Po meczu bez skrupułów zadrwili z Donalda Trumpa! Cały świat to widział. "Okrutne"

Mecz USA - Belgia w 1/8 finału MŚ 2026 zyskał dodatkowe znaczenie po interwencji Donalda Trumpa.

Amerykański prezydent zainterweniował w FIFA i doprowadził do odwieszenia Folarina Baloguna, który we wcześniejszej fazie obejrzał czerwoną kartkę.

Na boisku Belgowie zemścili się, wygrywając 4:1 i drwiąc z Trumpa, co zobaczył cały oburzony świat.

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Skandaliczne decyzje przed meczem USA - Belgia rozpaliły emocje na całym świecie. FIFA wbrew wszelkim regułom z przeszłości cofnęła czerwoną kartkę dla Folarina Baloguna, którą Amerykanin obejrzał w meczu 1/16 finału z Bośnią i Hercegowiną (2:0). Donald Trump publicznie przyznał się, że interweniował w tej sprawie u władz piłkarskiej centrali i wystarczył "jeden telefon". Piłkarski świat momentalnie zapłonął, z Belgami i władzami UEFA na czele. Koniec końców desperacki ruch amerykańskiego prezydenta i kompromitująca decyzja FIFA nie miały żadnego znaczenia - na boisku Belgia zdeklasowała USA 4:1, a Balogun nie odegrał większej roli.

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Belgowie wzięli na Amerykanach słodki rewanż. Prowadzili 1:0 i 2:1, już dwie minuty po golu na 1:1, a od 57. minuty było 3:1. W doliczonym czasie gry wynik ustalił superrezerwowy Romelu Lukaku, po którego trafieniu z całej drużyny ostatecznie uszły emocje. Celebrując bramkę, reprezentanci Belgii zadrwili z Trumpa, wykonując jego charakterystyczny taniec do YMCA znany z publicznych wystąpień prezydenta!

"Dość okrutny troll, zwłaszcza na amerykańskiej ziemi i po tym, jak Trump walczył, by FIFA zbadała tę kontrowersyjną czerwoną kartkę zawieszenia dla Baloguna. Brawo" - skomentował dziennikarz Jon Root, a jak to zwykle bywa, w mediach społecznościowych powstały dwa obozy. Jedni bili brawo Belgom, przyznając im prawo do takiej postawy, z kolei drudzy byli oburzeni ich "brakiem szacunku".

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Co wy myślicie o tej sytuacji? Nagranie z wymownej cieszynki Belgii prezentujemy poniżej.

After Belgium scored their 4th goal vs USA, the whole team mocked President Donald Trump by doing his signature dance movePretty savage troll, especially on US soil & after Trump fought to have FIFA review the bogus red card suspension on Balogun.Well played 🤝 pic.twitter.com/HRgRwUUzNH— Jon Root (@JonnyRoot_) July 7, 2026