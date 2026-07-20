Hiszpania mistrzem świata! Jan Tomaszewski grzmi: "Zepsuł ten finał!". Mówi o układzie w FIFA

Mimo triumfu Hiszpanii na MŚ 2026, finał budzi skrajne emocje z powodu kontrowersyjnego sędziowania, które stało się głównym tematem po meczu.

Legendarny Jan Tomaszewski bez ogródek stwierdził, że arbiter Slavko Vinčić "zepsuł to widowisko", nie panując nad przebiegiem najważniejszego meczu.

Tomaszewski poszedł o krok dalej, sugerując, że nominacja Słoweńca to efekt "układu w FIFA" i nie dorósł on do prowadzenia finału mistrzostw świata.

Sprawdź, dlaczego legenda tak ostro ocenia pracę sędziego i kto jego zdaniem powinien prowadzić najważniejszy mecz mundialu!

Tomaszewski grzmi po finale. "Zepsuł to widowisko!"

Hiszpania świętuje, ale niesmak po poziomie sędziowania finału pozostanie na długo. W podobnym tonie wypowiada się Jan Tomaszewski, który w rozmowie z nami nie zostawił na arbitrze suchej nitki. Legendarny bramkarz uważa, że Słoweniec Slavko Vinčić kompletnie nie udźwignął ciężaru tego spotkania.

- Moim zdaniem zepsuł, bo wcześniej powinien utemperować Argentyńczyków. Generalnie nie panował nad całym meczem. Nie chciał zobaczyć wideo, nie chciał zobaczyć właśnie VAR-u - uważa Jan Tomaszewski. Jego zdaniem arbiter od początku pozwalał Argentyńczykom na zbyt ostrą grę, a Leandro Paredes powinien zobaczyć co najmniej kilka żółtych kartek, a nie tylko jedną.

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Układ na szczytach FIFA? "Nie sędziowałby nawet na mundialu!"

Tomaszewski poszedł o krok dalej, sugerując, że nominacja dla Słoweńca nie była przypadkowa i mogła być wynikiem zakulisowych rozgrywek w FIFA. Jego zdaniem, Vinčić nie prezentuje poziomu, który uprawniałby go do prowadzenia finału mistrzostw świata.

- Gdyby prezydentem UEFA nie był jego rodak, on by nie sędziował w ogóle na Mistrzostwach Świata, a tu nagle sędziuje finał. Nie dorósł do tego meczu - stwierdził legendarny bramkarz. Dodał też, że o wiele lepszym kandydatem byłby Szymon Marciniak. - Mogę tylko współczuć naszemu sędziemu Marciniakowi, który był do końca i moim zdaniem on by ten finał posędziował zdecydowanie lepiej, bo to było za dużo kontrowersji - dodał.

Sprawiedliwości stało się zadość. Bohaterem i tak był Martinez

Mimo kontrowersji sędziowskich, zdaniem Jana Tomaszewskiego, wygrała drużyna lepsza. Hiszpania od pierwszych minut dominowała, a Argentyna nastawiła się na grę z kontry i dotrwanie do rzutów karnych.

- Hiszpania pokazała, że jest zespołem. Od piątej minuty, kiedy Yamal mógł zdobyć bramkę, dominowali i gol wisiał na włosku. Byłaby to naprawdę krzywda dla Hiszpanów, gdyby Argentyńczycy doprowadzili do rzutów karnych i nie daj Boże wygrali, bo nie zasłużyli na to - ocenił.

Tomaszewski wskazał też niekwestionowanego bohatera w argentyńskiej ekipie, który do samego końca utrzymywał ją w grze. - Jedynym dla mnie bohaterem tego całego meczu był Martinez, bramkarz Argentyńczyków, który bronił fenomenalnie. To, co on wybronił, to naprawdę była tylko i wyłącznie jego zasługa - podsumował.

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