1, już dwie minuty po golu na 1:1, a od 57. minuty było 3:1. W doliczonym czasie gry wynik ustalił superrezerwowy Romelu Lukaku, po którego trafieniu z całej drużyny ostatecznie uszły emocje. Celebrując bramkę, reprezentanci Belgii zadrwili z Trumpa, wykonując jego charakterystyczny taniec do YMCA znany z publicznych wystąpień prezydenta!
"Dość okrutny troll, zwłaszcza na amerykańskiej ziemi i po tym, jak Trump walczył, by FIFA zbadała tę kontrowersyjną czerwoną kartkę zawieszenia dla Baloguna. Brawo" - skomentował dziennikarz Jon Root, a jak to zwykle bywa, w mediach społecznościowych powstały dwa obozy. Jedni bili brawo Belgom, przyznając im prawo do takiej postawy, z kolei drudzy byli oburzeni ich "brakiem szacunku".
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Co wy myślicie o tej sytuacji? Nagranie z wymownej cieszynki Belgii prezentujemy poniżej.