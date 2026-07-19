Co tam się działo! Madonna, Shakira i Bieber rozpalili finał mundialu. Szok, kto pojawił się z nimi!

Finał Mistrzostw Świata 2026 zapisał się w historii nie tylko sportowymi emocjami, ale przede wszystkim kosmicznym show w przerwie meczu.

Madonna, Shakira i Justin Bieber dali niezapomniany, 11-minutowy występ, ustanawiając nowy standard dla piłkarskich finałów.

Zobacz, kto jeszcze zaskoczył na scenie i jaki szczytny cel przyświecał temu historycznemu wydarzeniu, zmieniającemu oblicze mundialu!

Historyczny moment! Takiego show na mundialu jeszcze nie było

To, co wydarzyło się w przerwie finału, przejdzie do legendy. Po raz pierwszy w historii mistrzostw świata zorganizowano show na wzór legendarnego Super Bowl, które na stałe wpisało się w kulturę masową. Przez dokładnie 11 minut oczy miliardów widzów na całym świecie były zwrócone nie na piłkarzy, a na gigantyczną scenę, która wyrosła na środku murawy.

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A na niej działy się rzeczy absolutnie niezwykłe! Madonna, Shakira i Justin Bieber, czyli ikony muzyki pop, dostarczyły elektryzującego spektaklu, który na długo pozostanie w pamięci kibiców. Każda z gwiazd zaprezentowała swoje największe hity w porywających aranżacjach, a całość dopełniała niesamowita gra świateł i efektów pirotechnicznych. Tego wieczoru piłka nożna na chwilę zeszła na drugi plan.

Muppety, Coldplay i wielkie serca. To nie tylko muzyka

Za sterami tego niesamowitego przedsięwzięcia stał prawdziwy wizjoner – dyrektorem artystycznym był lider zespołu Coldplay, Chris Martin. Jego grupa również pojawiła się na scenie, dając poruszający występ z udziałem renomowanego chóru nowojorskiej szkoły publicznej. Zgodnie z zapowiedziami szefa FIFA, Gianniego Infantino, była to „największa scena wszech czasów” i trudno się z tym nie zgodzić.

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Niespodzianek było jednak więcej. Ku uciesze młodszych i starszych widzów, na scenie pojawiły się także postacie z kultowych programów telewizyjnych – „Muppet Show” i „Ulicy Sezamkowej”! To bezprecedensowe wydarzenie miało również szczytny cel. Inicjatywa pomogła w zebraniu funduszy na program edukacyjny prowadzony przez FIFA we współpracy z organizacją Global Citizen.

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