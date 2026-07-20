Hiszpania. Tragiczny finał świętowania po MŚ! 13-latek nie żyje. Zawaliła się fontanna

Kamil Heppen
Kamil Heppen
PAP
PAP
2026-07-20 13:14

Hiszpania po raz drugi w historii świętuje mistrzostwo świata, ale radosna noc w mieście Ciudad Rodrigo zamieniła się w koszmar. Pod ciężarem świętujących kibiców zawaliła się zabytkowa fontanna, a 13-letni chłopiec poniósł śmierć. Dwie inne osoby zostały ranne.

Tłum ludzi zgromadzony wokół miejsca wypadku przy fontannie w Hiszpanii. O tragedii przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Ciudad Rodrigo al Dia/ X (Twitter) Tragiczna feta w Hiszpanii. 13-latek nie żyje
  • Tragicznie zakończyła się fiesta w Ciudad Rodrigo po zdobyciu przez Hiszpanię mistrzostwa świata.
  • Pod ciężarem kibiców zawaliła się zabytkowa fontanna w efekcie czego śmierć poniósł 13-letni chłopiec.
  • Jak informują służby, dwie inne osoby zostały ranne.

MŚ 2026: Tragiczny finał świętowania w Hiszpanii. 13-latek nie żyje

Do wypadku doszło krótko po północy w otoczonym murami średniowiecznym mieście liczącym około 12 tysięcy mieszkańców w prowincji Salamanka, niedaleko granicy z Portugalią. Setki mieszkańców zebrało się przy fontannie Arbol Gordo w centrum miasta, gdy górna część konstrukcji oderwała się i uderzyła kilka osób. Nastolatek, mimo udzielonej pomocy, zmarł wskutek odniesionych obrażeń. Ranne zostały także dwie inne osoby, z których jedna doznała złamania nogi.

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Lokalne władze ogłosiły trzydniową żałobę. Flagi na budynkach miejskich zostały opuszczone do połowy masztu, dla bliskich ofiary uruchomiono pomoc psychologiczną.

„Całe miasto odczuwa tę stratę i towarzyszy w żałobie przyjaciołom oraz rodzinie chłopca. To, co powinno być świętowaniem zwycięstwa reprezentacji Hiszpanii w mistrzostwach świata, przerodziło się w tragedię” – napisały w oświadczeniu władze miasta.

Zmarły 13-latek był wychowankiem lokalnego klubu z Ciudad Rodrigo.

Nie możemy w to wciąż uwierzyć. Wczoraj wieczorem przeżyliśmy najgorszy moment, jaki można przeżyć podczas świętowania Mundialu, który wygrała Hiszpania. Nasz wychowanek mający zaledwie 13 lat, Adrián Ibarra, zginął w wypadku przy fontannie. Spoczywaj w pokoju, Adrián - pożegnało go pogrążone w żałobie Ciudad Rodrigo CF.

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